Delegado del INE considera riesgoso quitarle gasto a partidos

Carlos Manuel Rodríguez señala que eliminar el financiamiento favorece a que haya dinero de origen ilegítimo

GUADALAJARA, JALISCO (25/MAY/2017).- Carlos Manuel Rodríguez Morales, delegado del Instituto Nacional Electoral (INE) en Jalisco, manifestó que el financiamiento a partidos políticos es importante para su funcionamiento y que quitarlo sería riesgoso para la legitimidad en el uso de recursos. "La no existencia de financiamiento público sí favorece que haya dineros de origen ilegítimo en el ámbito de los circuitos políticos, particularmente de las campañas y de los procesos electorales, una circunstancia de esta naturaleza sería un asunto que se desbordaría".

Rodríguez Morales destacó que no se trata de un asunto de carácter moral, sino legal. "Pueden establecerse fórmulas adecuadas de tal manera que no constituyan un agravio a la visión de los ciudadanos, porque no olvidemos que el financiamiento no es sólo para los partidos políticos sino para otros actores que estarán presentes en el escenario de los procesos electorales venideros, como son los candidatos independientes, teóricamente el ciudadano tendría el derecho de recibir el financiamiento".

Por su parte, Guillermo Alcaraz Cross, consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), señaló que no le corresponde al Instituto entrar al debate de la reforma.

"Las posturas las han fijado los propios diputados, ellos se mantienen en el debate, yo me esperaría a que ellos resuelvan la manera en la que se van a dar las cosas financieramente, y en ese momento yo lo que tendría que hacer es atender la fórmula que ellos resuelvan para entregarles recursos, o si ellos resuelven que no hay que entregarles recursos para mí la obligación es atender la ley", afirmó.

El día de ayer Aristóteles Sandoval, gobernador del Estado, propuso que el presupuesto de los partidos políticos en años no electorales fuera de un peso anual, mientras que el diputado independiente Pedro Kumamoto, consideró que esa propuesta era inviable y sería desechada, por lo que no serviría de nada y al final los partidos seguirían teniendo el mismo dinero todos los años.

Sólo 19% de mexicanos aprueba partidos políticos

Carlos Manuel Rodríguez Morales, delegado del Instituto Nacional Electoral (INE) en Jalisco, informó que como parte del diagnóstico que se hizo para la Estrategia Nacional de la Cultura Cívica (Enccívica) 2017-2013 se realizó un estudio en donde los mexicanos mostraron su poco aprecio por la democracia. "Hay un asunto que también inquieta, que son los bajos niveles de aprobación que tienen los partidos políticos, sólo confían en ellos el 19 por ciento de los mexicanos, así que estos son asuntos que forman parte del diagnóstico que se hizo para elaborar esta estrategia nacional de cultura cívica".

Rodríguez Morales agregó que otros de los datos fue que solamente el 53 por ciento de los mexicanos se siente vinculado e identificado con la democracia. "Pero hay un 22 por ciento de mexicanos por ejemplo que preferirían un régimen autoritario, esto es un asunto que implica una preocupación".

Además, mencionó que el ciudadano común en México considera que no tiene influencia de lo que hace el gobierno, cuando los ciudadanos son los que mandan a las autoridades. "El 73 por ciento de los ciudadanos considera que no tiene influencia sobre lo que hace el gobierno".

En ese sentido, subrayó que Enccívica -que comienza con una mesa de diálogo el 15 de junio en la Junta Local del INE Jalisco, lo que pretende es vincular al ciudadano con sus autoridades. "Que el ciudadano común se apropie del espacio público, que sea partícipe de todos esos asuntos públicos que afectan o favorecen a quienes integramos una sociedad, es decir que sea más participativo".

