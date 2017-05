Eliminación de diputados de ‘repechaje’ divide al Congreso

Algunos legisladores piden que la propuesta no avance dentro de la reforma electoral

GUADALAJARA, JALISCO (18/MAY/2017).- Pese a que parecía haber un acuerdo para eliminar a los diputados de 'repechaje', algunos legisladores de diferentes fracciones alzaron la voz para solicitar que esta propuesta no avance dentro de la reforma electoral que se votará la próxima semana.

Al contrario, solicitan que se modifique la fórmula actual para la asignación de diputados plurinominales: que sea uno de repechaje y uno de lista, es decir, que se elija primero a uno de los candidatos a diputados que no ganaron en sus distritos, pero fueron los segundos mejores, y posteriormente se tome uno de la lista que elaboran los partidos políticos, que son los que no hacen campaña.

La diputada priista Rocío Corona Nakamura recordó que ella y su compañero de fracción Hugo René Ruiz Esparza presentaron una iniciativa en este sentido, que a su vez coincide con la de Movimiento Ciudadano, por lo que le solicita a esta fracción que mantenga su propuesta inicial.

"El que quiera azul celeste, que le cueste, que salga a la calle, que sude la camiseta, que recorra las calles tocando puertas".

Por su parte, el legislador Ruiz Esparza, señaló que la propuesta para eliminar la figura de repechaje es antidemocrática, "sería una contrarreforma (...). Gana la partidocracia y pierde la representatividad popular".

Recordó que actualmente, el Congreso está conformado por 19 diputados plurinominales: 14 de lista y 5 que provienen de la vía de repechaje, estos últimos son las priistas Corona Nakamura y Anahí Olguín; el legislador sin partido Hugo Rodríguez, la emecista Lourdes Martínez y el panista Felipe Romo.

"Si se da para adelante a esta iniciativa, a pesar de que disminuirían los plurinominales, la partidocracia no pierde, porque aumentaría de tener 14 que hoy tiene de lista, aumentaría a 17".

Por su parte, el diputado sin partido, Hugo Rodríguez, subrayó que al permitir que todos los diputados plurinominales sean asignados por la lista que entregan los partidos, sería quitarle representación al pueblo, "quien gana es el grupo dirigente, amafiado en los partidos (...), para venir a controlar las cuentas públicas en la siguiente legislatura".

La diputada emecista Lourdes Martínez subrayó que está en contra y dijo desconocer si el coordinador de su bancada, Ismael del Toro Castro haya acordado con las otras bancadas eliminar la figura, "yo no sé si están acordando. No estoy de acuerdo, mi coordinador lo sabe, lo he manifestado".

El coordinador de los panistas, Miguel Ángel Monraz Ibarra, recordó que su bancada está en contra de esta propuesta que fue presentada por los priistas.

Actualmente el Congreso del Estado está conformado por 20 diputados de mayoría relativa, es decir, que fueron elegidos por los electores y 19 que lleguen por representación proporcional, a través de esta última figura se pretende disminuir el número de legisladores para que queden en total al menos 37.

EL INFORMADOR / YENZI VELÁZQUEZ