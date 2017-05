Estacionamiento en Mexicaltzingo no se hará sin consenso de vecinos: Alfaro

El alcalde afirma que no se avanzará en la obra hasta descartar riesgos en edificios históricos

GUADALAJARA, JALISCO (15/MAY/2017).- El estacionamiento subterráneo en la plaza de Mexicaltzingo no se construirá sin consenso de los vecinos, garantizó el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, quien dijo que el proyecto se socializará ampliamente.

"La obra de Mexicaltzingo no se va a hacer sin consenso de los vecinos, así de claro, pero estoy seguro que los vecinos de Mexicaltzingo son mujeres y hombres inteligentes que no se van a dejar manipular, y que me van a dar la oportunidad de explicarles lo que se quiere hacer".

Agregó que no se avanzará en la presentación del proyecto, hasta que los estudios técnicos (está pendiente el de cimentación), estén terminados y garantizar que la obra no pondrá en riesgo los edificios históricos de la zona, especialmente el templo.

"El proyecto de Mexicaltzingo se va a socializar ampliamente, no se va a dar una sola licencia, un solo permiso hasta que la gente no tenga toda la información que necesita en sus manos".

Acudirán con los vecinos y les explicarán el proyecto con lo que prevén aclarar las dudas existentes, "vamos a callar muchas bocas".

Con relación a la existencia de una suspensión para que se detenga la obra, que han mencionado abogados, el alcalde dijo que hasta esta mañana no tenía ninguna notificación al respecto.

Aseguró que con el proyecto no se van a perder áreas verdes, sino que se ampliarán; se va a recuperar la plaza y banquetas.

A fin de darle un espacio de estacionamiento al Teatro Diana, el Cabildo tapatío dio luz verde a la donación, a la Universidad de Guadalajara, de un predio en la plaza de Mexicaltzingo para la construcción de un estacionamiento subterráneo; vecinos han mostrado oposición.

