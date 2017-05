Zapopan se defiende por observaciones de la ASEJ

El alcalde Pablo Lemus califica la auditoria como una ''burda'' venganza de Alonso Godoy

ZAPOPAN, JALISCO (22/MAY/2017).- Pablo Lemus Navarro, alcalde de Zapopan, calificó como una “burda” venganza los cargos por mil 283 millones de pesos que fincó la Auditoria Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) a la cuenta pública 2015 del municipio, al señalar que no se midió con la misma vara los nueve meses de administración de Héctor Robles contra los tres meses de su liderazgo.

Lemus Navarro, acompañado del tesorero Luis García y la contralora Adriana Romo, señaló que de los mil 283 millones de pesos, mil 269 millones de pesos son observaciones debido a que el municipio no ha recibido 58 fraccionamientos. “El 96 por ciento del total de las observaciones no se dan en el gasto, él mismo sabe que el gasto de la administración fue el adecuado, se da en fraccionamientos y nos finca los cargos a nosotros. Ellos lo que hacen es una recomendación a la Comisión de Vigilancia de que se nos finquen daños patrimoniales por no haber recibido las áreas de cesión, cuál es el daño patrimonial, en todo caso es una falta administrativa”.

El presidente municipal justificó que los permisos de esos fraccionamientos no se dieron en su administración. “En la medida que los fraccionamientos sean entregados ellos entregan sus áreas de cesión, pero eso no depende de nosotros. Puede ser que les falte la factibilidad del agua, que los propios vecinos no quieran entregar las calles, o que ni siquiera hayan empezado a construir. Cuando venga la entrega del fraccionamiento exigiremos la escritura pública”.

El alcalde indicó que por ejemplo por el fraccionamiento Distrito K, que no ha entregado sus áreas porque no se ha terminado de construir, a Héctor Robles se le observaron mil 702 pesos, y por ese mismo caso a ellos les fincaron 201 millones de pesos. “¿Qué pasaría si pago los 200 millones de pesos? ese predio sería de quien lo pagan, sería mío, estaría comprando parques, espacios públicos, los estaría comprando yo, es una inconsistencia jurídica”.

Lemus Navarro mencionó que esas y otras pruebas serán presentadas ante la Comisión de Vigilancia del Congreso de Jalisco. “Les vamos a pedir que la cuenta sea regresada a la Auditoría Superior del Estado pero no ahorita, porque Teresa Arellano es un títere del auditor, todos lo sabemos, Alonso Godoy sigue manejando la autoría desde afuera”.

El funcionario urgió a los diputados a que nombren nuevo auditor del Estado de Jalisco. “Tenemos entendido la convocatoria podría salir en 15 días, y en un plazo no mayor a 60 días se podría tener un nuevo auditor para sacar a la títere de Alonso Godoy, en el momento que se vaya Teresa, que se regresen y revisen nuestra cuenta pública”.

Luis García, tesorero municipal, añadió que se contestaron a la ASEJ todas las observaciones en tiempo y forma. “No le puedes fincar daño patrimonial a áreas de cesión que están notificadas y no escrituradas, hacen falta las escrituras, pero cuando llegamos encontramos un verdadero desorden en el registro patrimonial, con un rezago de años. Como no cuenta con escritura pública se nos dice que deberíamos de pagar”.

LA FRASE

“Burda la venganza de Alonso Godoy contra Pablo Lemus, y una cosa si les digo, voy a seguir luchando hasta el último día para meter a la cárcel a Alonso Godoy. Estamos reuniendo pruebas de sus propiedades, tanto en México como el extranjero, vamos a presentar sus denuncias por enriquecimiento ilícito”.

Pablo Lemus, alcalde de Zapopan.

EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