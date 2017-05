Los antros, donde más sirven alcohol adulterado

En un sondeo, siete de cada 10 participantes señaló que en estos espacios detectaron la venta de sustancias ilegales

GUADALAJARA, JALISCO (16/MAY/2017).- Hace dos semanas, Wendy Contreras visitó un bar cercano a La Minerva. Cuenta que al llegar al sitio pidió whisky con agua mineral. Apenas bebió un poco y se sintió mal. Unos 20 minutos después le dieron ganas de vomitar. No dijo nada sobre su malestar y continuó la plática con sus amigas, que tomaron tequila.

Esta zapopana de 34 años dice que al día siguiente le dolió la cabeza y se sintió enferma. Habló con una de sus compañeras de fiesta y ella le comentó que también tuvo malestares similares. Wendy afirma que es la primera vez que una bebida alcohólica adulterada la afecta. Para evitar una experiencia parecida, no piensa volver.

De acuerdo con una encuesta realizada por esta casa editorial entre 284 usuarios, en los antros y los centros nocturnos de la ciudad es más recurrente la venta de alcohol adulterado. De los participantes, 72% destacó que en estos espacios le sirvieron este tipo de bebidas que ponen su salud en peligro. Además, 17% indicó que compró este producto en ferias o eventos públicos, 7% en vinaterías y 4% en restaurantes o bares, entre otros.

En el último lustro, Jalisco ha figurado entre los Estados en los que la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) lleva a cabo acciones para asegurar alcohol adulterado. Por ejemplo, entre el 1 de enero y el 13 de agosto de 2016 realizó cinco operativos en los que decomisó un millón 780 mil 384 litros de alcohol apócrifo en Jalisco, Puebla y el Estado de México.

En comparación, en 2015 hubo 32 operativos en los que se obtuvieron dos millones 456 mil 832 litros de esta sustancia ilegal en Jalisco, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Quintana Roo, Chiapas y el Estado de México.

La Ley General de Salud señala que, a quien adultere, contamine, altere o permita la adulteración de alimentos, bebidas no alcohólicas, alcohólicas, medicamentos o cualquier otra sustancia o producto de uso o consumo humanos, con inminente peligro para la salud, se le aplicará de uno a nueve años de prisión y una multa equivalente de 100 mil días de salario mínimo. Sin embargo, la Delegación Jalisco de la Procuraduría General de la República (PGR) sólo registró entre los años 2010 y 2016, cuatro averiguaciones previas por adulteración de tequila. La dependencia no respondió a una solicitud de entrevista para abundar sobre el tema y conocer cuántas personas están tras las rejas por este ilícito.

LA CIFRA

1 millón 780 mil 384 litros de alcohol adulterado aseguró la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios en cinco operativos que se llevaron a cabo en Jalisco, Puebla y el Estado de México entre el 1 de enero y el 13 de agosto de 2016.

CLAVES

¿Qué dice la ley?

La Ley General de Salud establece que quien adultere, contamine, altere o permita la adulteración de alimentos, bebidas no alcohólicas, alcohólicas, medicamentos o cualquier otra sustancia o producto de uso o consumo humanos, con inminente peligro para la salud, se le aplicará de uno a nueve años de prisión y una multa equivalente de 100 mil días de salario mínimo.

• Artículo 414

Señala que los productos perecederos asegurados que se descompongan en poder de la autoridad sanitaria, los objetos, productos o sustancias que se encuentren en evidente estado de descomposición, adulteración o contaminación que no los hagan aptos para se consumo, serán destruidos de inmediato por la autoridad sanitaria.

• Artículo 206

Resalta que se considera adulterado un producto cuando su naturaleza o composición no correspondan a aquellas con se etiquete, anuncie, expenda, suministre, o cuando haya sufrido tratamiento que disimule su alteración, se encubran defectos en su proceso o en la calidad sanitaria de las materias primas utilizadas.

Temblores y dolor de cabeza, lo más recurrente

Nayeli Rizo afirma que le dio dos “traguitos” al “vodka con jugo de arándanos” e inmediatamente le dio mucho sueño. Antes de dormirse, pidió a sus compañeros de la universidad que la llevaran con un médico. Sin embargo, ellos prefirieron hablar a sus padres para que la recogieran.

Nayeli cuenta que esta experiencia le sucedió en un bar del Centro de Guadalajara. Ella asistió al lugar con su grupo por invitación de un profesor. Actualmente, y como medida de precaución, se fija más en las bebidas que le sirven y procura estar acompañada de amigos o familiares.

En el caso de Óscar Jaime, unos tragos fueron suficientes para perjudicarlo. El tapatío de 26 años resalta que adquirió la botella de un supuesto tequila en una tienda de autoservicio. Al llegar a la reunión con sus amigos se sirvió en un vaso pequeño y el primer sorbo le supo raro.

