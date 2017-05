La UdeG combate deserción con guarderías en centros

El servicio no tiene costo, se mantiene de subsidios federales y funciona en dos horarios

GUADALAJARA, JALISCO (15/MAY/2017).- La Universidad de Guadalajara tiene en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas (CUCEA) una guardería con el objetivo de reducir el índice de deserción de las alumnas cuando se convierten en madres. Además, proyectan abrir dos guarderías más en CUTonalá y otra en CUCiénega.

Rubí se embarazó a los 21 años, mientras estudiaba su licenciatura en el CUCEA, pensó en buscar una guardería privada, pero su presupuesto no era suficiente. Fue por una compañera de clase como se enteró que el plantel contaba con una estancia infantil para hijos de estudiantes.

“Una amiga, que tiene a su hijo aquí, me comentó de los servicios y eso, vine a preguntar y una vez que supe la fecha en la que iba a tener a mi hijo, traje algunos papeles y cuando nació, los completé”.

Su hijo, Santiago, de 10 meses de edad, es uno de los 82 niños que atiende la guardería desde 2012.

“Tenemos chicas que nos dicen que si no fuera por esto, ellas no podrían continuar estudiando. De hecho, hace poco llegó una que venía a darse de baja ese día, porque ya había pedido las dos licencias a las que tenía derecho y no había quién le cuidara al bebé; ahí en Control Escolar le dijeron que viniera a preguntar y, por suerte, sí teníamos lugar”, comentó la directora de la estancia, Mónica de la Mora Padilla.

El servicio no tienen ningún costo para las madres, se mantiene de subsidios federales y cuenta con dos turnos, cada uno de los cuales puede recibir hasta a 45 niños, desde los 45 días de nacidos, hasta antes de cumplir los cuatro años.

“Tenemos 35 personas, para cubrir los dos turnos, y todas tienen estudios para el área que cubren, por ejemplo, las maestras tienen estudios en educación. También hay una nutrióloga, psicóloga, una pediatra que cubre los dos turnos, una enfermera para cada turno y una coordinadora de pedagogía, también para cada turno”.

Pero no solamente atienden a hijos de alumnas, la directora resaltó que los alumnos que son padres también pueden solicitar el servicio y se les brindará, por igual.

Por el momento, se tiene a 60 niños en lista de espera, por lo que se planea ampliar la matrícula el próximo semestre, hasta 53 niños por horario, que es la capacidad máxima que tienen las instalaciones.

ALUMNOS DE CUCEA APROVECHAN SERVICIO DE ESTANCIA

“Si no estuviera, sería muy difícil seguir estudiando”

Rubí Ruiz Gómez tiene 22 años y estudia la Licenciatura en Negocios Internacionales en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas (CUCEA). Ella, tiene un bebé de 10 meses, por el cual estuvo a punto de dejar sus estudios, ya que no había nadie que pudiera cuidarlo.

“Si no estuviera esta guardería, sería muy difícil seguir estudiando, porque realmente el buscar otra guardería, fuera de aquí, el costo sí es muy elevado. A lo mejor buscaría a alguien que lo cuidara o tendría que meter licencia por un año hasta que estuviera más grande”.

Aseguró que está muy satisfecha con el servicio que se da, sobre todo por la tranquilidad que le genera tenerlo dentro del mismo plantel. “Me gusta mucho porque ha aprendido a relacionarse con otros niños y muchas cosas: come de todo, es muy sonriente; además, me gusta mucho el servicio que le dan las maestras, porque les prestan muchísima atención”.

Rubí tiene un horario escolar de 9:00 a 13:00 horas, que es el mismo lapso de tiempo en el que deja a su hijo Santiago en la guardería. Desde su punto de vista, este servicio que le provee el centro universitario, es benéfico para todos.

REQUISITOS

* Del padre o madre

• Ser alumna o alumno de CUCEA.

• Kárdex.

• Horario escolar.

• Orden de pago al corriente.

* Del hijo o hija

• Carta de vacunación

• Acta de nacimiento

• CURP

• Certificado Médico

• Fotografías y CURP de personas autorizadas para recogerlo.