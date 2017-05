Descartan riesgo por inseguridad en elecciones del domingo

El presidente del INE descarta focos rojos en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz

GUADALAJARA, JALISCO (29/MAY/2017).- El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, descarta riesgo por inseguridad en las elecciones del próximo domingo en los estados de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz.

En su visita a Guadalajara para presentar en Jalisco la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (Enccivica), dijo que no hay focos rojos por inseguridad, sin embargo, garantizar la seguridad corresponde a las autoridades, con quienes se tiene coordinación permanente.

"No tenemos ninguna área en este sentido en que la inseguridad esté impidiendo el trabajo electoral, por supuesto que esto ha sido posible, entre otras cosas, con un trabajo con las instancias de seguridad".

Reconoció que el crimen organizado está presente en algunas zonas de los estados donde se harán las elecciones, sobre todo en Coahuila. Pero hasta el momento no se ha tenido ningún reporte de amenazas o intimidaciones, de acuerdo con lo informado en trabajo de campo.

"No tenemos ningún foco roco, sino que tenemos en todo caso, áreas de atención en las que hay que hacer algún esfuerzo adicional para poder cumplir con el trabajo de instalar las casillas; no tenemos ninguna área en ese sentido, en que la inseguridad esté impidiendo el trabajo electoral".

Hasta el momento no se ha tenido problema con la próxima instalación de las 34 mil casillas que se tendrán para las elecciones. Sólo existen cuatro casillas que están en riesgo de no instalarse, por no haber podido completar en equipo humano, tres en el Estado de México y una en Coahuila

Dijo que la renuencia de las personas para participar como funcionarias de casilla, tiene que ver con muchos factores.

"Los motivos son múltiples, las zonas más complicadas para instalar casillas, son las zonas residenciales, de mayor poder adquisitivo, porque son zonas, muchas veces cerradas, en donde nuestros funcionarios no pueden entrar, o en donde los ciudadanos deciden no prestar un domingo de su vida a la función de las propias elecciones".

EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR