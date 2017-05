Partidos coinciden en la reducción de prerrogativas

Legisladores locales esperan aprobar cambios en estas dos semanas

GUADALAJARA, JALISCO (16/MAY/2017).- Las bancadas en el Congreso estatal negocian a marchas forzadas 44 iniciativas para la reforma política electoral del Estado de Jalisco. Reducción de financiamiento a partidos políticos y menos plurinominales son las propuestas más comunes de los legisladores.

El coordinador de los diputados priistas, Hugo Contreras Zepeda, explicó que entre las principales posturas del tricolor es que no se entreguen prerrogativas a los partidos en tiempos no electorales.

Debido a que todos están de acuerdo en reducir el financiamiento público, que actualmente es de 260 millones de pesos, el coordinador de los diputados panistas, Miguel Ángel Monraz Ibarra, aclaró que la diferencia son las distintas fórmulas para bajar esta bolsa, ya que algunos proponen 50% y otros prácticamente eliminarla.

El presidente de la Mesa Directiva y coordinador de los diputados emecistas, Ismael del Toro Castro, estimó que en este cierre de semana, podrían afinar los detalles.

Comentó que otro de los temas que ha alcanzado coincidencias, es la reducción de diputados y regidores, sin embargo, es un punto donde los perredistas ya expresaron su desacuerdo.

La coordinadora de los diputados del sol azteca, Mónica Almeida López, dijo estar en desacuerdo en la eliminación de diputados plurinominales, debido a que esto dejaría “sin voz” a los partidos minoritarios.

El diputado independiente Pedro Kumamoto, declaró que se encuentra a la espera de los acuerdos entre las fracciones, “estamos en la misma línea, en la urgencia de que deben existir reducciones”.

• PAN

Cortar los gastos y duraciones de campañas

Financiamiento

> Reducción de financiamiento público a partidos. Votación mínima de 5% para que partidos políticos mantengan prerrogativas estatales.

> Nulidad de elección para quienes hagan uso de recursos públicos.

Segunda vuelta electoral

> Segunda vuelta electoral para la elección a gobernador; esto, si en la primera vuelta el candidato con mayor votos no alcanza más de 50 por ciento.

Diputados plurinominales

> Reducir diputados plurinominales y de mayoría relativa.

> Votación mínima de 5% para tener derecho de asignación de diputados plurinominales.

> Derogar la asignación de un diputado plurinominal, sólo por el hecho de haber obtenido 3% de la votación.

> Eliminación de la cláusula de “gobernabilidad”.

Campañas políticas

> Reducción en tiempos de campaña: que pase de 90 a 60 días para gobernador; de 60 a 45 días para diputados y munícipes.

> Reducir gasto de topes de precampañas de 20% a 10 por ciento.

> Debate obligatorio entre presidentes de partidos políticos.

> Requisito para puestos de elección popular: no haber sido fiscal ni comisario de seguridad.

• PRI

Menos plurinominales y eliminación de prerrogativas

Financiamiento

> Modificar fórmula para la entrega de recursos públicos a partidos políticos y sea menor a 1% respecto a la actual. Prácticamente elimina la entrega de recursos a partidos.

> Los partidos se financiarían con recursos de la militancia y privados.

Diputados plurinominales

> Reducir dos diputados de representación proporcional (plurinominales).

> Elevar a 3.5% la votación válida como requisito para obtener diputados de representación proporcional y ajustar el límite máximo de diputados que puede obtener cada partido.

> Eliminar el “repechaje”, mecanismo con el cual se asignan diputados de mayoría relativa.

Municipios

> Cambiar la fórmula para reducir el número de regidores en ayuntamientos.

Campañas políticas

> Establecer como requisito a quienes ejerzan un cargo de elección popular y quieran ser candidatos, se separen de éste cuando menos 90 días antes del día de la elección.

• PRD

Reducción de presupuesto y de tiempos de campaña

Financiamiento

> Reducir en 50% el presupuesto a partidos políticos.

> Modificar la fórmula de repartición de las prerrogativas que se otorgan a los partidos políticos, sin importar la representación con la que cuenten. Que todos reciban el mismo financiamiento.

> Eliminación de financiamiento de precampañas.

> Fiscalización de recursos públicos y privados, con esquema más rígido de comprobación de gastos de campaña.

Campañas políticas

> Reducción del tiempo de realización de campaña: para gobernador pasar de 90 a 45 días; diputados y munícipes de 60 a 30 días.

