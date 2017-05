El entorno virtual ayuda a impulsar estudios de posgrado

Cada vez más gente recurre a medios digitales para capacitarse sin dejar de trabajar

GUADALAJARA, JALISCO (14/MAY/2017).- Gracias a que el entorno virtual ha evolucionado, distintas universidades ofrecen cursos, talleres, licenciaturas y posgrados en línea, lo que facilita que las personas que ya laboran puedan estudiar y trabajar al mismo tiempo.

Es por ello que la Universidad de Guadalajara creó su Sistema UDGVirtual, mediante el cual se ofrecen ocho posgrados entre los que se cuenta con un doctorado y siete maestrías, que tienen como finalidad llevar el mundo digital a las distintas profesiones.

María Elena Chan Núñez, jefa del Instituto de Gestión del Conocimiento y del Aprendizaje en Ambientes Virtuales, comentó que sus programas apuestan totalmente por el futuro.

“Por ejemplo, tenemos el de Generación y Gestión de la Innovación y esa está totalmente enfocada a una visión de emprendimiento y de uso tecnológico y da, prácticamente, para cualquier campo. También la de Transparencia y Protección de Datos Personales está enfocada en un problema que antes ni existía y la maestría en Valuación, aunque se pueda ver como un campo tradicional, viene con la valoración de intangibles, como el conocimiento. Además, tenemos la Maestría en Gestión del Aprendizaje en Ambientes Virtuales que está totalmente enfocada a futuro”.

La funcionaria universitaria destacó la Maestría en Periodismo Digital: “Fue prácticamente con la que iniciamos. Fuimos los primeros en decir: ‘el periodismo va a cambiar, entonces vamos haciéndolo ya desde esta lógica de lo digital’. Entonces, siento yo que todos nuestros posgrados tienen un sello de visión a futuro”.

Estos posgrados tienen una aceptación, en promedio, de 80% de sus aspirantes. Para poder ser elegidos, se realiza un curso de selección en donde se miden competencias en el uso de tecnologías, en el manejo de textos académicos, en la capacidad de elaboración de preguntas o de planteamiento de problemas. También se hacen entrevistas virtuales, se analiza el currículum y se hacen exámenes adicionales, como uno de inglés, comentó Luis Fernando Ramírez Anaya, coordinador de la maestría en Gestión del Aprendizaje en Ambientes Virtuales.

Gracias a estos programas, 30% de los profesionales que estudiaron alguno de estos programas, además de aplicar el mundo virtual en su carrera, lograron subir de puesto en su compañía. Esto, según un estudio hecho por la propia UdeG.

ESTADÍSTICAS NACIONALES

Más mujeres que hombres buscan especializarse

Según la Dirección de Planeación, Programación y Estadística Educativa de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en México, en 2016 hubo 80 mil 168 egresados de posgrados, de los cuales 43 mil 418 eran mujeres y 36 mil 750 hombres. Es decir, seis de cada 10 egresados son mujeres.

El año pasado hubo además 237 mil 617 alumnos estudiando posgrado y de ellos 124 mil 672 eran mujeres, mientras que 112 mil 945 son hombres. De estos, 67.5% estudiaban una maestría, 19.5% (46 mil 392) una especialidad y 12.9% (30 mil 631) un doctorado.

Jalisco está en el lugar número cuatro a nivel nacional, con el mayor número de egresados de posgrado, con cinco mil 715; sólo por debajo de la Ciudad de México, Estado de México y Puebla.

En cuanto a escuelas que ofrecen programas de posgrado, nuestro Estado está en el lugar número cinco, con 127. Mientras que la Ciudad de México tiene 311, el Estado de México 177, Veracruz con 176 y Puebla, que posee 160.

En Jalisco, sólo 17 municipios, de los 125, tienen posgrados: Ameca, Arandas, Atotonilco El Alto, Colotlán, Poncitlán, San Miguel el Alto, Tepatitlán y Tlajomulco tienen un posgrado cada uno; Autlán, Ocotlán y Tonalá ofrecen dos posgrados cada uno; Lagos de Moreno y Puerto Vallarta ofrecen tres, Zapotlán El Grande oferta cinco, 12 hay Tlaquepaque, 39 en Zapopan y 51 en Guadalajara.

Además, 74.6% de aquellos que habían egresado de algún posgrado se habían titulado, es decir 59 mil 871 de 80 mil 168.

LA CIFRA

25% de los egresados de postgrado no se titulan, según la SEP.

Una maestría para formar funcionarios

Ante la necesidad que había de formar a los funcionarios locales y que pudieran realizar una gestión acertada, la Universidad de Guadalajara creó la Maestría en Gestión de Gobiernos Locales.

