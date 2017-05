Obras complementarias a la Línea 3 están garantizadas

Los proyectos en Ávila Camacho, Alcalde y Revolución darán una nueva imagen a favor de la población

GUADALAJARA, JALISCO (23/MAY/2017).- Ante las obras de la Línea 3 del Tren Ligero, la intervención de las avenidas Ávila Camacho, Alcalde y Revolución son prioritarias para el Gobierno del Estado y para el Ayuntamiento de Guadalajara, afirma el titular de Proyectos del Espacio Público de la comuna tapatía, Ricardo Agraz. “En términos generales, está programado y comprometido el recurso del Fondo Metropolitano para que todo el proyecto salga adelante, en todas sus etapas”.

Además de este “blindaje”, comenta que lo que sigue para el municipio es hacer cambios en los planes parciales para que la zona se adapte a este nuevo acondicionamiento.

“En estos momentos se están haciendo las adecuaciones, las consultas y está arrancando todo el proceso de planes parciales para Guadalajara. Ahora hay que considerar y hacer modificaciones en los planes parciales”.

Por su parte, el director de Proyectos de Obra Pública de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), José María Goya, asegura que para avanzar dependen de la llegada del dinero correspondiente a esta bolsa.

Sin embargo, precisa que si éste se les envía a la mitad del proceso de la primera etapa de intervención en Ávila Camacho, que se extenderá desde La Normal hasta Circunvalación, arrancarán de inmediato nuevos frentes de obra.

El funcionario acentúa que mientras esto sucede trabajan en socializar la obra con todos los vecinos y comerciantes de las diferentes etapas, que durante las reuniones se mostraron preocupados por conservar espacios de estacionamiento.

“La inquietud que ellos manifiestan es el problema del estacionamiento. Los vecinos han sido muy sensibles al tema de la necesidad de empezar a abrir las alternativas de movilidad y tener esta ciclovía. Pero también ven con buenos ojos tener este mejoramiento de la imagen urbana”.

En este sentido, Agraz remarca que muchos cajones de estacionamiento están sobre la vialidad y no cumplen con las condiciones mínimas que establece la ley.

“Hay gente que se está estacionando en tres metros de fondo y el cajón debe tener cinco. Esos tres metros que la ley hoy no los permite, no van a poder estacionarse ahí porque contrapone todo el sentido del Programa de Banquetas Libres. Eso, evidentemente, cuando llegas al ciudadano y le dices que tiene un cajón ilegal y ya no lo va a poder tener, hay un tema de negociación con el ciudadano hasta encontrar la solución, pero bajo el marco de que el interés público está por encima del privado”.

ÁVILA CAMACHO

Primera etapa

• Las obras de la primera etapa, que comprende desde la Glorieta de La Normal hasta la Avenida Circunvalación, comienzan hoy y tendrán un lapso de ejecución de entre seis y nueve meses, por lo que ese tramo de la Avenida Ávila Camacho lucirá un nuevo rostro entre noviembre y febrero próximos.

• La primera etapa, de 1.8 kilómetros, tendrá un costo de 64 millones de pesos, los cuales ya están garantizados.

• La inversión total estimada para la renovación de los 4.6 kilómetros de Ávila Camacho es de 160 millones.

• Los ciclistas rodarán por una superficie de concreto y su espacio exclusivo tendrá un ancho de 1.8 metros.

LAS OBRAS

¿Qué se hará durante las obras en los contornos de la Línea 3 en Ávila Camacho?

1. Demoliciones. Tanto la guarnición como las banquetas, según se concluyan los trabajos de la Línea 3.

2. Sustitución de descargas sanitarias y líneas de agua potable. Ambas entre los límites de la propiedad y el machuelo.

3. Electrificación y sustitución de líneas de cableado, para que las empresas de luz, telefonía, internet y cable puedan reubicar sus cables de manera subterránea.

4. Modificación de cruceros. Instalación de rampas con accesibilidad universal y guías podotáctiles para facilitar el desplazamiento a personas con discapacidad visual.

5. Renovación de banquetas. Con concreto lavado y de diferentes colores.

6. Mobiliario urbano. Instalación de bancas, bolardos y jardineras, así como de árboles y plantas de bajo mantenimiento.

7. Nuevo alumbrado. Para mantener iluminadas las zonas próximas al Tren Ligero.

8. Ciclovía y balizamientos. Protegidas con jardineras y delimitadores prefabricados.

HABRA NUEVO SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN

Una arista que se considera dentro del programa de remodelación del paisaje urbano en el andador Ávila Camacho, a propósito de la puesta en marcha de la Línea 3 del Tren Ligero, es la semaforización. De acuerdo con el director de Proyectos de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), José María Goya, los equipos instalados en esa vía serán “recuperados” y reubicados en los cruces más seguros para el peatón.

