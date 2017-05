Parquímetros virtuales dispararían recaudación

El esquema nuevo retribuiría al municipio con 78 millones en sólo un año de operación

GUADALAJARA, JALISCO (18/MAY/2017).- Con la aplicación del nuevo modelo de parquímetros virtuales, el Ayuntamiento de Guadalajara espera aumentar la recaudación de los estacionómetros. Mario Silva, coordinador de Gestión Integral de la Ciudad, estimó que los ingresos por esta vía podrían aumentar hasta a 78 millones de pesos anuales.

Esto supone una cantidad seis veces superior a los ingresos registrados en el 2016, cuando la empresa concesionaria, Metro Meters, les reportó 12 millones 63 mil pesos por el cobro de los parquímetros.

“Los regidores decidirán si la tarifa se mantiene en lo que estamos actualmente de 8.50 pesos y si consideramos una tarifa de siete pesos promediando tarifas de distintos lugares del país. Estaríamos hablando de un ingreso anual de 78 millones de pesos al año. Esto considerando que cinco mil cajones funcionan seis días a la semana y con un porcentaje de ocupación de 40%”, señaló el funcionario municipal.

“El horario actual (del funcionamiento de parquímetros) es de ocho de la mañana a ocho de la noche, pero mañana en el pleno se va a votar la ampliación del horario. En algunas zonas habrá mayor regulación sobre todo por los conflictos con los apartalugares”.

Mario Silva explicó que en el modelo anterior bajo el esquema de concesión con la empresa Metro Meters no tenía un esquema para el control de pago, pues recordó que el municipio no tiene las llaves de los parquímetros.

Bajo este nuevo esquema, que estará a prueba siete meses, toda transacción dejará una huella bancaria que quedará registrada porque parte de la contraprestación de la plataforma es que la Dirección de Ingresos del Ayuntamiento tendrá un panel de control para hacer corte de los ingresos por día a través de los tres medios de pago.

La empresa deberá instalar tótems de información y el municipio señalización en la vía pública.

Una vez que concluya el periodo de prueba, se evaluará el desempeño de la plataforma y el nuevo modelo. Si este resulta rentable para el municipio se realizará otra adjudicación directa con la misma empresa para darle continuidad al servicio.

Silva indicó que aún no concluye el conflicto legal con Metro Meters, por lo que siguen inutilizados los parquímetros. Indicó que hace dos mes y medio levantaron denuncias penales pues detectaron que terceros no autorizados retiraban el dinero de los aparatos. Hizo un llamado a la ciudadanía a no depositarles hasta nuevo aviso.

La empresa que obtuvo la adjudicación directa

La empresa que obtuvo la adjudicación directa, Cargo Móvil S.A.P.I. de C.V. es una empresa con sede en Puebla que opera bajo el nombre comercial Parkimóvil. Se dedica al desarrollo y oferta de registros de estacionamiento y sistemas de control a través de teléfonos móviles y negocios autorizados. Ofrece una aplicación móvil que proporciona herramientas de pago y visualización de espacios de estacionamiento libres. Opera un sitio web que permite a los usuarios checar los lugares disponibles y genera gráficos de ocupación durante día, semana o periodos de tiempo definidos mostrando la frecuencia de ocupación y las tarifas.

Entre sus clientes en México destacan Huamantla, Chignahuapan, Zacatlán de las Manzanas y San Martín Texmelucan, entre otros.

INGRESOS

Las ganacias con Metro Meters

2011: 752 mil pesos

2012: Cinco millones 231 mil pesos

2013: Ocho millones 298 mil pesos

2014: Nueve millones 372 mil pesos

2015: 12 millones 648 mil pesos

2016: 12 millones 063 mil pesos