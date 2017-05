Proponen reforma para los choques 'lamineros'

Las aseguradoras coinciden en que el Manual de Deslinde de Responsabilidad Vial sea incorporado a la Ley de Movilidad

GUADALAJARA, JALISCO (24/MAY/2017).- Si bien el Reglamento de la Ley de Movilidad explica los procedimientos a los cuales deben apegarse los involucrados en un percance vial, el ordenamiento no hace referencia al Manual de Deslinde de Responsabilidad Vial, que pretende agilizar la atención de los accidentes vehiculares y evitar que obstruyan por periodos prolongados las calles.

Según el Reglamento, los participantes en un accidente podrán moverse a una zona segura o cercana, con el fin de liberar el tránsito en las vías afectadas cuando no existan personas fallecidas o lesionadas, siempre y cuando todos cuenten con una póliza de seguro vigente y una vez que se deslinde la responsabilidad; sin embargo, si alguno de los participantes no cuenta con una póliza o no se llega a un arreglo, los vehículos no se podrán mover hasta que llegue la Policía Vial o Municipal; de lo contrario, serían sancionados.

Carlos Jiménez Palacios, gerente del Seguro de Automóviles de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), considera que “las reglas deben ser claras cuando no hay lesionados o fallecidos… si las dos partes están conscientes de cómo sucedió lo mejor es desatorar el flujo vehicular”, aunque los implicados no estén asegurados.

Recuerda que desde 2015 existen protocolos que no se terminaron de definir, “vale la pena retomarlos, faltan mecanismos de supervisión y cumplimiento”.

La recomendación de la Asociación es establecer que todos los deslindes de responsabilidad de accidentes se hagan con base en el Manual que entró en vigor en 2015, “tenemos que trabajar en que las reglas de operación estén muy claras y que existan mecanismos de supervisión… lo que hay que hacer es aplicar el manual y difundirlo”.

Este medio publicó que desplazarse en vehículo por las vialidades de la metrópoli es toda una odisea porque en los últimos años se han incrementado los choques “lamineros” que colapsan la circulación.

Carlos David Wolstein, a cargo del despacho de seguros Wolstein y Asociados, opina que la Ley de Movilidad se debe reformar para hacer vinculante el Manual de Deslinde, “también ayudaría a las compañías de seguros”.

Respecto a la obligación de permanecer en el lugar de los hechos cuando ocurre un percance en donde los involucrados no tienen seguro, está de acuerdo en que se reforme la ley para que puedan desplazarse a una zona segura, “ayudaría mucho que la ley fuera clara en ese sentido”, pues entre las consecuencias de las deficiencias del marco legal destaca el caos vial y la incertidumbre de cómo se deslindará el accidente.

Añade que “si hubiera una regulación para estas situaciones automáticamente generará que se resuelva con mayor celeridad… la parte tortuosa se puede mejorar día con día mediante mecanismos legales e iniciativas de ley que nos puedan ayudar en ese sentido”.

El problema es que cuando los vehículos no están asegurados el deslinde de la responsabilidad puede tomar muchas horas, mientras que cuando están respaldados por una póliza de seguro el índice de solución en el crucero es del 96% de casos, demorando un promedio de una hora, a decir de Pedro Díaz García, presidente del Comité de siniestros de la AMIS.

Para el también director adjunto de ANA Seguros, sería importante que la legislación estatal precise la aplicación del Manual tras un percance vial, “valdría la pena rescatar el convenio que firmamos entre la Semov y Amis… que los autos se puedan mover y lleguen a un acuerdo en base a la guía de deslinde”.

Para el legislador Omar Hernández, presidente de la Comisión de Movilidad y Transporte de Jalisco, es importante regular el tema porque es fastidioso para los conductores que transitan por la vialidad donde ocurre un percance, “además duran hasta dos o tres horas en que llegue la autoridad y levante el peritaje”.

En su opinión, lo más factible sería contar con una herramienta que permita agilizar la circulación y desahogar los atorones causados por choques “lamineros”, “es un tema que nos perjudica a todos en el sentido de que tengamos una vialidad cerrada hasta por dos horas a causa de un accidente mínimo que con herramienta tecnológica podríamos suplirlo por un perito cuando no haya lesionados”.

CLAVE

La ley

Actualmente, el Artículo 180 sanciona a los conductores que se muevan del lugar del siniestro, salvo en caso de llegar a un acuerdo entre las partes, o por instrucciones del policía vial o de tránsito municipal, quienes están autorizados para utilizar cualquier medio, incluso los electrónicos, con el fin de restablecer lo más pronto posible la circulación.

En 2018 aplicarán deslinde digital de responsabilidad

Actualmente el deslinde de la responsabilidad cuando hay un accidente vial le toma a las aseguradoras un tiempo promedio de entre 30 minutos y 1.2 horas, considerando el tiempo que tardan los ajustadores en desplazarse al lugar del percance, así como la complejidad del siniestro, según las estimaciones de la AMIS.

Para reducir ese tiempo, el sector asegurador pretende digitalizar la tabla de circunstancias con los hechos de tránsito más comunes que generan los accidentes lamineros o las colisiones en las vías de circulación. “El sector ya trabaja en tener esta tabla y en digitalizarla y llevarla a medios electrónicos”, adelanta Carlos Jiménez Palacios, gerente del Seguro de Automóviles de la Asociación.

