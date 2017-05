No debió hacerse consulta para ciclovía: Imeplan

El instituto considera que son la manera más segura e inteligente de transitar por la ciudad

GUADALAJARA, JALISCO (22/MAY/2017).- El Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan) está a favor de la construcción de más ciclovías en la Ciudad, por lo que hacer una consulta para definir si se hace alguna o no en algún punto, como en el caso de la de Marcelino García Barragán, no es la mejor idea, advierte su director general, Ricardo Gutiérrez Padilla.

"Es una consulta pública en la que el resultado, incluso, ya lo sabemos, habrá algunos que estén en contra y habrá muchísimos que estén a favor, simplemente es que la gente que esté a favor salga y lo manifieste, porque los que están en contra ahí van a estar; ¿era necesario? en mi opinión no".

Considera que las ciclovías son la manera más inteligente y segura de transitar por la Ciudad, además de que ayuda a la salud de las personas.

Recordó que el poder público debe ser más asertivo y definitivo en ejercer el poder de representación que la gente les otorgó. Entonces, si lo que busca hacer el gobierno está dentro del marco legal, el proyecto debe ir.

"El riesgo de esto es que al rato todo mundo quiera poner a consulta pública todo lo que no le parezca, y entonces cuál es el papel de la democracia, si los gobernantes que elegimos y las decisiones que toman se disputan en cada palmo de terreno y sector de actividad".

Más que renuencia de parte de la población, enfatizó, se trata de un choque cultural y resistencia natural al cambio, pese a que las ciclovías ya son parte del modelo integral de movilidad en las ciudades.

"Desafortunadamente hemos ido muy lentos en la construcción de las ciclovías, y a veces, un tanto erráticos; me parece que faltaba un poco de claridad, de coherencia, de consistencia, de continuidad, que yo creo que ya lo tenemos".

Mencionó que, mientras hay personas que sí quieren la ciclovía, hay otras que no se quieren bajar del auto y dicen que no lo harán hasta que exista un transporte público de calidad, o espacios para andar en bicicleta, como los que existen en el primer mundo.

"Está bien, pero no en mi jardín; hazlo, pero no junto a mí; ciclovía sí, pero no junto a mi casa, no en mi calle, no en mi colonia, no mientras yo viva ahí".

EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR