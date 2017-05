Aumentan accidentes viales en la metrópoli

El último estudio de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros reportó 85 mil percances en el 2015

GUADALAJARA, JALISCO (22/MAY/2017).- De acuerdo con la cifra de accidentes que reportan las 31 aseguradoras que tienen presencia en Jalisco, entre 2013 y 2015 la cifra de siniestros con daños a terceros aumentó de 74 mil 400 a 85 mil percances, según el corte más reciente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), mientras que el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes registra tres víctimas mortales diarias y 20 heridos.

Carlos Jiménez Palacios, gerente del Seguro de Automóviles de la AMIS, explica que el incremento de siniestros es proporcional al crecimiento de 48% del parque vehicular en la última década, que asciende a tres millones 256 mil vehículos, según el Inegi.

Sin embargo, el número de percances viales podría triplicarse porque el reporte de las aseguradoras sólo considera el 29% del parque vehicular que cuenta con una póliza de seguro. “De éstos, 85 mil percances podríamos hacer un cálculo simple de una estimación general, entonces el otro 70% (de los autos que no cuentan con un seguro) nos llevaría a 250 mil accidentes incluyendo los que no llegan a la autoridad”.

En el comparativo nacional, la Entidad ocupa el cuarto lugar después de la Ciudad de México, Nuevo León y el Estado de México, “tiene que ver el parque vehicular que circula”, mientras que en todo el país se registraron el año pasado cerca de 900 mil accidentes en los que se afectó a un tercero.

Los percances más comunes, según la organización, son los choques por alcance cuando un vehículo impacta por detrás a otro vehículo, “en la mayoría de los casos se podrían prevenir porque normalmente suceden por no respetar las distancias o por el acompañamiento de múltiples distractores como el celular, buscar algún objeto en la guantera, en la bolsa o cualquier otro factor”.

A los choques por alcance le siguen los ocasionados por conductores que cambian de carril, “es cuando no logran visualizar a través del retrovisor al coche de al lado porque se dan los puntos ciegos”. En tercer lugar destacan las vueltas sin precaución.

Otro de los factores más comunes que ocasiona accidentes es el uso del celular. Según la Dirección de Seguridad Vial de la Semov, 70% de los percances viales suceden por “textear” mientras se maneja. Pese a que es motivo de infracción, el uso de este aparato provoca que los automovilistas bajen la mirada y pierdan la noción del tiempo.

Para Pedro Díaz García, director adjunto de ANA Seguros, es más factible que los conductores tengan un incidente de tránsito por la densidad vehicular y las condiciones dinámicas de la ciudad, “ya sea por la prisa de llegar a su destino, la desesperación ocasionada por el tráfico o por el simple hecho de que hay que estarse cuidando más del vehículo de al lado”.

Para ANA Seguros, los accidentes tienen tres factores desencadenadores: “El primero y más importante es la distracción del conductor, los otros dos menos frecuentes (15%) obedecen a daños en la vía y las fallas mecánicas del automóvil”.

En tanto, la Dirección de Seguridad Vial reporta que en 2015 se suscitaron 31 mil accidentes, cifra que difiere a los reportes de la Amis, pues a decir de Carlos Jiménez Palacios, la estadística oficial solamente contabiliza los incidentes que son reportados a la autoridad, a los peritos o al Ministerio Público. “Los lamineros no están contabilizados”.

Las estadísticas de las aseguradoras revelan que la política pública de disminución de siniestros viales ha fracasado. En 2013, cuando inició la administración, la Secretaría de Movilidad elaboró un diagnóstico de los accidentes viales en la Zona Metropolitana de Guadalajara, en el que se analizaron los percances por tipos y por usuarios de la vía pública; sin embargo, los accidentes van en aumento.

Desde entonces, ese “Mapa de Siniestralidad” no ha logrado incidir en la disminución de los siniestros viales, si se toman como referencia los reportes de las aseguradoras. En este contexto, el Instituto de Movilidad y Transporte de Jalisco considera pertinente vincular el mapeo con programas preventivos que atiendan las causas de los accidentes de acuerdo con el tipo de siniestro.

Por lo pronto, la estrategia de Movilidad se concentra en la atención de cinco factores punteros de riesgo: el casco en los motociclistas, el cinturón de seguridad, el manejo con alcohol, rebasar el límite de velocidad permitido y los distractores, como el celular.

A estos puntos se suman los operativos del programa Salvando Vidas que se realizan aleatoriamente en distintos puntos de la metrópoli, para aplicar pruebas que detectan la presencia de alcohol o drogas entre conductores, así como programas de intervención y obra pública en los cruceros más peligrosos de la ciudad.

RECOMENDACIONES

• Ser honesto. El seguro está para cubrir las eventualidades que se tengan. Mentir resulta en una complicación de todo el proceso, incluso en un rechazo de la reclamación.

• Tomar datos de los involucrados. Es muy probable que quien conduzca un vehículo tenga posibilidad de tener un teléfono con el cual tomar fotos de daños y del lugar de los hechos. Algunas aseguradoras toman en cuenta este tipo de indicios, que sin ser prueba plena jurídica, sí orientan a determinar la responsabilidad de un asegurado. Se recomiendan fotos tanto de la calle como de los vehículos y señales (rayas divisorias de carril, semáforos, señales preventivas, restrictivas, etcétera), pero primero hay que investigar más detalles con cada empresa aseguradora.

