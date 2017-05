Propuesta de Kumamoto logra mayor ahorro en prerrogativas

Aunque sólo den fondos a partidos en años electorales, la suma sería mayor que en #SinVotonohayDinero

GUADALAJARA, JALISCO (26/MAY/2017).- El financiamiento a partidos políticos es el tema que tiene atorada la reforma político electoral del Estado de Jalisco. De momento son dos las propuestas principales, la presentada por el gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval, donde se propone la eliminación de prerrogativas en años no electorales y la del diputado independiente Pedro Kumamoto, donde expone que cada partido reciba recursos acorde sólo a los votos recibidos en la elección más reciente. Cada voto válido se multiplica por 65% de cada Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Este medio hizo un ejercicio para, a partir de ambas propuestas calcular el ahorro estimado.

Para el ejercicio se utilizaron los resultados electorales de los años 2012, 2015 y una proyección de 2018. Según el análisis, la propuesta de Kumamoto ofrece más ahorros en cuestión de prerrogativas comparado a la presentada por el gobernador, una diferencia de 114.6 millones de pesos.

Lo que promueve el gobernador

La propuesta del gobernador enviada a los diputados locales, señala que los partidos políticos reciban prerrogativas solamente en años electorales.

Según datos del Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC) durante los años electorales, a los partidos políticos se les otorga financiamiento por sus actividades ordinarias y recursos adicionales para gastos de campaña.

Sí la propuesta del gobernador estuviera vigente y se hubiera aplicado en años electorales desde 2012, el monto total asignado a partidos políticos habría sido de 998 millones 351 mil pesos.

LAS CIFRAS

Iniciativa del Ejecutivo

Recursos asignados por el IEPC 2012 301 millones 614 mil pesos 2013 Año no electoral 2014 Año no electoral 2015 331 millones 785 mil pesos 2016 Año no electoral 2017 Año no electoral 2018 364 millones 952 mil pesos* Total 998 millones 351 mil pesos

*Estimación calculada a partir del incremento promedio trianual a prerrogativas

La propuesta de Pedro Kumamoto

La propuesta del diputado independiente, Pedro Kumamoto, pide que los recursos a los partidos estén condicionados a la votación que se haya obtenido en la elección previa y se multiplique por 65% de la Unidad de Medición y Actualización (UMA) vigente.

Hoy, para calcular las prerrogativas se integra una bolsa que resulta de multiplicar el número total de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral de Jalisco por 65% del salario mínimo diario vigente. Al modificar esta norma obligaría a los partidos a ganar votos para poder acceder a los recursos públicos.

Sí la propuesta de Kumamoto estuviera vigente y se hubiera aplicado desde 2012, el monto total asignado a partidos políticos habría sido, en seis años, de 883 millones 713 mil pesos, ahorro mayor comparado a la propuesta del gobernador.

Iniciativa de Kumamoto

Votos válidos en la elección Prerrogativas para dividir entre partidos* 2012 Tres millones 184 mil 315 2013 156 millones 222 mil pesos 2014 156 millones 222 mil pesos 2015 Dos millones 820 mil 156 millones 222 mil pesos 2016 138 millones 349 mil pesos 2017 138 millones 349 mil pesos 2018 Sin definir

*Se multiplican votos válidos por 65% del UMA. El UMA actual es de 79.41 pesos; 65% equivale a 41.06 pesos.

LO QUE DICE LA LEY

Fondos obligatorios

La Constitución Federal, en su Artículo 116 establece que los partidos políticos recibirán, en forma equitativa, “financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales”.

CONSEJERO DEL INE

Financiamiento frena la entrada de dinero ilícito

Carlos Manuel Rodríguez Morales, delegado del Instituto Nacional Electoral (INE) en Jalisco, manifestó que el financiamiento a partidos políticos es importante para su funcionamiento y que quitarlo sería riesgoso para la legitimidad en el uso de recursos. “La no existencia de financiamiento público sí favorece que haya dinero de origen ilegítimo en el ámbito de los circuitos políticos, particularmente de las campañas y de los procesos electorales. Una circunstancia de esta naturaleza sería un asunto que se desbordaría”.

Rodríguez Morales destacó que no es un asunto de carácter moral, sino legal: “Pueden establecerse fórmulas adecuadas de tal manera que no constituyan un agravio a la visión de los ciudadanos, porque no olvidemos que el financiamiento no es sólo para partidos políticos sino otros actores que estarán presentes en el escenario de los procesos venideros, como son los candidatos independientes”.

LA VOZ DE LOS EXPERTOS

• Necesitan cambiar normas federales

María Marván Laborde (investigadora)

La aprobación de reformas locales para reducir el financiamiento a partidos políticos en el Estado sería ilegal, pues para lograrlo se necesitarían cambios a normas federales, señaló la ex consejera del Instituto Federal Electoral (IFE), María Marván Laborde.

“Para eso se tiene que cambiar la Constitución (Federal), la Ley General de Partidos Políticos y la Ley (General de Instituciones y Procedimientos Electorales), y eso no depende de Jalisco”.

Recordó que la Ley General de Partidos establece que todos los estados deberán entregar de financiamiento a los partidos, lo que resulte de multiplicar el total del padrón electoral por 65% de salario mínimo vigente (ahora Unidad de Medida de Actualización), por lo que el Congreso estatal no tienen autoridad para modificar esta fórmula.

Añadió que de aprobarse las propuestas realizadas por el Ejecutivo estatal y algunas fracciones parlamentarias, los partidos tendrían que ir a los tribunales electorales, “y probablemente a la Suprema Corte de Justicia, a reclamar el dinero que la Ley dice que les corresponde”.

• Reducción es un discurso populista

Javier Soto Morales (académico de la UP)

Para el maestro Javier Soto Morales de la Universidad Panamericana (UP), experto en materia de derecho electoral, el debate en Jalisco para reducir el financiamiento a partidos sería en cierta medida ficticio y un discurso populista, ya que de concretarse no podría aplicarse por ser ilegal.

El especialista explica que la Constitución Federal establece que las instituciones políticas podrán tener prerrogativas, las cuales no deben ser afectadas, “podría considerarse una controversia de carácter constitucional (…) por contravenir un marco local (…) a lo que la Federación prevé”. Señaló que sería ilegal debido a que una reforma local para reducir el financiamiento tendría que darse de manera simultánea con una modificación a las normas federales.

Soto Morales explicó que podría ser impugnable, “y efectivamente tendría en algún momento que conocer de ello el mismo Tribunal Federal en materia electoral, y llegar esto a tratarse hasta por la misma Corte (Suprema Corte de Justicia de la Nación)”.