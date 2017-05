Mapean colonias con mayor venta de droga en la ciudad

FGE, Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlajomulco comparten las principales zonas donde se ofertan sustancias ilícitas

GUADALAJARA, JALISCO (19/MAY/2017).- Aunque se solicitó a los Ayuntamientos de la metrópoli el total de “narcotienditas” que tienen detectadas, así como las que han sido desmanteladas desde que iniciaron sus administraciones, las Comisarías evitaron precisar una cifra; sin embargo Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco y Tonalá sí tienen detectadas las colonias con mayor concentración de puntos de venta y compra de drogas.

En Guadalajara, los puntos de venta de droga se ubican principalmente en casas habitación y las colonias que más padecen esta problemática son Santa Teresita, Circunvalación y Polanco, entre otras.

Roberto Alarcón, comisario de Zapopan, comenta que suman 354 detenidos por posesión de droga en la vía pública en la administración. Aunque compartió las colonias con más denuncias por narcomenudeo (como Constitución, San Juan de Ocotán y Santa Margarita), no tiene un número identificado de estos negocios en operación. Sin embargo, afirma que hay operativos continuos.

En Tonalá, la problemática se concentra en las colonias Loma Dorada, del Sur y Jalisco.

El comisario tonalteca, Miguel Magaña Orozco, respondió que no tienen la cifra de “narcotienditas” porque la mayoría de las detenciones se han dado en la vía pública. Destacó que en 2016 fueron detenidas 58 personas en la vía pública por el delito de narcomenudeo y en lo que va de 2017 se han emprendido 28 detenciones en 18 colonias.

Acentúa que la estrategia de los delincuentes “es no estar fijos en un domicilio para burlar a la autoridad”, pues las denuncias ciudadanas son mínimas.

Mientras que Tlajomulco respondió que la venta de sustancias ilícitas se ha detectado principalmente en fincas habitacionales, en la vía pública y en centros donde se venden bebidas alcohólicas en las colonias de Hacienda Santa Fe, Santa Cruz del Valle y Chulavista, entre otras. El comisario Carlos Burguete Ortiz confirma que las “narcotienditas” se instalan principalmente en viviendas abandonadas, “tenemos muchas colonias con fraccionamientos y cotos con numerosas viviendas abandonadas totalmente vandalizadas”.

La estrategia es hacer acto de presencia frente a la unidad habitacional para generar un impacto disuasivo, “así evitamos que se siga vendiendo droga en ese lugar”.

LA VOZ DEL EXPERTO

Coordinación frontal contra las drogas sigue pendiente

Guillermo Zepeda Lecuona (investigador del Colegio de Jalisco).

La estrategia de combate y prevención del narcomenudeo ha sido un fracaso porque no existe una coordinación entre las autoridades municipales y la Fiscalía de Jalisco, aunque se suman otros factores como la falta de personal y recursos para investigar y obtener información de inteligencia que desarticule las redes del crimen organizado que operan los establecimientos.

Para solucionar este problema, Guillermo Zepeda propone implementar operativos conjuntos y reforzar los programas de salud y prevención del delito, “en las zonas donde hay ‘narcotienditas’ se debe abordar integralmente el problema, hacen falta tratamientos de rehabilitación para consumidores”.

Recuerda que en 2010 se aprobó una reforma constitucional en materia de narcomenudeo para dotar de atribuciones a los municipios con el fin de que puedan intervenir en la investigación de los puntos de venta y con programas de salud pública; sin embargo, “la estrategia sigue enfocada en la política criminal, no hay atención al problema de salud pública”.

La consecuencia de esta política es la criminalización del consumidor, “80% de las personas que reciben sanciones por narcóticos están acusados por posesión de drogas y como no se comprobó la intencionalidad de venta reciben menos de un año de prisión, la reforma fracasó porque se está llevando a tribunales al consumidor”.

Como parte de la solución plantea que la Agencia Metropolitana de Seguridad conforme una mesa de trabajo para desarrollar un programa integral que atienda el narcomenudeo, con una visión de prevención del delito y de la salud pública, “se podrían conformar unidades mixtas de investigación como hay en Puebla, Nuevo León y Morelos”, para evitar criminalizar al consumidor.

"SE HACEN DE LA VISTA GORDA"

Liliana lamenta que en la Colonia Santa Cecilia en Guadalajara existan puntos de venta de droga que operan a la luz del día y en las narices de las autoridades. En la esquina de la calle donde vive con sus dos hijos de 5 y 12 años hay una tienda de abarrotes que se ha convertido en un centro de distribución de enervantes: “Ahí van los jóvenes a comprar sus drogas, luego se van al parque o a la unidad deportiva y nadie les dice nada”.

De vez en cuando las patrullas dan sus rondines, pero Liliana temé denunciar porque hasta los agentes son clientes frecuentes de la tienda de abarrotes. “Se hacen de la vista gorda, entran y salen con sus cocas y su comida”.

