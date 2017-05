Tlajomulco se previene ante el próximo temporal

Realizan diversas obras públicas de infraestructura hidráulica para mitigar las inundaciones

TLAJOMULCO, JALISCO (15/MAY/2017).- El Gobierno Municipal de Tlajomulco se prepara para recibir el próximo temporal de lluvias con trabajos que se realizan de manera coordinada por parte de distintas áreas del Gobierno, como son Obras Públicas y la Coordinación de Servicios Públicos Municipales.

De acuerdo con un comunicado, estos trabajos consisten principalmente en el mantenimiento y limpieza de canales, arroyos y bocas de tormenta que se encuentran a lo largo y ancho del municipio, y la ejecución de obras de defensa que se incorporan a la infraestructura hidráulica de Tlajomulco. Este operativo es permanente, ya que se realiza a lo largo de todo el año. Es importante señalar que por la gran extensión territorial del municipio, Tlajomulco cuenta con 80 kilómetros de canales, 37 kilómetros de arroyos y mil 500 bocas de tormenta, es por ello que el operativo se mantiene durante todo el año.

El director general de Obras Públicas de Tlajomulco, ingeniero Jorge González Morales, habló de los trabajos que se están realizando por parte del Gobierno Municipal, dijo: “Durante todo este año, llevamos un avance de 80%, ya estamos prácticamente terminando, aunque durante todo el temporal, estamos de manera permanente en emergencias y estamos constantemente limpiando los canales y los arroyos”.

Por otra parte, hizo un llamado a la población a no arrojar basura y otros objetos en los canales y arroyos, dijo: “Solicitamos a la población tener la precaución de no tirar basura a los canales y arroyos, ya que nuestro municipio se desahoga a través de canales, nosotros no tenemos colectores pluviales, si vertemos basura a estas zonas, pues obviamente nos van a generar taponamientos en las zonas más bajas, y posteriormente vendrán las inundaciones”.

Como dato importante, dicho personal operativo (80), halló diversos artículos de desecho como muebles completos, llantas, basura, botellas, lavadoras, refrigeradores y hasta un vehículo de motor en desuso al interior de estos canales.

EN DETALLE

Las obras que hay en proceso:

• Construcción de colectores.

• Ampliación de canales.

• Construcción de cinco vasos reguladores (a 90% de su construcción).