Alfaro pide abrir consulta sobre ciclovía Marcelino Barragán

El alcalde solicita al IEPC que la consulta no sea sólo para habitantes de colonias próximas a la vía

GUADALAJARA, JALISCO (15/MAY/2017).- Por ser la ciclovía de Boulevard Marcelino García Barragán una obra para los ciclistas no sólo de colonias aledañas a la arteria, sino para los de toda la ciudad, el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, pidió al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC) que la consulta solicitada por vecinos se abra y no sea sólo para habitantes de colonias próximas a la arteria.

"Si se hace una consulta lo menos que podemos pedir es que sea abierta a toda la ciudad, que toda la ciudad opine porque la calle no es propiedad de nadie, las calles son de todos y todos las usamos, y en ese sentido, creo que se requiere abrir un debate muy amplio sobre el tema", consideró.

Dijo que Guadalajara va a reventar si continúa, como hasta ahora, con el aumento en el uso del coche. En la metrópoli hay un parque vehicular que ronda los dos millones de automotores y se estima que al día se suman más de 300 autos.

El tema, consideró, debe tratarse sin politizarlo porque no es una cuestión de votos, sino de responsabilidad por la ciudad.

"Es una obra que está haciendo el gobernador Aristóteles Sandoval, es una obra que respaldamos, por supuesto, nos parece una obra importante, pero lo increíble es que sean grupos del PRI los que estén tratando de obstaculizarla y que nadie diga nada".

El IEPC aprobó la realización de la consulta pública sobre la permanencia o no de la ciclovía en Marcelino García Barragán, sin embargo, el presidente del organismo, Guillermo Alcaraz Cross, mencionó que todavía no se determina quiénes podrán votar en este ejercicio; aunque, adelantó, podría limitarse a las colonias colindantes a la ruta ciclista.

Para aprobar la convocatoria a la consulta, con sus bases, la Comisión de Participación Ciudadana del IEPC tiene hasta el 16 de mayo, luego contará con 60 días para su organización.

Los resultados de la consulta no son vinculantes, no obligan a las autoridades a acatarlas, será el Ejecutivo estatal quien determine si permanece o no esta infraestructura para el ciclista.

EL INFORMADOR / LETICIA FONSECA