Denunciar no es una opción para ella, “solo me metería en problemas, aunque me da coraje que mis hijos vean cómo se drogan los jóvenes”.

La realidad que enfrenta esta jefa de familia no es exclusiva de Santa Cecilia. A través de una solicitud de información, la Fiscalía del Estado respondió que tienen indicios de 176 puntos de venta de droga en la metrópoli, que están en investigación, a partir de las denuncias que han recibido. Sin embargo, este año suman otros 228 sitios desmantelados.

Documenta que en la mayoría de los casos se trata de fincas en situación de abandono.

Cuando la denuncia es verídica, a decir de la Fiscalía del Estado, se procede conforme a derecho realizando las detenciones y los aseguramientos correspondientes.

De todos los municipios de la metrópoli, Guadalajara es el único que tiene un conteo de las “narcotienditas” que ha detectado a través de denuncias ciudadanas. La comisaria de la División de Inteligencia de Guadalajara, Violeta Castillo Saldívar, asegura que tienen ubicados 800 puntos de venta, de los cuales han podido validar 204 narcotienditas.

El resto de los puntos detectados se encuentra en proceso de validación a través de los alcances de la investigación municipal, de la recopilación de información, de la recepción de denuncias recurrentes, y entrevistas con vecinos y testigos.

Para disuadir la operación de estos establecimientos la estrategia de la Comisaría ha sido visibilizar la presencia policial y las acciones de patrullaje, “eso ha funcionado y varias de las ‘narcotienditas’ han dejado de hacer esas actividades por los cambios en el patrullaje y la presencia (policial)”.

Pone como ejemplo la intervención realizada el 21 de abril pasado en la Colonia de Analco, en la que participaron 400 elementos del Ejército mexicano y las Policías Federal, Estatal y de Guadalajara, para realizar un operativo de seguridad contra el narcotráfico con la finalidad de recuperar y disuadir varios espacios catalogados como centros de narcomenudeo y tráfico de droga que representan el 25% del mercado de la droga en el Estado.

Operativos

Los operativos están diseñados para tener una duración de tres meses y posteriormente se realiza la evaluación de la estrategia.

Sin embargo, Violeta Castillo reconoce que a partir de la intervención se ha registrado una disminución en la venta de droga, “es un lugar que está tomado por la Comisaría”.

La otra estrategia se enfoca en la implementación de programas de prevención del delito a través del acercamiento con los familiares de los jóvenes adictos. “Nos estamos apoyando en la prevención, tenemos áreas de intervención y grupos especializados de sicólogos y trabajadores sociales que tienen acercamiento con las familias y los jóvenes”.

En los casos en que un consumidor de droga quiera rehabilitarse, existen programas de apoyo en centros de rehabilitación que los ayudan a reinsertarse en la sociedad.

Polémica

En julio del año pasado, el comisario de Guadalajara, Salvador Caro Cabrera, acusó a la Fiscalía de no atacar con dureza a los establecimientos donde venden droga y entregó una lista con 204 ubicaciones donde se ofertan.

El fiscal Eduardo Almaguer arremetió señalando que ellos tenían detectados 400 puntos y que es labor de los tres niveles de Gobierno combatir a la delincuencia.

En aquel entonces, la Comisaría de Guadalajara presentó una propuesta de trabajo conjunto con la Fiscalía de Jalisco en el combate frontal antidrogas para realizar operativos y solicitar órdenes de cateo, pero a decir de la funcionaria Violeta Castillo aún no reciben respuesta de la autoridad estatal, “seguimos en espera de la indicación o lo que ellos decidan”.

Sin embargo, respecto al listado que proporcionó el comisario Salvador Caro con la ubicación de 204 puntos de venta en Guadalajara, Jorge Díaz Santana, de la Unidad de Investigación contra el Narcomenudeo de la Fiscalía de Jalisco, señaló que se encuentran en proceso de investigación, “sigue en trámite, no podemos dar todavía un resultado porque están en proceso de investigación”.

Sobre la coordinación entre ambas instancias, respondió que sí hay acercamiento con la Fiscalía para darle seguimiento a las denuncias, “se les ha informado oportunamente… conocen los resultados y detenciones que se han hecho”.

El especialista Guillermo Zepeda refirió que el 40% de la droga se comercializa a través de las “narcotienditas”, por lo que es urgente priorizar la coordinación a través de operativos conjuntos. “Lo ideal sería que, con la información que recaban los municipios, se instrumenten operativos en donde el ministerio público lleve órdenes de cateo”.

La comercialización de drogas ilegales está considerada en México la fuente número uno de lavado de dinero: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima en 10 mil millones de dólares el blanqueo total anual que se hace en el sistema financiero mexicano.