• Exigir al seguro que se le explique por qué la determinación de la responsabilidad. Todos los ajustadores del sector trabajan con base en una guía de deslinde, que ejemplifica claramente los supuestos por los cuales se determina quién es responsable en un accidente. Esta guía de deslinde incluso puede descargarse para su consulta en las tiendas de aplicaciones para teléfonos con sistema iOS y Android.

• Es importante saber que los vehículos, cuando no se llega a un acuerdo, se remiten al corralón y su liberación en Jalisco puede demorar entre 45 y 60 días en promedio.

LOS PERCANCES VIALES

Año Accidentes registrados por las aseguradoras Accidentes registrados por la Semov 2013 74,400 43,000 2014 77,200 38,000 2015 85,000 31,000

Nota: De acuerdo con las aseguradoras, la cifra de Movilidad es menor porque no reportan los siniestros conocidos como percances leves o “lamineros”.

Fuente: Amis y Semov.

Los choques cuestan mil 400 MDP al año

Eran las 08:35 horas cuando Dolores circulaba en su auto (modelo 2007) por Avenida Patria con destino a su trabajo en Naciones Unidas. Su celular sonó y como siempre que está al volante no dudó en responder; sin embargo, al tiempo que lo buscaba en su bolsa se impactó con la parte posterior de otro vehículo.



“Trabajo en un jardín de niños y por lo general suelo contestar a esas horas porque los padres de familia me tienen que avisar siempre que sus niños se van a ausentar, pero entre todas las cosas que cargo en mi bolsa no encontraba mi celular y cuando desvié la mirada para buscarlo me sorprendí por el golpe”.

Aunque no fue un siniestro mayor, al no haber lesionados, la persona contra la que chocó se molestó y optó por llamar al ajustador. “Yo hubiera preferido arreglarnos entre nosotros, pero el señor al que le choqué se negó porque su coche era un BMW del año y tuvimos que esperar a que los ajustadores deslindaran la responsabilidad”.

El costo no fue mayor para la joven sicóloga gracias a que tenía un seguro de daños a terceros, pero su historia se repite todos los días: tan sólo en 2015, cuando se registraron 85 mil siniestros en Jalisco, las aseguradoras tuvieron que desembolsar mil 400 millones de pesos (MDP) por daños a víctimas donde el asegurado generó un daño a terceros, según la cifra más reciente de la AMIS, mientras que a nivel nacional el costo de los accidentes fue de 15 mil millones de pesos.

En 2013, el costo fue de mil millones de pesos, pero la cifra podría ser mayor porque sólo corresponde al 30% del parque vehicular que circula en Jalisco y que cuenta con un seguro.

Carlos Jiménez Palacios, gerente del Seguro de Automóviles de la AMIS, explica que el costo de los accidentes tiene una tendencia alcista por el aumento de percances y del costo de lesionar a una víctima, “cada vez es más caro porque tiene mucho que ver con los impactos que pueden generar en las atenciones médicas, si tienes una lesión grave puede que cada vez sea más caro por los insumos médicos”.

Para dimensionar el incremento del costo de las lesiones, el especialista detalla que en 2013 se pagaban 15 mil 500 pesos en promedio para reparar a las víctimas, en 2014 ascendió a 16 mil 700 y en 2015 llegó a los 18 mil 400 pesos. “El costo de indemnizar a una víctima es cada vez más caro y no se compara con lo que se invierte en una póliza de daños a terceros”.

La cifra se dispara cuando hay daños a la propiedad, lo que genera un costo promedio de 11 mil pesos, “puedes incurrir en un gasto de hasta 30 mil pesos, considerando el costo de la lesión a la víctima y la afectación al vehículo”, según las estimaciones de Jiménez Palacios.

NUMERALIA

Parque vehicular en Jalisco

3 millones 256 mil 067 es la cifra de vehículos en circulación.

45 autos por hectárea de superficie urbana.

44 autos por cada 100 habitantes.

181 autos por cada 100 hogares.

48% es el crecimiento del parque vehicular en los últimos 10 años.

3 víctimas mortales diarias.

20 heridos diarios.

3% de la población de entre 20 y 39 años muere a causa de un accidente vial.

PÉRDIDAS

Costo medio de accidentes en automóviles particulares (miles de pesos)

Concepto 2013 2014 2015 Gastos médicos ocupantes 4.3 4.3 4.4 Daños propios 8.9 8.9 9 Daños a terceros 9 9.7 10.7 Daños a terceros (lesiones) 15.5 16.7 18.3

Fuente: AMIS.

GUÍA

¿Cómo debe actuar un conductor en caso de accidente?

• Mantener la calma.

• Verificar que no existan lesionados.

• No huir, esto agrava cualquier situación jurídica.

• En caso de tener seguro, llamar y reportar los hechos.

• Si se presenta un oficial, solicitar la preservación del lugar de los hechos.

