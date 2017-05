UDGVirtual ofrece ocho programas cuya finalidad es que los profesionistas utilicen el mundo digital dentro de su trabajo

GUADALAJARA, JALISCO (14/MAY/2017).- Porque la sociedad no tiene las mismas necesidades de hace algunos años, universidades públicas y privadas apuestan por posgrados innovadores, en los que resalta la tecnología y políticas públicas, todo con visión multidisciplinaria.

Tan sólo de 2016 a 2017, la Universidad de Guadalajara abrió 14 nuevos programas de posgrado; por ejemplo, la Maestría en Gestión de Gobiernos Locales, que se enfoca en preparar a actuales o próximos funcionarios públicos para una gestión acertada. Además, el sistema UDGVirtual ofrece ocho programas cuya finalidad es que los profesionistas utilicen el mundo digital dentro de su profesión.

Julio Reza Martínez, subdirector de Promoción de Posgrados de la Universidad Panamericana (UP), comentó: “En general, la tecnología hizo una transición dentro de los estudios. Es decir, ya no te puedes quedar nada más siendo un experto en hacer cuentas o en invertir dinero, porque la tecnología ya te ayuda a hacerlo. Si no te mueves, la tecnología te desplaza inmediatamente”.

Dentro de los programas que ofrece UDGVirtual, se encuentra la Maestría en Periodismo Digital, que, según María Elena Chan Núñez, jefa del Instituto de Gestión del Conocimiento y del Aprendizaje en Ambientes Virtuales, es uno de sus grandes logros.

La Universidad Autónoma de Guadalajara creó la Maestría en Procesos del Tequila, con la que esperan generar profesionales que impulsen esta industria.