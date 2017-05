Impera desorden en albergues para adictos

Hasta ahora no existe un padrón unificado, lo que dificulta el control y supervisión de estos lugares que muchas veces operan con métodos abusivos

GUADALAJARA, JALISCO (21/MAY/2017).- Pese a los compromisos que hace un año estableció el Ejecutivo del Estado para regular los centros de atención de personas que consumen drogas, en Jalisco sigue el desorden de estos lugares, empezando porque aún no hay un padrón único de establecimientos.

El Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco (CECAJ) dice que son 251 y, al igual que el año pasado, hay rezago pues sólo 36 cumplen todos los requisitos para operar conforme lo marca la legislación.

Mientras tanto, la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis) contabiliza sólo 114 organismos de la sociedad civil, que tienen como objeto la rehabilitación de adicciones.

El director de Participación y Vinculación Social, Héctor Ricardo Gutiérrez Cosío Zárate, advirtió que el CECAJ es la instancia que debe tener el número más cercano a la realidad, por lo que se le pidió que cuando tengan el padrón total, lo pasen a la Sedis para incluir todos los datos en una sola base. “Lo que solicitamos es que, cuando terminen ese registro, nos lo envíen a la Sedis, con el objetivo de homologar este padrón”.

El pasado miércoles 17 de mayo se cumplió un año desde que la Fiscalía General del Estado rescató a 271 personas del albergue de adictos Despertar Espiritual en Tonalá. Autoridades documentaron que dentro de las instalaciones ocurrían actos de tortura, hacinamiento y abuso de menores.

Fue por eso que el gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval, pidió una revisión de cada uno de los centros que existen en el Estado, además de detectarse la necesidad de contar con un padrón único de estos lugares.

“Eso no lo voy a permitir de ninguna manera que suceda en nuestro Estado. He instruido al fiscal que vayamos a fondo para hacer justicia. No es posible que gente que, buscando una ayuda, una salida a su problema de adicciones, se haya encontrado en condiciones infrahumanas siendo violentadas, siendo abusada. He instruido también a Coprisjal (Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco), a la Secretaría General de Gobierno, de seguridad, de Fiscalía a que revisemos de nueva cuenta todos y cada uno de los que se dicen llamar centros de rehabilitación, para apoyar a esa gente”, dijo el gobernador el 18 de mayo del año pasado.