'México me necesita' está listo para recibir a liberados de Puente Grande

La organización fue reconocida como un centro de tratamiento modelo en México, con consejeros certificados por el Sistema Nacional de Competencias

GUADALAJARA, JALISCO (18/MAY/2017).- El Centro de Promoción y Capacitación para la Dignidad de la Persona A.C. “México me necesita” está por cerrar un convenio con la Fiscalía de Jalisco para atender a personas con problemas de adicciones y conductas autodestructivas que sean liberadas de Puente Grande.

Iris Pérez Alcaraz, directora del lugar, ubicado en el Libramiento Sur Cajititlán-Cuexcomatitlán, adelanta que esta semana tendrá cita con la jefa de Reclusorios para hablar del tema, el cual ya se ha abordado previamente. “El planteamiento que nos haga definirá los requisitos y las pautas, aunque esperamos empezar a más tardar el próximo mes”.

Indica que la idea general es atender a 120 personas que vengan del centro y darles seguimiento durante un año a través de dos vertientes: reforzar con los que traen un trabajo previo contra adicciones o iniciar desde cero con los que no. “El año pasado participamos en la Fundación Gonzalo Río Arronte, ganamos ese proyecto y ellos nos otorgaron un recurso exclusivamente para destinarlo a esto. Son seis millones de pesos, ellos pusieron la mitad, pero el requisito era que nosotros pusiéramos la contraparte, que se consiguió de donaciones de varias empresas”.

Comenta que por este motivo están cerrando procesos con adolescentes y dejarán de recibirlos de momento, aunque más adelante contemplan construir otros módulos para que los jóvenes puedan estar y, en un futuro, podrían llegar a atender a mujeres. “México me necesita” surge pensando como un área de reinserción para quienes son liberados del sistema penitenciario. Ya teníamos la experiencia dentro del reclusorio, pero acá son características diferentes, la idea era impactar en Tlajomulco”.

Acentúa que de octubre de 2015 (cuando iniciaron) a la fecha han atendido a 120 adolescentes y adultos de éste y otros municipios, aunque sólo cuatro de ellos venían del penal. “Ahorita lo que estamos haciendo son estos enlaces, vínculos, para que ellos nos puedan mandar y sean candidatos personas que con beneficio de libertad anticipada podamos hacerles el seguimiento. Cerramos con adolescentes para no juntar a la población, sino encaminar estos procesos a la par, los que vengan a solicitar la ayuda y vengan del sistema penitenciario”.

Uno de los objetivos a largo plazo es replicar el modelo y que eso no se quede sólo en el Estado.

Gloria Macías, voluntaria de la organización, remarca: “necesitamos muchísimo del apoyo de la gente de Guadalajara porque tenemos las instalaciones, que son muy lindas, tenemos los talleres, pero para implementarlos de una mejor manera se necesitan más recursos. Necesitamos que la sociedad haga conciencia de la responsabilidad que tenemos ante el problema de inseguridad en el país, es una realidad muy dura. Hay narcotráfico, robos, secuestros, abusos… afuera de las escuelas venden drogas. Los pequeños comerciantes de la droga están preparados para que la población siga consumiendo, entonces es un círculo vicioso que debemos atacar”.

Por eso propone una alianza con la población, “podemos decir que estamos en el hoyo y criticar a la autoridad, pero nosotros tampoco nos hacemos responsables. Hoy tenemos una gran oportunidad de poner un granito de arena en este mundo, hay que ayudar a las personas que menos tienen, que están sumidas en las adicciones, la pobreza y, además, algunos son ex presidiarios. Hay que ayudarlos para que no regresen a la cárcel”.

Del modelo del centro remarca que “no damos golpes, damos herramientas. Por eso en los talleres se imparte educación y paciencia”.

Son reconocidos como un centro modelo

Aunque sólo llevan año y medio funcionando, “México me necesita” ya fue reconocido por el Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones (Cenadic) como un centro de tratamiento modelo, además de que los consejeros han sido certificados por el Sistema Nacional de Competencias (Conocer).

“Hemos dado pasos agigantados en obtener reconocimientos en el Consejo Estatal contra las Adicciones, estar registrados con el IJAS, que nos haya evaluado el Consejo Nacional para las Adicciones, estamos en un proceso de certificación del centro ante la federación latinoamericana de comunidades terapéuticas y la mexicana”, detalló Iris Pérez Alcaraz.

Con esas certificaciones y reconocimiento se buscaría también que eso ayude a que logren conseguir fondos estatales, federales o internacionales para el centro, que de momento se mantiene de donativos de empresas, principalmente gracias al trabajo del presidente Mauricio Martínez y el padre José Rosti.

CLAVES

Planean consolidar todos los talleres

Proyecto. “México me necesita” surgió como un proyecto propio y de iniciativa privada para complementar el trabajo que José Rosti Passera, misionero xaveriano, y Mauricio Martínez Barone, empresario jalisciense, realizaban en la rehabilitación y reinserción de los internos en el Módulo de tratamiento para las adicciones de la Comisaría de Prisión Preventiva desde el 2003.

Sistema. Iris Pérez Alcaraz, directora del centro, explica que el modelo que diseñaron está pensado en trabajar en todas las áreas del paciente: psicológica, espiritual, médica y social.

