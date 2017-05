'Invaden' espacios públicos con sillas de ruedas

A pesar de que la ley se publicó en 2009 sigue sin existir un reglamento que la respalde, dicen

GUADALAJARA, JALISCO (19/MAY/2017).- Con la exigencia de que se publique el reglamento para la ley de inclusión de las personas con discapacidad, miembros del colectivo Sara A.C. y la publicación "Levántate hoy" se manifestaron en las afueras del Congreso estatal.

De acuerdo con Víctor Casales, representante del colectivo, a pesar de que la ley se publicó en 2009 sigue sin existir un reglamento que la respalde, esto aunque la fecha límite para su creación estaba fijada para el 17 de marzo del 2016. A más de un año del margen de tiempo aún no existe un reglamento para la ley Estatal para la Atención e Inclusión para las Personas con Discapacidad.

La toma pacífica del espacio público realizada hoy se hizo a través de la colocación de sillas de ruedas con letreros de frases que algunas personas usan para excusarse por ocupar lugares designados para personas con discapacidad, como: "no me tardo", "no había lugar en otro lado" y "ay, no tardo... Regreso en 5 minutos". Esta campaña llamada ¿En verdad quieres milugar? se realiza desde hace cuatro años por parte de la asociación, con el fin de crear conciencia entre la ciudadanía.

Casales comentó que realizaron una invitación formal a la diputada María del Refugio Ruíz Moreno, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos dentro del Poder Legislativo, sin embargo no recibieron respuesta por su parte y ninguna autoridad se presentó a la manifestación.

Las tomas de espacios públicos del colectivo se realizan cada mes en los principales espacios públicos de la Zona Metropolitana, tales como el mercado de san Juan de Dios, la zona de Medrano y otros puntos populares. Por medio de redes sociales y de su sitio oficial la asociación difunde los sitios en los que realizan las protestas de esta campaña.