> Debate obligatorio entre candidatos: cuatro en el caso de candidatos a gobernador; dos para diputados y munícipes, con 15 días entre cada uno de ellos.

Recursos de campaña

> Establecer tope de gastos en redes sociales y un esquema de fiscalización. La creación de una unidad cibernética para analizar el contenido electoral en éstas.

> Delimitación de materiales de campaña, para que los partidos no destinen recursos para regalos, souvenirs o electrodomésticos.

• Movimiento Ciudadano

Desaparecer regidores y magistrados electorales

Financiamiento

> Reducción de financiamiento a partidos políticos. La fórmula: se multiplique el número de votos válidos por 65% del valor de la Unidad de Medida de Actualización.

> Elevar de 3 a 5% votación para que partidos conserven registro y tengan a prerrogativas.

Municipios

> Reducción de regidores: municipios con menos de 25 mil habitantes cuenten con siete munícipes y los de menos de 50 mil, con nueve.

Diputados plurinominales

> Modificación de la fórmula de asignación de diputados de representación proporcional.

> Se elimina la asignación automática de un diputado por obtener 3% de la votación y eleva de 3.5% a 5% votación para asignación de diputados plurinominales.

> Eliminación de cláusula de gobernabilidad.

Modificaciones legislativas

> Reducción de sueldo de consejeros del IEPC: quedan a nivel de diputado.

> Reducción de cinco a tres de los magistrados electorales.

• Pedro Kumamoto

Busca involucrar más a los ciudadanos

Financiamiento

> Reducir financiamiento a partidos políticos.

Aplicar la fórmula de #SinVotoNoHayDinero. Se multiplicará el número total de votos válidos obtenidos por el 65% de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

> El financiamiento para la obtención del voto de cada partido, deberá representar 50% del total de recursos públicos que le correspondan.

Segunda vuelta electoral

> Segunda vuelta electoral para gobernador; que se repita la elección cuando alguno de los candidatos no haya alcanzado 50% más uno del total de votos emitidos.

Diputados plurinominales

> Las boletas electorales deberán contar con la lista de diputados plurinominales, para que los ciudadanos decidan el orden de preferencia.

> Los candidatos independientes podrán participar en la asignación de diputados plurinominales.

Modificaciones legislativas

> Crear la figura de un diputado migrante, que represente a los jaliscienses en el extranjero.

> Las fórmulas de candidatos a diputados, deberá estar integrada por propietario y suplente del mismo sexo, en caso de que la propietaria sea mujer. En el caso de que el propietario sea hombre, el suplente podrá ser hombre o mujer.

LA VOZ DEL EXPERTO

Falta incrementar la participación de los ciudadanos

Jaime Preciado Coronado (Investigador de la UdeG, doctor en Estudios Latinoamericanos, por el Instituto de Altos Estudios Latinoamericanos de la Universidad de París III)

Para el doctor Jaime Preciado, las propuestas de los diputados caen en anteriores vicios en el sentido de que se piensa en ‘lo electoral’ como si fuera el centro del problema y no el medio para enfrentar el sistema político puede operar frente situaciones críticas.

“No se trata sólo de una ingeniería electoral, que le den más o menos dinero a los partidos, que mas o menos se transformen los puestos a elegir,” refiere el especialista e investigador de la Universidad de Guadalajara.

Para Preciado Coronado, las dificultades que presenta la propuesta es que no se ha vinculado con los temas de agenda nacional pues no ayuda a que se amplíen los canales de participación para que la población en general incida en los grandes temas de la política, no ayuda a vincular los temas críticos como el problema de la corrupción o los temas de la violencia y la seguridad interna, pues parece que se trata de asuntos un tanto alejados: “La reforma se ha convertido en un sistema que sólo tiende a adaptar a los partidos políticos a un esquema de gobernanza basados en representantes que no necesariamente están vinculados con los temas de la agenda que preocupan ni con los electores”, señala el especialista.

Para el doctor, el sistema político mexicano en general necesita pensar en mejorar la calidad de la representación, para lo cual podría ayudar el hecho de que se disminuya el presupuesto a los partidos políticos y se exija que los ciudadanos que lo sostienen sean los que se responsabilicen de ello. Además es necesario diseñar una ingeniería electoral en la que se represente los intereses, tanto de las mayorías como de las minorías.