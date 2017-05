Revocarán licencias a bares ruidosos de Guadalajara

El presidente municipal Enrique Alfaro anunció una política de cero tolerancia para estos establecimientos

GUADALAJARA, JALISCO (22/MAY/2017).- El presidente municipal de Guadalajara Enrique Alfaro anunció una política de cero tolerancia a los bares ruidosos. Afirmó que los giros que reincidan en la violación de los reglamentos municipales perderán su licencia de forma definitiva.

Este fin de semana la Dirección de Inspección y Vigilancia, acompañada de la Policía de Guadalajara, clausuró 34 bares y un salón de eventos por rebasar los niveles de ruido permitidos e incurrir en conductas contrarias a la norma. En algunos establecimientos la música estaba de 69 a 95 decibeles cuando el límite es de 65.

Mientras que en otros no había medidas de seguridad, trabajaban fuera de horario, no habían pagado el refrendo 2017, no tenían registro ante el SIAPA y la Semadet e inclusive había presencia de menores de edad.

"Habrá una política de cero tolerancia a los abusos de quienes en el ejercicio de su trabajo están violentando los derechos de los tapatíos. No podemos seguir permitiendo que ningún negocio le robe la calma a nadie por las noches", señaló el presidente municipal.

Óscar Villalobos, director de Inspección y Vigilancia, aseguró que los operativos se harán de forma permanente para garantizar que se cumplan los reglamentos y revocación de licencias a establecimientos reincidentes.

"Además, para resolver este problema en el mediano y largo plazo estamos trabajando con especialistas para la elaboración de un diagnóstico en áreas críticas con la finalidad de generar una política pública que tenga un alcance metropolitano", señaló.

Para revocar una licencia municipal existen dos vías, en el caso de reincidencia tendrían que cometer dos o más infracciones por la misma causal en seis meses y si en el transcurso del año incurren en distintas irregularidades.

"Primero se sustancia el proceso de revocación de licencia a través de jurídico. Se le notifica a las partes, ellos acuden a hacer el desahogo de pruebas hasta que se determine una resolución".

Alfaro aseguró que los operativos van en serio y lanzó una invitación a los propietarios de los bares para que obedezcan a los reglamentos. Indicó que hay entre 15 y 20 bares que podrían perder su licencia por violar los reglamentos en repetidas ocasiones.

"Esto va en serio, no habrá tolerancia. El tema del ruido se puede resolver pues sólo es un asunto de invertir en infraestructura", señaló el primer edil.

"En cualquier ciudad del mundo hay zonas habitacionales que tienen actividad nocturna pero con medidas de contención del ruido adecuadas".

Plantean suspender expedición de licencias a bares en Guadalajara

Como una de las primeras acciones para combatir el ruido de bares, el Ayuntamiento de Guadalajara podría suspender de forma temporal la expedición de nuevas licencias para este tipo de giros.

El director de Inspección y Vigilancia, Óscar Villalobos, señaló que presentarán un punto de acuerdo para que no otorguen nuevos permisos en zonas críticas como Providencia y Chapultepec.

"Sabemos que es un tema complejo, por eso estamos actuando en atención a los reclamos de las personas que habitan en estas zonas. Desde el principio de la administración hemos sido muy claros al decir que ningún interés particular puede estar por encima de los ciudadanos".

Villalobos señaló que la iniciativa será presentada ante la Comisión de Giros Restringidos para su dictaminación. Al respecto de la propuesta que presentó hace unos meses el entonces regidor Marco Valerio Pérez Gollaz, para obligar a los establecimientos a emprender acciones de insonorización, señaló que esta aún se encuentra en comisiones.

Sólo hay 20 inspectores para revisar bares

El Ayuntamiento de Guadalajara apenas cuenta con una plantilla de 20 inspectores que laboran en el turno nocturno para revisar los mil 140 bares que operan en el municipio. Dado que los inspectores trabajan en parejas, el municipio sólo cuenta con capacidad de inspeccionar a 10 establecimientos de forma simultánea.

Además, cada inspección se tarda hasta dos horas desde que se detecta la irregularidad hasta la colocación de los sellos de clausura.

"De ese es el tamaño del problema. Nosotros quisiéramos una plantilla de inspectores para atender a toda Guadalajara pero ahorita no tenemos capacidad de contratar a más personal. Con lo que tenemos haremos el mejor esfuerzo e iremos presentando avances poco a poco", indicó el presidente municipal Enrique Alfaro.

Adelantó que analizan otorgar atribuciones de inspección a los policías municipales y a Padrón y Licencias para aumentar la capacidad de revisar a los bares y diferentes giros.

EL INFORMADOR /VIRGINIA ARENAS