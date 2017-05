Policía de Guadalajara descarta intento de linchamiento en la Rotonda

Circula un video en el que un grupo de personas agrede a un joven por presuntamente haber robado

GUADALAJARA, JALISCO (27/MAY/2018).- A través de las redes sociales circula un video en el que se ve cómo un grupo de cerca de 10 personas, agrede a un joven por presuntamente haber robado, en el Centro Tapatío.



Los hechos ocurren en la plaza donde se ubica la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres. En las imágenes se aprecia cómo algunos hombres patean al jóven y este intenta huir, sin embargo es alcanzado y lo tiran al piso para seguir agrediéndolo.



"No ande de rata, no ande robando. Él es el que roba, véanlo bien, él es el que roba, mejor póngase a trabajar" dice alguien en el video, mientras algunos someten al joven quien sólo responde "Se me hizo fácil".



Ante este hecho, la Policía de Guadalajara dijo no haber tenido reportes que refirieran el incidente, sin embargo, esta mañana informó mediante un comunicado de prensa, que descartaban que lo acontecido se hubiese tratado de un intento de linchamiento pues hasta la fecha, no se ha presentado ninguna ejecución por parte de alguna multitud de ciudadanos.



La comisaría señaló que al arribo de los oficiales al lugar de lo sucedido, no hubo ninguna persona que señalara al joven como presunto autor de algún hecho delictivo y reafirmó que no existió reporte alguno ante la policía tapatía o al Centro Integral de Comunicaciones del 911.



La Policía de Guadalajara hizo un llamado a la ciudadanía a evitar este tipo de acciones contra los presuntos delincuentes.



De acuerdo al Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos “cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención”.