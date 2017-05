Relanzan agrupación política ‘Hagamos’, ligada a UdeG

Su dirigente Enrique Velázquez no descarta que en un futuro se convierta en partido

GUADALAJARA, JALISCO (28/MAY/2017).- Ante el descontento social con la clase gobernante y los partidos políticos, se renovó la agrupación política "Exigencia Ciudadana" nacida en 2011 en Jalisco, ahora denominada "Hagamos", integrada mayormente por académicos y personajes ligados a la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Incluso, desde el viernes pasado es dirigida por el secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de esta casa de estudios (STAUdeG), Enrique Velázquez González, quien puso una pausa a su militancia en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) para presidir el colectivo.

Debido a que el principal objetivo de "Hagamos" es incidir en el debate público para solucionar los problemas sociales, como son la inseguridad, acceso a la educación, entre otros, el también ex candidato a la alcaldía de Zapopan destacó que el colectivo no tiene algún interés electoral ni atiende la agenda de algún grupo político, sin embargo, no descartó que en un futuro se convierta en un partido.

"No se puede descartar a Hagamos, como en futuro, no en esta elección, en futuro poder convertirnos en una expresión política, en un partido político".

Pese a reconocer que hay personas que no les gusta trabajar en los partidos, lo que en gran medida da origen a la renovación de esta agrupación integrada por 120 personas, aclaró que no se cerrará la puerta a militantes de instituciones políticas, "sin embargo como agrupación no vamos a seguir la agenda de ningún grupo político, ni vamos a convertirnos ni vamos a impulsar, ahorita, en lo inmediato, alguna candidatura".

Cuestionado con relación a si a través de "Hagamos" se formalizaría al denominado grupo UdeG como organización política, Velázquez González dijo que han tenido cercanía con gente de la casa de estudios, pero no todos pertenecen a ésta, "vas a encontrar a gente de todos lados y nombres de personas reconocidas, reconocidos en sus ámbitos en todos los sentidos, personas que no están manchadas de corrupción y que eso es lo que nos da fuerza a la agrupación que hoy lanzamos".

La primera acción de esta agrupación será presentar una iniciativa popular sobre combate a la corrupción al Congreso del Estado, en el que se propondrá, entre otros, la autonomía del fiscal anticorrupción y la Fiscalía General.

El Consejo de Coordinación Ciudadana de "Hagamos" contará con seis áreas, una de éstas dirigida por el ex dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Alberto Galarza.

Además, cuenta con un Consejo Consultivo, que será coordinado por Mara Robles, quien es rectora del Centro Universitario de los Altos (CUAltos).

Consejo de Coordinación Ciudadana:

-Presidente, Enrique Velázquez

-Vicepresidencia, Abril Alcalá

-Secretario técnico, Martín Vargas

-Coordinación de Análisis Político, Transparencia y Anticorrupción, Ernesto Gutiérrez

-Coordinación de Paz y Seguridad, María Gómez

-Coordinación de Agencias de Ciudad, Alberto Galarza

-Coordinación de Comunicación y Vinculación, Karla Planter

-Coordinación de Igualdad Sustantiva, Feminismo y (grupos de la diversidad sexual)

-Coordinación de Educación, Ciencia y Tecnología

Consejo Consultivo:

Coordinación general, Mara Robles

Juan Manuel Durán

Héctor Raúl Solís

Marco Cortés

EL INFORMADOR / YENZI VELÁZQUEZ