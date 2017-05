Bajan accidentes en los cruceros más peligrosos

Las obras y programas han reducido la incidencia en las 20 intersecciones con más siniestros en la metrópoli

GUADALAJARA, JALISCO (26/MAY/2017).- En el año 2013, como parte de un esfuerzo entre el Inegi y la Secretaría de Movilidad, se identificaron las ubicaciones de los accidentes viales ocurridos en más de 12 mil cruceros en la Zona Metropolitana de Guadalajara, en los que perdieron la vida 639 personas y cuatro mil 717 resultaron heridas.

A partir del Mapa de Siniestralidad se localizaron los corredores con más percances con el fin de intervenirlos y disminuir la tasa de accidentes. Desde entonces la cifra de accidentes viales en los 20 cruceros con mayor siniestralidad pasó de tres mil 988 a mil 747, según la Dirección de Seguridad Vial de la Secretaría de Movilidad (Semov).

La cifra de percances en el Estado, sin contar todos los choques que atienden las aseguradoras, también va a la baja: de 43 mil en 2013 a 23 mil el año pasado. En 2014 y 2015 la cifra de accidentes fue de 38 mil y 31 mil, respectivamente.

Francisco Poe Morales, director de Seguridad Vial, explica que la baja obedece a que se han atendido cinco factores punteros de riesgo: el casco en los motociclistas, el cinturón de seguridad, el manejo con alcohol, rebasar el límite de velocidad permitido y los distractores, como el celular.

Se suman los operativos del programa Salvando Vidas que se realizan aleatoriamente en distintos puntos, para aplicar pruebas que detectan la presencia de alcohol o drogas entre conductores, así como los programas municipales de cruces seguros y banquetas limpias.

“Las funciones que hemos hecho nos han ayudado a reducir bastante los accidentes, pese al tráfico y las obras… hemos formado grupos que trabajan las 24 horas del día para cuidar los factores de riesgo y ha resultado bastante bien”, presume Poe Morales.

En el caso de Periférico, Enrique Dueñas, presidente de la Comisión de Movilidad y Transporte del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, considera que al tratarse de una vía rápida existen más probabilidades de que ocurra un siniestro, “la velocidad es uno de los principales factores de riesgo, pero también los cruces son a 90 grados y eso hace que existan conductores que van muy rápido y se impacten contra quien vaya cruzando”.

Para reducir la siniestralidad, propone reforzar la vigilancia de los límites de velocidad, “que haya más cámaras y que sean itinerantes, que no sepamos donde estén”. También sugiere realizar obras viales para resolver la problemática en los cruces más peligrosos.

A decir del especialista, otro de los factores es el aumento del parque vehicular, “entre más vehículos es mayor el riesgo y hay más accidentes”; sin embargo, también considera que se debe reforzar la cultura vial, “los automovilistas compran un vehículo y muchas veces no tienen los conocimientos necesarios y habilidad para manejarlo, la otorgación de licencias de manejo es muy laxa”.

Para Marisela Medina Carrillo, presidenta de Víctimas de la Violencia Vial, la velocidad es uno de los principales factores de riesgo, “debemos bajar la velocidad para reducir el riesgo”.

Actualizarán Manual

Aunque la Dirección Jurídica de la Secretaría de Movilidad no considera necesario emprender reformas a la Ley de Movilidad para agilizar la circulación vehicular tras los choques lamineros, el titular José Luis Quiroz adelantó que se revisará el Manual para ver los cambios que deberán implementarse con la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. “Se están haciendo los estudios y revisiones pertinentes para una vez concluidas solicitar la modificación por el proceso legal que se debe hacer”.

Defendió que el Manual sigue vigente, aunque admitió que hay cuestiones que deben actualizarse, así como el protocolo de actuación de los peritos.

Por lo pronto, descartó cambios al Reglamento y a la Ley de Movilidad.

INTERVIENEN ZONAS PARA REDUCIR LOS SINIESTROS

Para la Dirección de Seguridad Vial, la baja en los percances viales también tiene otra explicación. En 2013 fueron intervenidos con infraestructura seis de los 10 cruceros más peligrosos: Periférico en sus cruces con López Mateos, José Parres Arias, 5 de Mayo, Antigua carretera a Chapala, Vallarta y Mariano Otero y López Mateos. Mientras que el año pasado se continuó la intervención de las vialidades 5 de Mayo, 8 de Julio, Alcalde y López Mateos, en su cruce con Periférico.

El crucero más peligroso es Periférico y López Mateos, que registró 487 accidentes en 2013, por lo que el año pasado, “en ese punto se repavimentó desde 2015 parte de la vialidad de Periférico a Bugambilias y se hicieron algunas modificaciones, aunque le faltan banquetas, cruces peatonales, alumbrado y mantenimiento”, detalla el director Francisco Poe Morales.

Otro crucero que está siendo intervenido es Periférico y 5 de Mayo, “también pedimos obra y se puso una cámara de foto infracción que logró bajar el índice de accidentes”. Otro ejemplo de intervención se dio en Periférico y Alcalde con la construcción de una glorieta y un paso desnivel, “en algunos cruceros pusimos foto infracción para bajar el índice de velocidad”.

Aunque no se tiene un estimado de la inversión en los cruceros con más accidentes viales, el funcionario destaca que no todos los puntos han requerido la intervención de obra pública, pues existen otros puntos de la metrópoli que han sido atendidos con semáforos peatonales, topes, pintura, señalamiento, entre otras correcciones.