No creyó que fuera la bebida. Tomó otro vaso más grande y le agregó refresco de toronja. Minutos después empezó a sudar, su ritmo cardiaco se aceleró y sintió necesidad de vomitar.

Sus amigos se percataron de que su reacción no era normal y revisaron la botella. Para no arriesgarse decidieron desecharla. No era la primera vez que les ocurría algo parecido, pues en una vinatería ya les habían vendido un producto adulterado. Aunque continuó en la reunión, Óscar narra que horas después tuvo temblores y dolor de cabeza.

José Luis González comenta que a él le sucedió en Tlaquepaque. Él y unos amigos visitaron este municipio metropolitano con la intención de divertirse. Se detuvieron frente a un puesto callejero para comprar una “bebida tropical”, de esas que incluyen refresco, jugo y alcohol.

El médico veterinario señala que llevaba menos de la mitad del “cantarito” cuando empezó a sentir sueño y cansancio exagerados. Aunque tenía pocos minutos de haber llegado decidió irse. Sin embargo, en ese momento no relacionó el malestar con el consumo de la bebida. Fue hasta después, cuando charló con sus acompañantes y juntos llegaron a la conclusión de que todos habían tenido los mismos síntomas luego de degustar el brebaje.

Queda tres días en la cama

En marzo pasado, Jesús Barbosa, de 28 años, compró un par de botellas de vino tinto en una tienda de autoservicio. Cada una le costó 64 pesos. Eran cosecha de 2015 y estaban hechas en Baja California.

Jesús recuerda que al principio observó una mancha en una de las botellas, pero no sintió desconfianza. Ya había comprado antes ese producto y le gustaba.

Un viernes con sus amigos se sirvió una copa y después cenó. Cuando se fueron tomó un poco más e inmediatamente fue al baño a vomitar. En ese momento le echó la culpa a la comida. Sin embargo, después llegó a la conclusión de que fue el único que se enfermó.

El siguiente viernes decidió beber otra de la misma sustancia. Le supo mal. Ese día vino lo peor: no pudo dormir en toda la noche. A la indigestión la siguieron los dolores de articulaciones, huesos y cabeza. Cuenta que ni siquiera podía abrir los ojos. Duró tres días con estos malestares.

El lunes ni siquiera pudo ir a trabajar. Después, inconforme, fue a hablar con el gerente del negocio donde adquirió las bebidas. Lo atendieron bien y le pidieron que mandara un correo. No acudió a ninguna autoridad y en el establecimiento le dijeron que le harían llegar la información con el análisis de la sustancia.

LA VOZ DEL EXPERTO

Pueden causar hasta la muerte

Octavio Campollo Rivas (investigador de la UdeG).

Para el encargado de la Clínica y Centro de Estudio de Alcoholismo y Adicciones del Centro Universitario de Ciencias Sociales (CUCS), beber alcohol adulterado puede provocar desde dolor de cabeza hasta ceguera y muerte.

Campollo Rivas explica que el tipo de alcohol que se puede beber es conocido como etanol y es el que se produce mediante el proceso de destilación o de fermentación aprobado por la Secretaría de Salud federal en la Norma Oficial Mexicana para la Producción de Bebidas Alcohólicas.

El académico indica que el tipo de alcohol que se relaciona con las bebidas adulteradas es el metanol, que daña principalmente el sistema nervioso.

Además, es difícil determinar, sobre todo en las etapas iniciales, que una persona resultó perjudicada por este tipo de bebidas apócrifas, pues al principio los síntomas se pueden confundir con una intoxicación por alcohol etílico.

Sin embargo, apunta que si una persona siente que la ingestión de una bebida alcohólica le afectó más allá de esperado, no presenta los síntomas típicos, queda inconsciente, tiene temblores, convulsiones o no ve, debe acudir al médico inmediatamente.



GUÍA

Buscan un sabor similar

De acuerdo con la Cofepris, las personas que se dedican a vender alcohol buscan, a través de una mezcla, que la sustancia tenga un sabor parecido al de las bebidas originales. Sin embargo, la principal diferencia es que los responsables de este ilícito modifican los procesos de destilado, las materias primas, la base de estos productos, que es el etanol, y llegan a utilizar metanol u otros alcoholes industriales para reducir los costos del producto. Además, venden estas sustancias en botellas vacías que recuperan de la basura o consiguen en el mercado negro. “Las bebidas adulteradas, además de provocar una embriaguez más rápida, pueden causar náuseas, vómito, cefalea o dolor de cabeza, irritación gástrica o ceguera”.

PIDEN COMBATIR LA PRODUCCIÓN Y VENTA ILEGAL

Tequileros señalan competencia desleal

El presidente del Comité Nacional del Sistema Producto Agave Tequilana (CNSPAT), Raúl García Quirarte, afirmó que hay destilados de supuesto agave que compiten deslealmente con los tequilas regulados y que reúnen todos los requisitos de calidad.

