Aprueban examen seis aspirantes a contralor del Congreso

GUADALAJARA, JALISCO (12/MAY/2017).- De los 11 que aspiraban a ocupar el cargo de contralor del Congreso, sólo seis aprobaron el examen de conocimientos que les fue aplicado este viernes para continuar en el proceso de elección, que permitirá después de 10 años, regresar esta figura al Legislativo.

Los que obtuvieron 80 de calificación que se requería como mínimo para aprobar, fueron Francisco Javier Aguilar Arámbula, Raúl Bermúdez Camarena, Bárbara Trigueros Becerra, Juan Pablo Álvarez Ríos, Arturo Antonio Ríos Bojórquez y Pedro Brizuela Villegas, todos trabajadores del Congreso.

En los próximos días se analizará el perfil de cada uno de los aspirantes para determinar la lista de elegibles, que posteriormente será turnada al pleno para la designación del contralor interno, que deberá ser elegido antes del 14 de junio, informó la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Mónica Almeida López.

De acuerdo a la convocatoria, los aspirantes deben tener conocimientos en materia de auditoría o responsabilidades, no ser miembro de la dirigencia de algún partido, y no haber sido candidato a cargos de elección popular en los últimos cuatro años previos a ésta, no haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año de prisión, no tener conflicto de interés ni parentesco con alguno de los diputados, entre otros.

Además de combatir actos de corrupción, el titular de la Contraloría se encargará de emitir sanciones administrativas a los servidores públicos del Congreso que incurran en alguna irregularidad.

EL INFORMADOR / YENZI VELÁZQUEZ