Además de las intervenciones y la cultura vial, Marisela Medina Carrillo, de Víctimas de la Violencia Vial, considera que se necesita reforzar la presencia de los agentes viales en los cruceros más conflictivos, pero también falta “mucha señalética adecuada y obra pública”.

El clásico “laminero”

A principios de semana, Aldo Faustino Ortiz circulaba por 8 de Julio cuando el vehículo de adelante se frenó repentinamente. “Yo sí frene, pero el conductor de atrás no alcanzó, intentó esquivarme y me dio un golpe en la parte trasera del auto”.

El problema se complicó cuando el vehículo que le impactó no tenía una póliza de seguro de daños a terceros. Pasadas las 8:00 horas llamó a su compañía de seguros y decidió esperar en el lugar del percance, “el seguro menciona que no puedes mover el auto hasta que llegue tránsito en caso de que la persona se oponga a pagar o no tenga seguro”.

Ese día tuvo que esperar a que el responsable asumiera la responsabilidad, mientras obstruían la vialidad en hora pico. “Estamos esperando a que acepte la cotización que le está haciendo el seguro para mover los autos”.

Lamenta que muchas personas no tengan su auto asegurado, pues complican llegar a un acuerdo.

En caso de accidente, si los vehículos tienen póliza pueden ser retirados rápidamente para evitar caos vial, por eso Marisela Medina Carillo, al frente de la organización Víctimas de la Violencia Vial, aplaude la propuesta de crear un seguro económico. “Ayudaría a que los siniestros se puedan solucionar más fácilmente para que los autos puedan moverse, es una buena medida para darle más agilidad al tráfico colapsado en la ciudad”.

LA VOZ DEL EXPERTO

Generan ansiedad

Flavio Miramontes Montoya (médico del Hospital General de Occidente).

Las consecuencias de vivir en la segunda ciudad más congestionada del país, donde los accidentes viales suceden con frecuencia, es el incremento del estrés y trastornos de ansiedad, señala el especialista en salud mental.

“Cuando hay un incidente vial menor se ocasiona una demora y eso empieza a generar un incremento en el estado de ansiedad… estás con el tiempo encima, el semáforo está descoordinado, en otros puntos hay un bache, quieres adelantarte y los conductores van con el celular, todo eso va generando retraso y aumento de ansiedad”.

A decir del psiquiatra, el aumento de ansiedad tiene repercusiones sicológicas, conductuales y físicas, como la poca tolerancia a la frustración, enojo, angustia, taquicardias, aumento de la presión arterial, así como trastornos conductuales como irritabilidad y alteración de la conducta, “tenemos una situación de estrés cada vez más incontrolable”.

En los últimos años, el Hospital de Zoquipan registra, en promedio, más de mil consultas al año por estrés y síntomas de ansiedad, 70% de las cuales son solicitadas por mujeres entre 20 y 40 años.

En este contexto, el doctor Miramontes lanza un llamado a la autoridad para que agilice los procedimientos de atención a accidentes viales, “a todos nos ha tocado ver que los autos están detenidos por un percance que no llega a un valor ni de 500 pesos”.

CLAVES

¿Cuándo se pueden mover los autos del lugar del percance?

De acuerdo con el Artículo 153 de la Ley de Movilidad de Jalisco, las partes pueden moverse a una zona segura o cercana con el fin de liberar el tránsito en las vías afectadas cuando no existan fallecidos o lesionados, que todos cuenten con una póliza vigente y con los requisitos necesarios para circular, y una vez que lleguen a un acuerdo de quién fue el responsable.

¿Qué hacer una vez que se mueven?

Inmediatamente se debe llamar a la compañía del seguro, quienes respetarán los acuerdos de voluntades de los particulares y, suscrita la declaración universal del accidente, asentarán su versión de los hechos y el desistimiento de las partes. Si no se llevara a cabo, las partes podrán solicitar la presencia de la Policía Vial, peritos o Policía de Tránsito Municipal, la cual mediará entre las partes para deslindar la responsabilidad y llegar a un acuerdo.

¿Qué pasa cuando no se llega a un acuerdo?

La Policía Vial o la Policía de Tránsito Municipal procederán a remitir a los vehículos involucrados al depósito público o privado concesionado correspondiente, se les hará del conocimiento de las partes la cita para resolver el asunto en la Unidad Administrativa de la Secretaría que lleve a cabo la conciliación entre las partes o en su caso la que el Ayuntamiento designe para el efecto. En el área de conciliación las partes podrán llegar a un acuerdo o determinarán interponer la querella correspondiente a efecto que el Ministerio Público resuelva sobre el asunto.

¿Cuándo no se pueden mover los vehículos del lugar del siniestro?

El Artículo 154 de la Ley refiere que cuando ocurran un accidente y alguno de los participantes no cuente con póliza o constancia de seguro vial vigente, o contando con el mismo las partes no llegaran a un arreglo, no se podrán mover ninguno de los vehículos hasta que llegue la Policía Vial o Policía Municipal.

Vehículos asegurados en Jalisco

Tipo Parque vehicular Vehículos asegurados Porcentaje Automóviles 1´901,910 738,680 38.80% Motocicletas 320,634 14,351 4.50% Camiones y camioneta 1´034,126 199,075 19.30% Total 3´256,670 952,106 29.20%

