Aristóteles no descarta ni confirma linchamiento en Guadalajara

''No debemos de reproducir la barbarie, México no necesita más violencia'', señala

GUADALAJARA, JALISCO (24/MAY/2017).- El gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval Díaz, informó que la Fiscalía General de Jalisco sigue varias líneas de investigación en torno al suceso ocurrido en el Centro Tapatío, donde se encontró a un hombre muerto, atado de manos y con diversos golpes.

Hasta el momento no se puede descartar que se haya tratado de un linchamiento, pero invitó a la ciudadanía a no hacer justicia por su propia mano.

“Estoy consciente del hartazgo que vive la gente, por supuesto que la gente ya no soporta, sobre todo ver cuando se afecta su patrimonio, ver que algo sucede en la calle, sin embargo, lo que quiero decirles es que no debemos de reproducir la barbarie, México no necesita más violencia”.

Señaló que desde el día de los hechos se empezó a recabar información y ya se tienen elementos para definir qué fue lo que sucedió, pero se continúa con la revisión de cámaras de seguridad instaladas en el lugar.

Hasta el momento, la Comisaría de Guadalajara y la Fiscalía han negado que la muerte del hombre, quien presuntamente fue señalado por robar a una mujer en la calle, fue por un linchamiento.

Por otro lado, Sandoval Díaz manifestó que no dejará sola a la comunidad wixárica, tras la muerte de dos de sus líderes.

“Estamos revisando cuál fue el conflicto, ya traemos mucha información, yo les pediría que esperen a que el Fiscal les pueda dar un avance; estamos trabajando, tenemos equipos allá, inmediatamente y antes han estado con presencia”.

EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR