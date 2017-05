Probarán software para cobro de parquímetros tapatíos

La empresa Cargo Móvil S.A.P.I. de C.V. es contratada para proveer el servicio que estará a prueba de mayo a diciembre en varios puntos de la ciudad

GUADALAJARA, JALISCO (17/MAY/2017).- El Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de Guadalajara aprobó​ por adjudicación​ directa la renta de una plataforma para el cobro de parquímetros. Mario Silva, coordinador de Gestión Integral de la Ciudad explicó que esto forma parte del nuevo modelo de gestión de estacionamiento en la vía pública.

La empresa beneficiada será Cargo Móvil S.A.P.I. de C.V. con la modalidad de contrato por prestación de servicios y su software estará a prueba desde mayo a diciembre en varios puntos de la ciudad. Este no tiene un costo fijo pues se pagará con el 20% de lo que se logre recaudar durante el periodo de prueba.

Con la finalidad de fomentar la rotación de vehículos habrá una tarifa escalonada por hora. Es decir que a medida que se pase más tiempo estacionado, el costo por hora irá aumentado. Estas tarifas se determinarán mañana por el Pleno durante Sesión de Cabildo.

“El horario actual (del funcionamiento de parquímetros) es de 8 de la mañana a 8 de la noche pero mañana en el Pleno se va a votar la ampliación del horario. En algunas zonas habrá mayor regulación sobre todo por los conflictos con los apartalugares”, indicó.

“El esquema que es clave para nosotros es que el 80 por ciento de la recaudación irá para el municipio. El modelo es una política de estacionamiento en la vía pública donde le tenemos que facilitar al ciudadano opciones de pago diferentes”.

Mario Silva explicó que en el modelo anterior bajo el esquema de concesión con la empresa Metro Meters no tenía un esquema para el control de pago pues recordó que el municipio no tiene las llaves de los parquímetros.

Bajo este nuevo esquema toda transacción dejará una huella bancaria que quedará registrada porque parte de la contraprestación de la plataforma es que la Dirección de Ingresos del Ayuntamiento tendrá un panel de control para hacer corte de los ingresos por día a través de los tres medios de pago que se darán a conocer mañana.

La empresa deberá instalar tótems de información y el municipio señalización en la vía pública.

Una vez que concluya el periodo de prueba, se evaluará el desempeño de la plataforma y el nuevo modelo. Si este resulta rentable para el municipio se realizará otra adjudicación directa con la misma empresa para darle continuidad al servicio.

Silva indicó que aún no concluye el conflicto legal con Metro Meters por lo que siguen inutilizados los parquímetros. Indicó que hace dos mes y medio levantaron denuncias penales pues detectaron que terceros no autorizados retiraban el dinero de los aparatos. Hizo un llamado a la ciudadanía a no depositarles hasta nuevo aviso.

EL INFORMADOR / VIRGINIA ARENAS