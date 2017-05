Policía pide reportar cualquier anomalía cerca a Estadio Chivas

No hay ninguna denuncia sobre una supuesta privación ilegal de libertad, según se comenta en redes sociales, afirma comisario

GUADALAJARA, JALISCO (24/MAY/2017).- Ni reportes, ni denuncias, ni llamadas al 911, ni nada: el aviso que circula en redes sociales acerca de una supuesta privación ilegal de la libertad contra varias personas en la zona del Estadio Chivas es, hasta ahora, sólo eso, de acuerdo con la Policía de Zapopan, que pide a cualquier ciudadano que tenga datos sobre lo ocurrido que los reporte.

El comisario de Seguridad Pública del municipio, Roberto Alarcón Estrada, aseguró este mediodía que su corporación no recibió ningún tipo de aviso acerca de lo supuestamente ocurrido ayer, cuando, según algunas denuncias que circulan en redes sociales, un grupo de hombres encapuchados llegó en camionetas sin placas al lugar y se llevó a varias personas.

De hecho hay incluso un video donde se ve a los supuestos vehículos involucrados, pero el jefe policial subraya que no se percibe nada más: “Inmediatamente me comuniqué yo con Fiscalía (General de Jalisco) y con PGR (Procuraduría General de la República); ellos no se han adjudicado ninguna detención”.

No obstante, Alarcón Estrada hace énfasis en que su corporación sí tiene vigilancia regular en la zona: “Hemos incrementado la presencia con motivo del previo al partido, allí tenemos gente vigilando a los que están formados, en las taquillas abiertas para los que traen Chivabono… Tenemos presencia, y cuando no hay ningún evento allí también hay vigilancia”.

¿Y entonces? El comisario zapopano invita a denunciar o reportar cualquier irregularidad en esa zona o en cualquier punto del municipio; el 911 funciona, asegura, pero también es útil llamar directo a la cabina de Zapopan: 3836-3600.