“Es una competencia desleal porque esos productos están en el anaquel de las tiendas y las licorerías compitiendo con nuestro tequila. Si un destilado está ahí y vale 50 pesos y enfrente está una botella de tequila 100% premium y que cumple con toda la normatividad y te cuesta 150 o 200 pesos, la gente el sector bajo se va por el destilado más barato”.

García Quirarte asegura que esta práctica representa un riesgo para la salud de los consumidores. “Lejos de tener agave de cualquier variedad, le ponen alcohol”.

Remarca que la venta de estas sustancias ilegales se da principalmente sobre la autopista que va a Puerto Vallarta y en la Zona Valles de la Entidad.

“Ahí te venden garrafones de seudo destilado o seudo tequila. También en los anaqueles de las tiendas tú ves los destilados que de agave no tienen más que el puro nombre. Están compitiendo con una normatividad y un tequila regulado”.

Apuestan a los operativos y los decálogos

Con el objetivo de combatir de una mejor manera la venta de bebidas alcohólicas apócrifas en Jalisco, el Consejo Regulador del Tequila (CRT) pretende que los operativos que realiza la delegación estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se lleven a cabo de forma permanente y con una mayor capacitación de los verificadores.

“Tenemos una comunicación y capacitación constante con los verificadores de Profeco para que ellos también aprendan a distinguir en el mercado a los productos que son auténticos de los que no lo son”, dice el coordinador del Centro de Referencia Agave Tequila, Martín Muñoz Sánchez.

Destaca que este propósito surgió luego de la firma de un convenio con el titular de la dependencia, Rafael Ochoa Pacheco, el pasado 26 de marzo. Además, resalta que este año estarán listos tres decálogos que incluirán los derechos y obligaciones de los consumidores, productores y expendedores de bebidas alcohólicas, especialmente de tequila.

En la realización de estos documentos participarán miembros de los comités técnicos del CRT, autoridades federales y académicos.

“¿Esto en qué nos ayuda? Obviamente, cuando tengas mayor información sobre los temas legales en el caso específico del tequila, también es una manera de combatir a través de la educación este fenómeno que tanto lacera a una agroindustria que está bien establecida”.

Refuerza la Profeco acciones contra “piratas”

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y el Consejo Regulador del Tequila (CRT) anunciaron en noviembre pasado la implementación de acciones para frenar la venta ilegal de bebidas apócrifas o “pirata”.

El entonces titular de la Profeco, Ernesto Javier Némer Álvarez, destacó que en diciembre se firmaría un convenio de colaboración en el que se sentarían las bases para erradicar este tipo de productos.

El funcionario comentó que los negocios que promueven la venta ilegal de destilados de agave pueden ser multados por una cantidad cercana a los siete millones de pesos.

“Realizar un protocolo de verificación en conjunto a efecto de que todos conozcamos hasta dónde es el alcance de la ley, que se les va a revisar y castigue”.

Según el CRT, durante 2016 se decomisaron dos millones 300 mil litros de alcohol ilegal a nivel nacional. Además, en los últimos cinco años se retiraron del mercado tres millones de litros de bebidas apócrifas.

La organización acentuó que al menos 20 mil litros se confiscaron en Jalisco. También señaló que El Arenal, Tequila y Amatitán son los municipios en los que más se presenta esta práctica.

LA CIFRA

6 mil millones de pesos es la pérdida fiscal derivada de la informalidad en el mercado de bebidas alcohólicas destiladas sólo por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Tequilera.

TELÓN DE FONDO

Lavan dinero con tequila

La producción de tequila ha sido infiltrada por las organizaciones del narcotráfico, que han lavado sus millones de dólares en empresas dedicadas a la producción de este destilado.

De acuerdo con El Universal, el primer tequila detectado en Estados Unidos por sus vínculos con el crimen organizado fue el Tequila 4 Reyes. Su distribuidor autorizado era José de Jesús Arias Bañales, quien operaba, en Tijuana, para el Cártel de los Arellano Félix.

Otro que apareció en los informes de las autoridades estadounidenses fue el denominado El Viejo Luis. La productora de esta bebida, Casa El Viejo Luis Distribuidora, fue señalada en septiembre de 2013 con cinco empresas más por sus relaciones con el Cártel de los Güeros, organización que opera en Guadalajara y que es señalada por transportar toneladas de droga a este país.

En septiembre de 2015, la Oficina del Tesoro del Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) indicó que el tequila Onze Black era una de las marcas vinculadas al Cártel Nueva Generación (CJNG), cuyas empresas están, en su mayoría, en Guadalajara.

Por otra parte, Tequila Honor, cuya imagen fue Kate del Castillo, fue investigada por las autoridades para identificar si su producción había sido financiada por el Cártel de Sinaloa. Según investigaciones de la Procuraduría General de la República, la actriz le entregó una botella a Joaquín Guzmán, alias “El Chapo”, el día que se conocieron.

