Entregan obra de repavimentación de Avenida Las Rosas

El Ayuntamiento de Guadalajara realiza una inversión de 14.6 MDP

GUADALAJARA, JALISCO (26/MAY/2017).- Con una inversión de 14.6 millones de pesos, el Ayuntamiento de Guadalajara entregó este día las obras de repavimentación, nivelación de pozos de visita, reposición de banquetas y balizamiento de la avenida Las Rosas, de la calle Tonantzin a la avenida Chapalita.



Al hacer la inauguración oficial de estas acciones, el presidente municipal Enrique Alfaro anunció la puesta en marcha de los siguientes trabajos en la zona, que son la pavimentación con asfalto y nuevo balizamiento de las calles Placeres, Purísima y Loreto, con una inversión de 2.3 millones de pesos.



Alfaro destacó la importancia de esta intervención, ya que no sólo favorece a los vecinos de Chapalita, sino a los miles de ciudadanos que diariamente transitan por aquí, puerta de entrada al centro de convenciones y exposiciones más grande e importante de Latinoamérica, Expo Guadalajara.



Tras agradecer la paciencia y la colaboración de los vecinos, el primer edil informó que además de la nueva pavimentación, se colocaron 290 luminarias led en la colonia (y se instalarán 100 más próximamente).



"Esta avenida tiene un símbolo muy especial: es la Avenida de las Rosas en la Ciudad de las Rosas. La ciudad somos todos, es decir, había que priorizar aquellas obras donde más se requería, pero también hay que hacerlas en las zonas donde viven los tapatíos, y donde al final de cuentas hay gente que paga sus impuestos y que exige servicios públicos de calidad. Hacer obras aquí requiere también buscar mecanismos innovadores para poderles dar viabilidad financiera, y en ese caso tengo que hacer un reconocimiento muy especial a la Asociación de Colonos de Chapalita, a su presidente y a todo el equipo, porque esta obra no la hubiéramos hecho sin ellos", agregó.



Enrique Alfaro anunció que se renovará la infraestructura de la colonia IV Sección de Chapalita, la cual costará alrededor de 60 millones de pesos, los cuales serán pagados en partes iguales por los vecinos y la administración municipal, a través de la figura del Consejo Social de Cooperación para el Desarrollo Urbano.



En ese sentido, Alfaro Ramírez recordó que esta colonia tuvo históricamente una importante participación en el Consejo de Colaboración Municipal, que estuvo sin operar mucho tiempo, pero que en esta administración se reactivó bajo el nombre de Consejo Social de Cooperación para el Desarrollo Urbano.



Jesús Edgardo Ruvalcaba Sánchez, Presidente de la Asociación de colonos de Chapalita, afirmó que esta obra beneficia no sólo a los vecinos, sino a toda la ciudad, ya que el 90 por ciento de la gente que la usa provienen de otras zonas de la ciudad.



"Es la avenida que mayor problema nos causaba, sobre todo en tiempo de lluvias. Por eso nuestro total agradecimiento al señor Presidente Municipal y que continúe su apoyo que hasta hoy nos ha proporcionado para que Chapalita siga siendo una de las mejores colonias", agregó Ruvalcaba Sánchez.



El titular de la Dirección de Obras Públicas, Jorge Gastón González, dio a conocer que esta obra es muy importante para la conectividad de Mariano Otero a López Mateos y dijo que los vecinos apoyaron con el cambio de tuberías.

El funcionario precisó las acciones que se ejecutaron:



Inversión: 14.6 MDP



Acciones:

- Pavimentación de tres mil 500 metros cuadrados con concreto hidráulico de la avenida de Las Rosas, de Tonatzin a avenida Chapalita

- Nivelación de pozos de visita

- Reposición de banquetas

- Balizamiento



Además, el Ayuntamiento de Guadalajara anunció hoy las siguientes acciones de repavimentación en las calles:

- Inversión: 2.3 MDP

- Acciones: Pavimentación con asfalto y balizamiento de las siguientes calles:

- Calle Placeres, de Lázaro Cárdenas a Av. Chapalita

- Calle Purísima, de Av. López Mateos a calle de San José

- Calle Loreto, de las calles Purísima a Capuchinas



