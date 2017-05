Estimulación temprana brinda a niños habilidades para la vida

Las terapias mejoran la movilidad de los infantes, así como sus facultades sociales y cognitivas

GUADALAJARA, JALISCO (28/MAY/2017).- No es sólo una moda o lujo para ciertos niños. La estimulación temprana se trata de técnicas y actividades aplicadas a todos los bebés y infantes, con el objetivo de que se desarrollen al máximo en sus habilidades físicas y pensamiento.

En los primeros años de vida, el cerebro tiene mayor plasticidad, que es la capacidad de los niños para aprender y adquirir nuevos conocimientos y habilidades. Este periodo es de los cero a los seis años, aproximadamente, y lo que el cerebro reciba será la base primordial de la vida, pues con el paso del tiempo las neuronas se hacen menos flexibles.

Durante muchos años existió el mito de que la estimulación temprana era sólo para bebés o niños que presentan algún rezago o retraso en su desarrollo, por lo que debían tener un apoyo en algún centro. Pero al demostrarse su efectividad en el desarrollo del bebé, ahora es recomendada como una práctica común para el crecimiento en armonía, desde el nacimiento hasta los seis o siete años, con la finalidad de potencializar sus habilidades, explica el jefe de la División Neurociencias del Centro de Investigación Biomédica de Occidente (CIBO) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco, Ignacio González Burgos.

Existen guías de estimulación temprana de parte de la Secretaría de Salud federal (SSa) y el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), entre otras instancias, pero la estimulación se tiene que dar de acuerdo a cada niño y a cada circunstancia.

Además, la estimulación temprana comienza en casa e incluye desde los abrazos hasta el manejo adecuado del lenguaje con el menor, entre otras.

“No hay técnicas, hay que jugar mucho con el bebé, no se requiere ser especialista (…) hay que brindarles atención, no ignorarlo, para que se involucren en su mundo jugando; hay que hablarles adecuadamente, no en diminutivo, eso refuerza la autoestima y se convierten en un círculo virtuoso”.

La estimulación temprana se hace sin saber siquiera que se está realizando: al abrazarlo, darle masajitos, amamantarlo, llamarle por su nombre, hacer que disfrute su ducha, sonreírle, platicarle y respetar sus ritmos y tiempos, es la forma más habitual de estimulación temprana entre el papá, mamá o cuidador con el bebé.

Todo esto ayudará al bebé a crecer en un entorno social agradable y sano, tendrá más habilidades para enfrentar la vida, será más social y tendrá un crecimiento y desarrollo adecuados.

IMPLEMENTARÁN PROGRAMAS

Falta atención oportuna en las áreas rurales

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2012, los bebés que viven en áreas rurales son los que menos reciben estimulación temprana, comparados con los de áreas urbanas.

La meta del programa Arranque Parejo con la Vida, que inició en 2002 por parte de la Secretaría de Salud federal (SSa), es que al menos ocho de cada 10 niños reciban estimulación temprana en los primeros 12 meses de vida.

Las cifras de la encuesta revelan que 62% de niños que viven en el área rural reciben estimulación temprana, a diferencia de 72% que recibe la población infantil en ciudades.

Como parte de la estrategia para disminuir la muerte materno infantil y mejorar las condiciones de salud física y mental en la infancia, el programa Arranca parejo con la vida mostró a la estimulación temprana como una prioridad en el desarrollo del bebé y niño.

El programa capacita a las madres en técnicas de estimulación temprana, en el mismo nivel del conocimiento que deben de tener sobre enfermedades diarreicas, respiratorias agudas y desnutrición.

También recomienda que todas las mujeres que sean atendidas en las instituciones del sector salud sean orientadas en el tema, para que lo puedan aplicar en sus hogares.

Sin embargo, según la Ensanut 2012, ningún estado logró la meta de tener a 90% de mamás capacitadas en el tema.

El principal rezago lo tenían los estados de Quintana Roo, Chiapas y Veracruz, con menos del 60% de madres capacitadas.

Siempre es favorable

Independientemente de que un niño tenga un desarrollo normal de acuerdo a su edad, debe recibir estimulación temprana para adquirir habilidades y capacidades para su vida.

De no favorecer esas habilidades, el niño podría retrasarse en cualquier momento.

