Siete especialistas evaluarán a aspirantes a presidencia del Itei

El examen a los 19 aspirantes se aplicará el próximo 24 de mayo de 2017 en el Congreso de Jalisco

GUADALAJARA, JALISCO (15/MAY/2017).- El Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (Itei) dio a conocer que serán siete especialistas quienes elaborarán y calificarán el examen que se aplicará, el próximo 24 de mayo, a los 19 aspirantes a comisionado presidente del Itei y su suplente.

Carlos Cerda Dueñas, presidente del Consejo Consultivo, señaló que Edmundo Hernández Claro, Jorge Chaires Zaragoza, José Elías García, Augusto Chacón, Juanita Delgado, Norma Julieta del Río y Cédric Laurant, son los especialistas convocados, quienes harán la prueba de conocimientos 24 horas antes de su aplicación. “Nosotros no vamos a ver las preguntas, simplemente las vamos a custodiar, que también participe la Comisión de Participación Ciudadana o alguien del Congreso del Estado. Ese mismo día se evalúa y se dan a conocer los resultados para que tampoco se filtren las calificaciones, tan pronto se realice el examen se hace público la persona que aspiró y cuál fue la calificación que obtuvo”.

Cerda Dueñas recordó que los requisitos para que los aspirantes sean elegibles serán, entre otros, que aprueben el examen con más de 80, no haber tenido ciertos cargos, ser ciudadano, no tener antecedentes penales. “Vamos a hacer es un listado de personas elegibles, es decir que hayan pasado el examen con más de 80 y que cumplan con todos los requisitos para nosotros remitir esa lista a los señores diputados y ellos serán quienes hagan la evaluación”.

Además indicó que agregarán una evaluación de los perfiles de cada aspirante, el cual se va a publicar si ellos lo autorizan. “Sino únicamente (se publicará) la clave diciendo que no estuvo de acuerdo, no es vinculante no obstante si revisáramos la ley cuidadosamente veríamos que sí tendríamos que revisar los perfiles”.

Carlos Cerda Dueñas añadió que en el ejercicio participarán cinco observadores ciudadanos que se inscribieron en la convocatoria. “Ellos estarán en el lugar donde se aplique el examen y viendo toda la cuestión de la evaluación”.

- Criterios de selección (deben cumplir al menor uno):

1.- Experiencia de docencia y/o investigación relacionada con la materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.

2.- Que hayan publicado artículos en temas relacionados a la transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.

3. Que participen o hayan participado en alguna organización que trabaje las dinámicas del acceso a la información.

4.- Que tengan experiencia laboral en alguna institución preferentemente pública relacionada con esta materia.

5.- Que hayan recibido algún reconocimiento por trabajo en temas de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.

- Criterios de exclusión:

1.- Que no sea funcionario público en activo de ninguno de los tres poderes del Estado de Jalisco, sus municipios o de los organismos autónomos del Estado.

2.- Que ni tenga militancia partidista o relación laboral con algún partido político.

3.- Que no vaya a participar como aspirante.

Una vez concluido el proceso de calificación del examen de conocimientos, el Consejo Consultivo procederá a revisar los requisitos de elegibilidad, que deberá hacerse a más tardar el día 12 de junio, misma fecha en la que deberá remitir la lista al Congreso del Estado.

“Ya nos solicitaron por transparencia el examen del año pasado, y como no es información confidencial ya se entregó, el examen de este año no se ha elaborado”.

Carlos Cerda Dueñas, presidente del Consejo Consultivo.

EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