Etapas. El sistema de recuperación consta de siete meses, aproximadamente, en donde los pacientes se quedan a vivir en el lugar. A partir del tercer mes empiezan a salir con su familia, a cumplir ciertos objetivos, a ver qué factores de riesgo identifican a nivel familiar, social.

Final. En el cuarto mes siguen enfocados a los procesos de recuperación, y los tres meses restantes inician la parte de capacitación, con talleres como lombricomposta, repostería, carpintería, sistema de riego por goteo. Además de actividades como círculo de lectura, temazcal y deporte. Pretenden implementar uno de piñatas, mecánica, fontanería y electricidad.

Tras las drogas hoy planea ser psicólogo

A los 7 años de edad comenzó a fumar los restos de mariguana que su hermano dejaba en la mesa. A los 17 su hermana lo indujo al cristal y, a los 28, después de tanto, las sustancias ya no provocaban efectos ni servían como paliativo para el vacío que sentía Alan Marín. “Llegué un día y le dije a mi mamá que no le encontraba sentido a mi vida: no estudiaba, no trabajaba, no disfrutaba ni consumir drogas… cuando lo hacía lloraba”.

Cuando era niño su hermano lo llevaba a vender con una mochila que parecía de escuela, pero él nunca fue a la escuela. Recuerda que no sabía leer ni ordenar sus pensamientos ni tratar a las personas. Ni tenía autoestima. Hoy, luego de 11 meses en el Centro de Promoción y Capacitación para la Dignidad de la Persona A.C. “México me necesita”, está decidido a ser consejero y después psicólogo especializado en adicciones.

“Vengo de una familia muy disfuncional, tengo 21 hermanos, y en su mayoría casi todos consumen (drogas)”.

Cuenta que rebasó todos los límites y sus hermanos le cerraron las puertas. “Con el cristal me fui bien recio, lo primero que empecé a perder fue la dignidad, andaba todo mugroso, sucio, robaba hasta lo que no”.

Acentúa que pidió ayuda y llegó a un lugar en el que lo tuvieron parado las primeras 72 horas y en donde lo golpeaban. No se recuperó.

“Después llegué a los 28 años a ‘México me necesita’, cuando no tenía nada. Mi dolor era más grande que el miedo a que me maltrataran, pero aquí no fue así. Estas personas son la ayuda que uno busca, apuestan todo lo que tienen a que uno sí puede salir adelante”.

Alan ya está “limpio” y pasó de ser “de los casos más difíciles” que han tenido en el centro a ayudante de operador. “Llegar aquí fue mi segunda oportunidad de vida”.

Se drogaba para evadir su realidad

A Óscar Gándara no le gustaba llegar a su casa y prefería quedarse en las esquinas para realizar actos de vandalismo. Tiene 17 años y confiesa que a los 13 años de edad empezó a consumir cocaína y mariguana. Luego entró a la preparatoria y avanzó al cristal y otras sustancias. “No me gustaba ver mi realidad, ver a mi mamá, a mi padrastro. Mi papá tiene 17 años, mi edad, en la penal. Aunque hace poquito salió nunca tuve un modelo paterno, drogarme era lo que me hacía evadir la realidad”.

Óscar, originario de Las Pintas, se salió de la escuela y comenzó a robar para conseguir dinero para la dosis. Vivía en la calle. “Ya no tenía comunicación con nadie, dejé de hablarle a toda mi familia, ya tenía como dos años sin estudiar. Los trabajos que tuve los abandoné porque ya sabía sacar dinero fácil robando, tuve muchos problemas con demandas que me ponían porque era agresivo en la calle y golpeaba a la gente”.

En “México me necesita” considera que aprendió a valorar a su madre, quien pese a sus errores lo quería, y descubrió que quería estudiar agronomía. “Así empecé a tener conciencia, a ver lo que mi mamá había hecho por mí, cuando estaba en el consumo no quería otra cosa, siempre he buscado la felicidad, el día de hoy es lo que tengo”.

También trabajó en su tolerancia.

SABER MÁS

Tendencia

De acuerdo con la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic) en los últimos años se ha visto un incremento del consumo de metanfetaminas y otros estimulantes tipo anfetamínicos en nuestro país.

Ubica a la metanfetamina (cristal) como la tercera droga de impacto en los centros de tratamiento a nivel nacional. Únicamente superada por el alcohol y la mariguana”.

RECOMENDACIONES

Requisitos para ingresar

• Cumplir mayoría de edad en adultos (18 a 59 años).

• En adolescentes, tener de 12 a 17 años, aunque de momento no se están recibiendo.

• Tener dependencia al consumo de sustancias o conductas autodestructivas.

CONTACTO

¿Cómo puede ayudar?

Los interesados en ayudar a “México me necesita” pueden hacerlo ya sea prestando servicio social, donando material, vincular con donadores o aportando ayuda financiera a través de la cuenta 0195717590 de Bancomer, CLABE: 012320001957175904.

Página web: www.mexicomenecesita.org.mx

Ubicación: Libramiento Sur Cajititlán-Cuexcomatitlán s/n a un costado del Fraccionamiento Tres Reyes.

Teléfono: 31616625.

