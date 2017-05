Migrantes critican venta de Casa Jalisco en Chicago

Asegura que se trata de un retroceso y piden a las autoridades transparentar el valor real del inmueble

GUADALAJARA, JALISCO (12/MAY/2017).- Luego de que los diputados locales autorizaran al Ejecutivo iniciar el proceso para la venta de Casa Jalisco en Chicago, representantes de migrantes jaliscienses en Estados Unidos señalan que se trata de un retroceso, y piden a las autoridades transparentar el valor real del inmueble.

"Yo he visto el inmueble, he estado ahí. La verdad es un inmueble muy bonito, bastante amplio y en una zona metropolitana, el precio a puro ver, al que en su momento querían darlo, no sé si lo cambiaron, es (...) no creíble, en cuestión de lo que puede venderse. No sé por qué lo quieren malbaratar así, no sé si hay gato escondido", declaró Rubén Esqueda, presidente de la Federación Jalisco Internacional.

Esto, debido a que de acuerdo al último avalúo, el edificio ubicado en Melrose Park Illinois tiene un valor de 1.6 millones de dólares (31 millones de pesos), casi la mitad de lo que el gobierno del estado invirtió en éste: 43 millones en el inmueble, 17 millones en remodelación y 1.6 millones en equipamiento, el cual según denunciaron las autoridades, fue comprado a sobreprecio en la pasada administración.

El representante de la organización subrayó que el principal objetivo es que no se venda, y aclaró que están por definir las acciones de protesta en contra de esta medida, que refleja el poco interés de las autoridades por apoyar a la comunidad migrante que en estos momentos es atacada por todos lados, en referencia a la política migratoria de Estados Unidos.

Recordó que en su momento, Casa Jalisco en Chicago, fue un lugar donde las organizaciones trabajaban en conjunto con las autoridades, "desde que empezó esta administración se fue eliminando esas ventajas que había en nuestra comunidad, hasta el punto donde pues no se hace nada en Casa Jalisco, no porque el migrante o las organizaciones lo quieran, sino porque así lo decidió el gobierno de quitarnos ese inmueble".

Esqueda señaló que es lamentable que el gobierno argumente que la operación del edificio resulta caro (7.6 millones de pesos en 2016), debido a que el año pasado, los jaliscienses que radican en EU enviaron más de dos mil millones de dólares a Jalisco por concepto de remesas.

Ese gasto, dijo, representa una mínima fracción de la aportación que realizan los connacionales a la entidad, "estamos defraudados por esta administración, descalificamos rotundamente que nos estén haciendo eso".

SABER MÁS

Entre 2009 y 2011 el gobierno del Estado pagó 61 MDP por Casa Jalisco en Chicago

De esos 61 MDP: 43 se destinaron a la compra del edificio; 17 MDP a remodelación y 1.6 MDP en equipamiento.

De acuerdo al último avalúo, su valor es de 1.6 millones de dólares (31 MDP)

Este 11 de mayo, el Congreso autorizó al Ejecutivo la venta del inmueble.

En éste se impartían clases de inglés a la comunidad jalisciense en el extranjero, talleres, apoyo en temas empresariales, entre otros.

Actualmente el inmueble se encuentra inutilizado.

El edificio está ubicado en la ciudad de Melrose Park, Illinois. Cuenta con dos mil 153 m2: dos niveles, un sótano y área para estacionamiento.

El gobierno reporta que de acuerdo a agencias de bienes raíces, el valor del inmueble está destinado a estancarse o disminuir. De 2014 a 2016, se habría depreciado en nueve por ciento.

La actual administración denunció que Casa Jalisco fue comprada a sobreprecio en el sexenio anterior. En 2016 presentó denuncias formales por las presuntas irregularidades.