De acuerdo con el funcionario, si bien no se adquirirán nuevos equipos, su ubicación cambiará para beneficio y seguridad de quienes entren o salgan de las estaciones del Tren Ligero.

Otra acción que se emprenderá en el proyecto de paisaje urbano del andador y ciclovía Ávila Camacho es la obra civil y electromecánica para que se oculten no sólo los cables de luz sino de las empresas de telefonía, internet y cableras. La intención es que todos queden de manera subterránea. “Para que todo esto ocurra por debajo de banquetas y, obviamente, con esto limpiamos la imagen urbana”.

Ricardo Agraz, titular de Proyectos de Espacio Público en el Ayuntamiento de Guadalajara, aclara que si bien se ejecutará la obra para que los cables puedan ser llevados al subterráneo, los trabajos para que eso suceda corresponden a las respectivas empresas que proveen el servicio.

“No depende ni del Gobierno del Estado ni del Ayuntamiento que la CFE baje sus cables. La gestión para bajarlos y quitar los postes es muy compleja y no por temas de burocracia, sino porque en algún momento la línea eléctrica que pasa por ahí alimenta las calles laterales”.

Como ejemplo, expone el caso de la calle López Cotilla, cuya ductería (los espacios para instalación de cables subterráneos) quedó lista desde antes de que iniciara la administración de Enrique Alfaro, pero apenas se está reinstalando el cableado. “Dependemos de las gestiones y dificultades técnicas (de las empresas) para quitar el poste y bajarlo”.

José María Goya detalla que la modificación en la electrificación será únicamente para líneas de media y baja tensión, pues el monto y la infraestructura que son necesarios para las líneas de alta son mucho mayores. “Tenemos unas líneas de alta tensión en Circunvalación que no se van a intervenir”.

No se eliminarán estacionamientos

La socialización de la nueva infraestructura urbana que se instalará para “embellecer” los espacios aledaños al paso de la Línea 3 del Tren Ligero en la avenida Ávila Camacho comenzó con una ligera molestia de los ciudadanos: no quieren que la ciclovía reduzca los cajones para estacionamientos. Y a decir de las autoridades que han planeado la estrategia, eso no ocurrirá.

“No se va a obstruir el acceso a la cochera ni se cancela el cajón de estacionamiento, en tanto éstos tengan sus medidas y permisos correspondientes. La ciclovía no obstaculiza nada de eso”, expone José María Goya, de la SIOP.

Los habitantes de la zona que se han entrevistado con funcionarios del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento de Guadalajara tienen esa inquietud, pero a su vez “son sensibles al tema de la necesidad de abrir alternativas de movilidad y la ciclovía… y ven el mejoramiento. Los temas particulares que trabajamos con ellos son la necesidad de tener su estacionamiento. Y con este proyecto no se cancelan cajones”.

Una de las modificaciones más notables en el proyecto está en las esquinas de las calles, que se harán respetar con líneas de cebra para evitar obstáculos a fin de reducir accidentes. Eso, apunta Ricardo Agraz, no significa eliminar un espacio para el estacionamiento, pues éste “nunca lo fue”.

“En toda intervención de calles hay guías. Las esquinas serán ampliadas para que se mejore la visibilidad. Sí hay quienes se molestan porque piensan que se pierde un espacio de estacionamiento, pero un vehículo puede tapar la visual de una persona que va cruzando. Y al hacerlo (impedir obstrucciones) se vuelve un cruce seguro. Hay que entender que los temas no son ocurrencias o planteamientos que se le antojaron al proyectista. Están sustentados”.

Tampoco se colocarán árboles en las esquinas, pues a la distancia éstos también pueden ser obstrucciones.

PROYECTAN 800 NUEVOS ÁRBOLES

“No vamos a quitar árboles; vamos a añadir”. Es la promesa que hacen las autoridades estatales y municipales que hoy inician la primera fase de intervención en Ávila Camacho.

Ricardo Agraz afirma que algunos de éstos tendrán que ser retirados en función del estado en que se encuentran. La intención es reemplazar tanto el arbolado enfermo como el que se encuentra en riesgo de caer, pues esta última posibilidad incrementa con la proximidad del temporal de este año.

En su lugar se colocará vegetación “de fácil mantenimiento”, como tabachines y dedo moro. José María Goya anticipa que al menos serán 800 árboles nuevos en el tramo a intervenir de Ávila Camacho.

Sigue: #DebateInformador

¿Qué opina de la creación de más kilómetros de ciclovía con la puesta en marcha de la Línea 3?

Participa en Twitter en el debate del día @informador