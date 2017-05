Alfaro defiende a Salvador Caro en la UP

El alcalde tapatío asegura que era el único que le garantizaba no venderse a grupos de la delincuencia

GUADALAJARA, JALISCO (22/MAY/2017).- El presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, defendió la decisión de elegir a Salvador Caro para encabezar a la Policía de Guadalajara. En el foro "Luces y Sombras de Guadalajara" con académicos y estudiantes de la Universidad Panamericana, afirmó que era el único que le garantizaba no venderse a los grupos de la delincuencia

"A Salvador Caro lo acusaron, lo quisieron casi linchar y durante muchas semanas decían que no había aprobado sus exámenes de control y confianza. Les hago una aclaración, si él no aprueba esos exámenes yo no podría ejercer presupuesto federal de Subsemun, Fortasec, ni ningún programa federal", aseguró el primer edil.

"Lo que se construyó fue una gran mentira porque la evaluación del comisario estaba exactamente en los mismo términos que la del fiscal general que había un condicionamiento por el tema de la experiencia. Tenía algo que para mí era fundamental: era un hombre a prueba, en términos de lealtad y honestidad de no venderse y no entregarse al crimen organizado".

Alfaro aseguró que la mayoría de los índices delictivos han bajado, incluso por debajo de la media nacional. Indicó que sólo robo de autos, robos conejeros y robos a banco han tenido un incremento.

"También seguimos con un problema con el homicidio doloso, pero está vinculado directamente a grupos de la delincuencia organizada que se están matando entre sí".

Agregó que la última encuesta del INEGI, Guadalajara mejoró un 12% en la percepción de seguridad en sólo dos años. Indicó también que la expectativa de seguridad muestra un avance .El nuevo modelo de cuadrantes fue establecido con la ONU a través del programa de Ciudades Seguras y se impulsó en el municipio de Tlajomulco.

"Claro que soy consciente y responsable de quien nombro. Yo tengo un equipo que da resultados".

