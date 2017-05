Descuidos provocan aumento de las picaduras de alacrán

En 2016, de 50 mil 428 casos atendidos, sólo tres personas fallecieron, de acuerdo con datos de Salud

GUADALAJARA, JALISCO (29/MAY/2017).- De un año a otro, las incidencias aumentaron casi 10% en el Estado de Jalisco.

Mientras que en 2015 se registraron 46 mil 192 casos de picaduras, en 2016 se cerró con 50 mil 428 personas atacadas por este insecto, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ).

El año pasado, del total de casos atendidos, sólo tres personas fallecieron a causa de las complicaciones con el veneno.

Estas cifras hablan de un descuido de parte de la población, al creer que las picaduras ocurren sólo en algunas zonas boscosas o de costa, sin saber que es la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) la que más casos acumula, advierte el director de Salud Pública en el Estado, Jorge Sánchez González.

“Nos estamos descuidando, en el sentido de no fumigar, de no tener una limpieza adecuada dentro del hogar; la estadística nos dice que la mayoría de los piquetes, 65%, es dentro del hogar”.

En lo que va de este 2017, la Secretaría ha atendido ocho mil 136 casos de piquetes de alacrán en sus centros de Salud y hospitales regionales.

Además de la ZMG, Colotlán y los municipios de la Costa de Jalisco son los que más acumulan casos. En Puerto Vallarta, Autlán, Colotlán y Zapopan se encuentran las especies con mayor toxicidad.

La mayoría de los piquetes, según lo que mencionan las personas atendidas en la SSJ, se dan al mediodía, cuando el alacrán sale de su escondite para caminar.

El funcionario destacó que las personas con mayor riesgo de muerte con una picadura de alacrán son las que están en los extremos de la vida, es decir, los adultos mayores y los niños menores de cinco años.

Otro grupo vulnerable y con riesgo de tener alguna complicación es el de las personas con enfermedades crónico-degenerativas.

“Si se tiene alguna enfermedad concomitante, hipertensión, por ejemplo. Le pica el alacrán a la persona, las toxinas generan unas sustancias en el organismo, lo que hace que los vasos sanguíneos se contraigan, incrementa la presión, y una presión elevada puede ocasionar muchos problemas, hasta la pérdida de la vida”.

BITÁCORA

Casos por año

2006 59 mil 662 2007 55 mil 886 2008 53 mil 585 2009 56 mil 780 2010 52 mil 248 2011 52 mil 214 2012 53 mil 856 2013 51 mi 303 2014 47 mil 683 2015 46 mil 192 2016 50 mil 428 2017* 8 mil 136

*Hasta la semana 11.

PRIMORDIAL, ATENCIÓN EN PRIMERA MEDIA HORA

Cuando ocurre una picadura de alacrán, la mejor manera de disminuir riesgos de complicaciones es acudir de inmediato a recibir atención médica, pues no se sabe si el veneno del insecto es altamente tóxico o si la persona es alérgica.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), de los ocho mil 136 casos de picaduras registrados en lo que va del año, así como de los 50 mil 428 que ocurrieron el año pasado, cuatro de cada 10 personas acudió a recibir los primeros auxilios de manera temprana.

El director de Salud Pública de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), Jorge Sánchez González, refiere que la gente debe acudir al médico en los primeros minutos después de que ocurrió la picadura, para tener mejor efectividad en el abordaje, ya sea con suero antialacrán o con atención médica.

“Una de las cosas que también ha permeado en la población es la atención oportuna, de todos los que tenemos registrados en la SSJ, 43% se atendió antes de 30 minutos”.

El funcionario estatal explica que conforme avanzan los minutos, el veneno del alacrán comienza a extenderse por el cuerpo; si el piquete es cercano al tórax o a la cabeza, es más peligroso.

CRÓNICA

Mala experiencia en la Cruz Verde

Hace seis meses, a Jocelyn le picó un alacrán. A los 15 minutos se trasladó a la Cruz Verde de Federalismo Norte para recibir atención.

Su malestar aumentaba conforme pasaban los minutos, no podía respirar bien y vomitaba mucho. Llegó al área de Urgencias y no tenía idea de lo que la esperaba.

El doctor le preguntó en qué parte del cuerpo le había picado el alacrán y ella respondió que en un dedo de la mano.

“Me dijo también ¿hace cuánto tiempo te picó? yo dije que hacía 15 minutos, a lo que con burla respondió ‘qué bueno, si hubieras tardado 15 minutos más ya no hubiera podido hacer nada por ti’".

La molestia física y el enojo por la respuesta del doctor la ponían cada vez peor, además de que le dijeron que no podían atenderla hasta que sus acompañantes fueran al área de Trabajo Social, pues el tratamiento que requería era muy costoso.

“Checan liquidez económica, y luego atienden”

“Después de aproximadamente 10 minutos, yo ya no podía incluso ni hablar, fue la persona que recibió mis datos con el doctor y le dijo, ya ‘doc’, estos si traen con qué pagar’, fue ahí cuando el doctor, desde una silla lejana a mi camilla le dijo a un practicante que me pusiera el antídoto; yo no paraba de vomitar y realmente sentía un dolor intenso”.

Jocelyn asegura que el practicante la atendió muy bien, lo que no hizo el doctor encargado, sin embargo, su experiencia con el piquete de alacrán se volvió todavía más molesta por la mala atención que le brindó la institución, más allá del dolor físico que sentía.

Suero, sólo en algunos casos

Desde el momento de la picadura, la persona debe observar lo que sucede con su cuerpo. Lo más común es que vayan de menos a más, con mareos, náuseas, vómito, palidez y somnolencia.

“Son signos de alerta, por supuesto que más adelante pueden se puede presentar sensación de que se cierra la garganta, y es ahí donde tenemos que ir a tratar no solamente con el antídoto, sino que se requieren otras medidas y otros medicamentos”.

El funcionario refiere que no siempre es necesario poner el suero antialacrán. Depende mucho de la evolución del paciente.

Este suero requiere de un control y manejo estricto, pues no todos los casos requieren de este antídoto; algunos pacientes mejoran con la estabilización en el área de urgencias.

Además, se trata de una sustancia extraña que entra al organismo y, de no requerirse y ponerlo, puede ocasionar reacciones adversas.

“Hemos visto también que ponen el antídoto por ponerlo, cuando no es necesario; ponerlo también es un riesgo para el paciente, no es una sustancia inocua, es un antídoto que se pone en el caso extremo de que se requiera, y si se lo estamos poniendo nada más porque creemos que se va a poner mal (el paciente) tampoco está bien”.

GUÍA

Sitios para suero antialacrán

¿Dónde hay suero antialacrán?

• En centros de salud ampliados, que tienen servicios de urgencias.

• Hospital General de Occidente.

• Hospitales regionales.

Síntomas de un piquete de alacrán

• Mareos, náuseas, vómito, sensación de que se cierra la garganta, dolor en el lugar de la picadura.

Recomendación en caso de picadura

• Acudir de inmediato al centro de salud o cualquier unidad médica más cercana para permanecer en observación ante cualquier reacción.

• No esperar en casa a ver la evolución de la picadura. No utilizar remedios caseros o “tips” sacados de internet.

EN DETALLE

Recomendaciones en casa

• Procurar pintar de blanco las paredes.

• Sacudir los zapatos antes de ponérselos.

• Mantener limpios los patios y cocheras, sin cacharros, fierros viejos o cosas inservibles.

PORCENTAJES

Incidencias

• 37% de los piquetes de alacrán son en extremidades superiores.

• 18% son en extremidades inferiores.

• 51% de los casos son en hombres y 49% en mujeres.