Con esta medida se pretende que los ajustadores tengan las herramientas para deslindar la responsabilidad de manera digital con dispositivos móviles. La otra estrategia es el intercambio de información entre compañías para estandarizar y homogeneizar los procesos a través de la declaración universal de accidentes, “eso es el éxito de poder desaparecer los atorones viales”.

El sector asegurador se maneja con un formato conocido como la declaración universal de accidentes, que contiene datos relevantes sobre los percances viales como la descripción y tipo de accidente, el deslinde de la responsabilidad, y los datos que los ajustadores levantan de cada vehículo, “puede ser un proceso entre 15 y 25 minutos en función de cada ajustador, ahora será en una versión digital”.

A través de los dispositivos móviles, los ajustadores se conectarán a sus compañías para vaciar la información de manera sistematizada y digital, “esto reducirá no solo la atención del siniestro sino ayudará a que los afectados continúen su proceso de cobro de su indemnización”, detalla Jiménez Palacios.

Con estas medidas se busca agilizar la afluencia vehicular y se pretende que sea una realidad a principios de 2018, “tenemos la expectativa de que en 2018 podemos estar teniendo las primeras atenciones digitalizadas en algunas de las ciudades más importantes como lo es Jalisco”.

La otra ventaja es la reducción de los tiempos que toma el deslinde de responsabilidades, que en el mejor de los casos se podría reducir a 20 minutos cuando se trate de un percance menor y 40 minutos cuando exista alguna complicación mayor.

TELÓN DE FONDO

Falla equipo

En julio de 2015, la Secretaría de Movilidad y la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA) firmaron un convenio con vigencia hasta el término de la administración mediante el cual se le donó a la dependencia un software que sería usado por los peritos para que pudieran enviar en tiempo real imágenes y datos desde el lugar de un choque a una cabina habilitada para la integración de pruebas para el deslinde de responsabilidades.

El problema es que casi dos años después de la donación el software no ha sido utilizado, “el programa fue instalado en una computadora del área de choques de la Semov, pero nunca se utilizó en virtud de que no fue compatible con el sistema de la dependencia para que su utilización fuera segura”, admite el director jurídico de la dependencia, José Luis Quiroz.

Se pidió acceso a la cabina habilitada para la integración de pruebas para el deslinde de responsabilidades, pero la dependencia informó que nunca se habilitó.

RECOMIENDAN TOMAR FOTOS ANTES DE MOVERSE

Aunque la Ley de Movilidad sólo contempla que los policías viales o municipales puedan utilizar cualquier medio electrónico que les permita grabar o fotografiar los vehículos cuando ocurra un accidente y no existan personas lesionadas de gravedad, las aseguradoras recomiendan a los conductores tomar fotografías antes de mover sus unidades del lugar del percance.

Pedro Díaz García, presidente del Comité de siniestros de la AMIS, señala que cuando se tiene una póliza la compañía está obligada a reparar los daños aunque el conductor se haya movido del lugar del siniestro.

La recomendación es tomar fotos del choque y moverse para no obstruir la vialidad: “La tecnología permite traer teléfono con cámara, lo que pedimos es que las dos partes tomen fotos del accidente y si no hay lesiones y heridos, moverse para que puedan solicitar la intervención de los ajustadores”, señala el también director adjunto de ANA Seguros.

En ello coincide Carlos Jiménez Palacios, gerente del Seguro de Automóviles de la AMIS, quien acentúa que cualquier apoyo visual es importante para deslindar la responsabilidad con mayor facilidad.

Mientras que Carlos David Wolstein, al frente del despacho de seguros Wolstein y Asociados, considera que sería de gran utilidad que los conductores puedan tomar fotografías para mejorar la circulación vial en la ciudad, “sería aún mejor si ambas partes se mueven y toman fotos que puedan mostrar a los ajustadores cómo estaban en el momento del accidente, aunque ya se hayan movido van a facilitar el deslinde”.

En tanto, Francisco Jiménez Reynoso, académico de la UdeG, opinó que la tecnología podría simplificar las cosas, “todo mundo tiene una cámara en sus manos en el celular y si se toma una fotografía de la evidencia de cómo fue el accidente y cómo quedaron las posiciones, yo creo que eso también podría regularse en el manual y eso agilizaría significativamente el descongestionamiento de las calles”.

Para que las fotografías tengan validez, en octubre pasado el diputado Jorge Arana presentó una iniciativa de ley que reforma el Artículo 180 de la Ley de Movilidad para que los conductores sean sancionados por no moverse del lugar en un accidente, pudiendo utilizar cualquier medio electrónico para registrar el accidente, moviendo de manera inmediata los vehículos al lugar más próximo donde no afecten a la circulación.

Sin embargo, la iniciativa fue desechada en la Comisión de Puntos Constitucionales. El argumento es que primero debe reformarse la Ley de Instituciones, Seguros y Fianzas, en el Congreso de la Unión, para que las fotografías o vídeos sirvan como peritaje, detalla el diputado Omar Hernández, presidente de la Comisión de Movilidad y Transporte en el Congreso.