Este programa tiene una característica especial y es que, además de formar a quienes estén interesados en un puesto en el Gobierno local, trabaja con aquellos que ya están dentro de él, con quienes elabora proyectos específicos que los ayudan en su gestión.

La Maestría en Gestión de Gobiernos Locales se imparte en el Centro Universitario de Tonalá (CUTonalá) y se tiene convenio directo con los gobiernos municipales para que sus funcionarios se capaciten en la función pública.

Calidad, clave en su oferta

La Universidad de Guadalajara (UdeG) cuenta con 200 posgrados, de los cuales 151 están reconocidos por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), lo que la convierte en la institución con más programas reconocidos, a nivel nacional.

Según María Luisa García Batiz, coordinadora de Investigación y Posgrado de la UdeG, se debe a diversos factores, por ejemplo las evaluaciones internas y externas que hacen de forma periódica y a que sus académicos son investigadores altamente reconocidos.

Esto ayuda a modificar los programas conforme se requiere. Además, la UdeG realiza un estudio de egresados y empleadores para saber si su programa funciona en el ámbito laboral de quien lo estudia.

“El hecho de que nuestros programas estén reconocidos por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad nos obliga a hacer evaluaciones periódicas, actualizaciones constantes de nuestras currículas”.

Así que, no todos los posgrados son nuevos, muchos de ellos tienen años dentro de las instituciones, pero se han adaptado a las necesidades sociales.

“Puedes ver, por ejemplo, un posgrado en materiales y puede sonarte tradicional. Pero si tú ves el contenido y que estamos tratando asuntos de nanotecnología, dices: ‘bueno, el enfoque que tiene la Maestría en la Enseñanza de Materiales es una transformación de los materiales tradicionales a los más modernos’. Y nuestros posgrados sí cambian a ese nivel, a veces no es necesario cambiarle el nombre”.

Maestría para la transparencia

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública entró en vigor el 10 de mayo de 2016. Gracias a ello, el acceso de los ciudadanos a la transparencia ha mejorado de forma considerable. A partir de ello, la Universidad de Guadalajara (UdeG) creó la Maestría en Transparencia y Protección de Datos Personales, con la cual se pretende crear expertos en el tema.

En el sitio de UdeG Virtual se describe el perfil del egresado, en donde se expone que será capaz de: “analizar y resolver eficazmente casos y situaciones relacionados con transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales, mediante la interpretación y aplicación adecuada de la norma jurídica”.

Temáticas tradicionales evolucionan

La sociedad y el conocimiento están en cambio constante y, a pesar que los programas de estudio para posgrado no pueden huir de lo tradicional, también cambian para adaptarse.

“Las maestrías tradicionales no pueden desaparecer, porque son los pilares de las empresas. Sin embargo, dentro de ellas hacemos adaptaciones que cumplan o satisfagan las necesidades del mercado”, dijo Julio Reza Martínez, subdirector de promoción de posgrados de la Universidad Panamericana (UP).

Como ejemplo, está la Maestría en Materiales que ofrece la UdeG. “Puede sonarte tradicional. Pero si ves el contenido y que tratamos asuntos de nanotecnología, dices: ‘bueno, el enfoque de la maestría en la enseñanza de materiales es una transformación de los materiales tradicionales a los más modernos’. Nuestros posgrados sí cambian a ese nivel, a veces no es necesario cambiarle el nombre”, aseguró María Luisa García Batiz, coordinadora de investigación y posgrado de la UdeG.

Los dos subrayaron que, a veces, no hace falta abrir nuevos posgrados, porque los que ya están se modifican, algunos de forma importante y otros sólo en algunas materias, para no quedar obsoletos y seguir ofertándolos.

“Tenemos propuestas de posgrados nuevos, por ejemplo uno en Derechos Humanos. Esto no significa que no se esté trabajando ya y no se esté formando gente. Por ejemplo, en algunos doctorados las tesis van dirigidos a este tema”, resaltó García Batiz.

VOCES

Expertos analizan el panorama educativo

“Las maestrías tradicionales no pueden desaparecer, porque son los pilares de las empresas. Pero dentro de ellas hemos estado haciendo adaptaciones que cumplan o satisfagan las necesidades del mercado”.

Julio Reza Martínez, subdirector de Promoción de Posgrados de la Universidad Panamericana (UP).

“La fortaleza de nuestros programas es que hay mucho cuidado en quienes promueven y sostienen el programa, es decir la planta académica, que son investigadores con experiencia”.

María Luisa García Batiz, coordinadora de investigación y posgrado de la UdeG.

“Debemos tener, cada vez más, programas multidisciplinarios. Programas que nos acerquen a solucionar problemas, no desde una perspectiva disciplinar, porque no se trabaja solo”.

María Elena Chan Núñez, jefa del Instituto de Gestión del Conocimiento y del Aprendizaje en Ambientes Virtuales.