Fechas para consulta sobre ciclovía no pueden cambiarse: IEPC

El Código Electoral es el que establece la fecha, que es 60 días a partir de la declaración de procedencia

GUADALAJARA, JALISCO (22/MAY/2017).- Luego de que la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), anunciara que impugnará la fecha establecida para la consulta sobre la permanencia o no de la ciclovía del boulevard Marcelino García Barragán, el titular del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Guillermo Alcaraz Cross, declaró que ésta no puede modificarse.

"Hay un periodo que está definido en la propia ley, en el Código Electoral y de Participación Social. Son 60 días naturales a partir de la declaración de procedencia, esto ya sucedió, (será) el día 9 de julio. Es el domingo que se encuentra dentro del marco de estos 60 días, es el último domingo y las fechas son inmóviles".

Comentó que el instituto no podría cambiar ese término, "si ellos quieren presentar un reclamo formal, nosotros tendríamos que atenderlo y en consecuencia resolverlo".

Debido a que la FEU propone que la consulta popular se lleve a cabo a finales de agosto, con el fin de que los estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (Cucei), puedan participar en la consulta, ya que el 9 de julio estarán de vacaciones, Alcaraz Cross respondió que este ejercicio no se puede retrasar y tampoco estarían en condiciones de adelantarlo, "en estos momentos ya no, no tenemos la capacidad jurídica de revocar nuestros propios actos".

Cuestionado con relación a la postura del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, quien se manifestó a favor de la ciclovía, el titular del IEPC comentó que ellos deben esperar a que los ciudadanos se pronuncien.

Por su parte, el rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Tonatiuh Bravo Padilla, se dijo a favor de la ciclovía, "que por cierto no resuelve por sí todos los problemas de movilidad, puede en un momento determinado hacer más lento el tráfico; entonces, yo me pronuncio por una solución integral, global, que contemple el servicio de transporte colectivo y la bicicleta".

EL INFORMADOR / YENZI VELÁZQUEZ