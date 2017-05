Exigen aplicar guía para choques 'lamineros'

Para agilizar el tránsito donde ocurren accidentes leves, aseguradoras urgen a la aplicación del Manual de Deslinde de Responsabilidades

GUADALAJARA, JALISCO (23/MAY/2017).- En 2015 se publicó en el Periódico Oficial de Jalisco el Manual de Deslinde de Responsabilidades para agilizar la atención de los accidentes vehiculares y evitar que obstruyan por periodos prolongados las calles. Tras la firma del convenio para la aplicación del documento entre la Secretaría de Movilidad y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), el deslinde de las unidades involucradas en un siniestro se haría con mayor prontitud; sin embargo, las empresas reclaman que el Manual quedó en el olvido.

Hoy, la determinación de la responsabilidad de un automovilista en el caso de un percance sigue tardando desde días hasta semanas, principalmente porque la mayoría del parque vehicular no está asegurado. “Para que esto funcione tendría que haber una cobertura de seguro en los dos vehículos que chocan (como lo exige la ley), pero esa es una de las principales causas por las que no se puede poner en práctica el Manual de deslinde, porque si uno de los dos no tiene seguro, la guía ya no te permite hacer el deslinde”, señala Carlos Jiménez Palacios, gerente del Seguro de Automóviles de la AMIS.

Esta casa editorial publicó ayer que, según las aseguradoras, los accidentes son uno de los principales factores que desquician el tránsito porque reducen la velocidad de circulación de 24 kilómetros por hora a 10 kilómetros.

Pedro Díaz García, presidente del Comité de siniestros de la AMIS, recuerda que la firma del convenio en mención permitiría que las aseguradoras atendieran 96% de los accidentes, siempre que no generaran víctimas para agilizar la resolución, “desgraciadamente hubo cambios en la Secretaría y no se siguió adelante”.

El Manual homologa los criterios de valoración respecto a cualquier percance vial tanto de autos, motocicletas y bicicletas. Incluye un compendio de las situaciones hipotéticas más frecuentes de accidente y, de cada una, se emite un dictamen técnico respecto a quién fue el causante del choque. “Con este convenio los peritos de tránsito iban a permitir que se movieran y la responsabilidad se dictaminaría a través del Manual, pero no le han dado seguimiento”, lamenta Pedro Díaz.

Si los conductores no tienen seguro, el Manual se convierte en un documento que sólo sirve para presumirlo como una iniciativa favorable, “no la estamos aplicando”, lamenta Carlos Wolstein, del despacho de seguros Wolstein y Asociados.

Movilidad responde que “hay cuestiones que se deben actualizar dentro del Manual y el protocolo”, asegura el director jurídico José Luis Quiroz, pero destaca que entre los percances atendidos por peritos se han desistido en calle 133 accidentes mensuales, en promedio, a los que se suman otros 680 atendidos en el mismo periodo por los agentes viales en los que se llegó a un convenio.