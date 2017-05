Descartan, por ahora, uso de explosivos para Línea 3

El gobernador Aristóteles Sandoval señala que lo que pasó fue que las empresas quisieron adelantar procesos

GUADALAJARA, JALISCO (16/MAY/2017).- Por el momento no se requiere la utilización de explosivos para la obra de la Línea 3 del Tren Ligero, y lo que pasó es que las empresas se quisieron adelantar a los procesos, aseguró el gobernador, Aristóteles Sandoval.

Hace unos días, el ayuntamiento de Guadalajara informó que recibió solicitudes para que se autorizara la utilización de explosivos, para realizar algunos trabajos de construcción, información de la que se deslindaron el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

"Estas dos empresas se quisieron adelantar a los procesos, el proceso se debe manejar en una mesa interinstitucional para darles información oficial; en este momento no existe absolutamente nada, ni aprobado en la mesa, no se tiene aprobado absolutamente nada, estamos trabajando con la técnica de ingeniería que se está aplicando".

Reiteró que las empresas eligieron la vía municipal para lograr el permiso de uso de explosivos, sin embargo, estos temas deben ser autorizados por la mesa interinstitucional.

El primer mandatario estatal aseveró que sí existe la posibilidad de que la obra requiera del uso de explosivos, como se hace en obras de este tamaño en todo el mundo. No obstante, la mesa interinstitucional no ha tocado el tema de la necesidad de hacer uso de esa vía para la obra.

"Hago un llamado al ayuntamiento, al consorcio constructor, a la SCT y a Siteur, a seguir los caminos institucionales, para resolver este tipo de información en las mesas instaladas para el tema; por ello me parece muy irresponsable que no se expresen al interior de las mesas, estas dudas, y vayan y soliciten un permiso, cuando no está resuelto el tema técnico".

EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR