Aseguradoras, con apertura a negociar una póliza barata

La Ley de Movilidad del Estado obliga a los conductores a contar con póliza de daños a terceros

GUADALAJARA, JALISCO (25/MAY/2017).- Para evitar los atorones viales por choques “lamineros” e incrementar la penetración de seguros en Jalisco, donde siete de cada 10 unidades en el padrón incumplen con este requerimiento, las aseguradoras ven con buenos ojos la propuesta de la Secretaría de Movilidad (Semov) de reunirse la próxima semana con el fin de desarrollar una póliza más económica.

Pedro Díaz García, presidente del Comité de siniestros de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), señaló que el seguro básico de daños a terceros cuesta entre 900 y mil 100 pesos, en promedio. “Si convertimos los precios actuales a uno más accesible pudiéramos penetrar más… tendría que hacerse una serie de juntas y análisis como sector para determinar una cuota más baja. Dependerá de las pláticas y alcances que quisieran que tuviera la póliza”.

En este contexto, Enrique Dueñas, presidente de la Comisión de Movilidad y Transporte del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, lanza un llamado a las empresas aseguradoras para desarrollar un producto más accesible “para que cualquier persona que tenga un vehículo de cualquier precio pueda tener acceso y cubrir su auto… debe ser un seguro económico”.

En el mismo tono, Carlos David Wolstein, del despacho de seguros Wolstein y Asociados, pide a las compañías hacer un esfuerzo para “sacar un seguro lo más razonable posible considerando los factores que se tienen que cubrir que es la responsabilidad civil y eventualmente tal vez incluirle asesoría legal para cuando sea necesario y gastos médicos”.

En tanto, el director jurídico de la Secretaría de Movilidad, José Luis Quiroz, respondió que podría realizarse un trabajo interno al realizar los refrendos ante la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), “que todo el propietario presente su póliza vigente para que se le pueda dar el refrendo y eso ya sería un control dentro del parque vehicular”.

Ralentizan la metrópoli

Este medio publicó que, según las aseguradoras, los accidentes son uno de los principales factores que desquician el tránsito porque reducen la velocidad de circulación de 24 kilómetros por hora a 10 kilómetros.

El problema es que los participantes en un accidente que no están asegurados no pueden moverse a una zona segura o cercana, con el fin de liberar el tránsito en las vías afectadas hasta que no llegue un agente vial o se llegue al deslinde de la responsabilidad, lo que puede tomar horas.

Además, sólo 952 mil vehículos, de un padrón de tres millones 256 mil, tiene una póliza de seguro de daños a terceros, mientras las sanciones van a la baja.