Córdova llama a racionar y no eliminar prerrogativas a partidos

El presidente del INE considera que no se garantiza la transparencia del uso de los recursos

GUADALAJARA, JALISCO (29/MAY/2017).- Es preferible apostar a la racionalización del financiamiento público a partidos, a eliminarlo por completo, advierte el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, al hacer referencia a la reforma que se busca hacer en el Estado.

Dijo que al eliminar este subsidio a los partidos políticos, se corre el riesgo de que entre dinero privado de otras fuentes, además de que no se garantiza la transparencia del uso de los recursos.

"El financiamiento público es un financiamiento pertinente, y hay que mantener, incluso su permanencia, frente al financiamiento privado, porque esto garantiza mayor transparencia en el ejercicio de los recursos, al menos en su mayor parte, porque son recursos que les dan los órganos electorales a los partidos".

Al otorgar recursos establecidos a los partidos, se garantiza una mayor equidad en las condiciones de la competencia, además de que los partidos son autónomos, sin ceder a cuestiones de intereses de financiadores privados.

El gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval Díaz, promovió una reforma en materia electoral, a fin de que se elimine el financiamiento de los partidos políticos en años no electorales.

Córdova Vianello se dijo respetuoso de las decisiones de los poderes y apoya que haya debate en el tema, como una herramienta democrática.

"Hay que racionalizar el costo de la política, mi punto de vista es que sí; cuánto hay que reducir esos montos, yo lo que digo es que hay que tener cuidado, porque reducir el financiamiento a los partidos, no necesariamente se traduce en reducir sus necesidades de gasto, y lo que hay que cuidar es que los partidos no se vean obligados a buscar dinero donde no queremos".

Luego de que en febrero pasado, el INE presentara oficialmente la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (Enccívica) 2017-2023, Córdova Vianello estuvo en Guadalajara para presentarlo ante el gobernador del Estado.

Con Enccívica se busca promover los valores de la democracia y la participación, a través de diálogos y tareas en las que los ciudadanos estén inmersos, a fin de fortalecer la cultura cívica.