La estimulación da armas y herramientas para un mejor desarrollo, además de que ayudará a la plasticidad cerebral del niño.



La directora del Centro Regional de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana (Crediet) de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), Vanessa Rodríguez Santos, advierte que la estimulación temprana nunca sobra, no está de más ni tiene efectos nocivos, por lo que es recomendable dársela a todos los niños.

“Es fundamental, los seres humanos somos socialmente interactivos; las acciones en estimulación temprana son acciones para tener un óptimo desarrollo a lo largo de la vida, entonces, brindar las herramientas que existen, es lo mejor para que un niño las integre para su buen desarrollo”.

De acuerdo con la Unicef, el desarrollo de un niño se divide en: motor grueso, que tiene que ver con los movimientos grandes de piernas y brazos; el motor fino, los movimientos precisos en manos y deditos; el lenguaje, su manera de comunicarse, y el socio-afectivo, la capacidad que tienen los bebés de relacionarse con los demás.

Atención gratuita a infantes

En el Centro Regional de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana (Crediet) se ofrecen acciones de acompañamiento a menores del primer mes de edad hasta los cinco años de vida, las cuales se basan en terapia cognitiva, motora, de lenguaje, sensorial, entre otras áreas relacionadas con el neurodesarrollo.

Ya una vez evaluado el niño, se le deriva a las áreas correspondientes de acuerdo a sus necesidades.

Se inauguró en diciembre del 2015 y brinda orientación a toda la población, en especial a los niños y familias que son parte del programa de inclusión Prospera.

El Crediet comenzará con proyectos de capacitación para crianza sana, dirigida a los padres de familia, con énfasis a las mamás, para que conozcan también cómo estimular a sus bebés desde la gestación.

Desde que se inauguró el Crediet, en diciembre del 2015, a la fecha, se han atendido 530 niños con diferentes tipos de terapias, de manera gratuita.

SABER MÁS

Contacto y procedimientos

• Para mayor información sobre los servicios del Crediet, pueden enviar un correo al correo crediet.jalisco@hotmail.com, en Facebook: Crediet Jalisco, y al teléfono 11 99 57 20.

• Crediet realiza una prueba rápida a los niños, para detectar si el niño presenta rezago en su desarrollo normal.

• Se hacen preguntas específicas a los papás y, de encontrar algún dato de rezago, se aplica una segunda evaluación de diagnóstico para derivar al niño al área correspondiente de estimulación temprana.

• Aunque no haya un resultado de rezago en el desarrollo, se ofrecen técnicas de estimulación temprana para el niño.

Desarrollo rezagado en tres de cada 10 niños

De cada 10 niños, tres pueden tener algún tipo de problema en su desarrollo, ya sea en el lenguaje, en la motricidad o en la socialización, entre otras áreas, por lo que requerirán una terapia de estimulación temprana enfocada a sus necesidades.

Esto puede detectarse con una prueba diagnóstica que incluye clasificarlos con una semaforización, donde el color verde es aquel niño que presenta un desarrollo normal de acuerdo a su edad; el amarillo indica un rezago en el desarrollo, mientras que el rojo tiene un riesgo mayor.

La psicóloga clínica, Paula Rodríguez Arriaga, señala que el principal rezago en el desarrollo es en materia de lenguaje: niños que no hablan bien, que se comunican a señas o sonidos, a pesar de que tienen una edad en la que ya deberían haber comenzado a hablar.

“Mucho rezago es por problemas de crianza, que no se apoya en la familia, que no tienen nada que ver con un problema en su oído, sino más del entorno; de todos modos es importante sacar algunos estudios para descartar esto”.

LOS BENEFICIOS

Estimulación

• Ayuda a interactuar y socializar de mejor manera con sus iguales.

• Se enriquecen todas las áreas del cerebro.

• Mejora su desarrollo cognitivo y físico.

• Fortalece su autoestima.

• Vuelve más felices a los niños, al desarrollar actitudes y aptitudes que lo ayuden a jugar en armonía con otros niños.

• Cuando llega el momento de ir a la escuela, la estimulación temprana se vuelve una base para el desarrollo de habilidades, saber convivir, compartir, trabajar en equipo y tener liderazgo.

• Se incrementa su capacidad de razonamiento y de pensamiento.

• Tiene mayor concentración y creatividad.