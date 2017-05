Pretendían utilizar explosivos en Línea 3; niegan autorizaciones

El Ayuntamiento de Guadalajara recibió dos solicitudes para el uso de explosivos, mismos que serán negados

GUADALAJARA, JALISCO (12/MAY/2017).- Para utilizarlos en obras de Línea 3 del Tren Ligero, en parte del túnel en la zona de avenida Revolución, el municipio de Guadalajara recibió dos solicitudes para el uso de explosivos; sin embargo, se negarán las autorizaciones.

"El Gobierno de Guadalajara no autorizará uso de explosivos para la construcción del túnel de la Línea 3, y tampoco permitirá que se ponga en riesgo la seguridad y tranquilidad de los tapatíos", subrayó el secretario general del municipio, Enrique Ibarra Pedroza.

Señaló que se carece de información relacionada con las medidas de seguridad que se aplicarían; en tanto que el Sistema del Tren Eléctrico Urbano (Siteur) ha mencionado que el proceso constructivo que se utilizaría en la parte subterránea de la obra sería solamente la tuneladora.

Con relación a quienes solicitaron las autorizaciones para el uso de explosivos en el subsuelo, en el último tramo del túnel en avenida Revolución, mencionó que se trata de Raúl Macías Sandoval, a nombre de la empresa RAMA, S.A. de C.V. con domicilio en Colima, y Ernesto Norman Velazco, quien se ostentó como representante legal de PyroSmart México, con domicilio en Zacatecas.

De acuerdo al funcionario, los solicitantes no precisan los puntos exactos donde se pretenden utilizar los productos, ni "estudios serios que avalen el uso de explosivos en esta zona urbana".

En el caso de Raúl Macías Sandoval "también presenta en otro documento a través de la persona jurídica Austin Power, una propuesta técnica para la barrenación, cargado y detonación para la Línea 3 del metro de Guadalajara"; pretendía realizar una detonación cada tres días por un periodo de cinco meses, detalló.

La segunda solicitud por parte de Ernesto Norman, establece realizar detonaciones del 15 al 31 de mayo próximos, la pretensión era utilizar mil 500 piezas del producto en un tramo de 200 metros en la avenida Revolución, al cruce con la calle Silverio García.

"Las solicitudes de estas empresas contradicen la información dada por Siteur, donde se menciona como único método constructivo del túnel, la tuneladora que está en marcha", incluso se ha mencionado que la presencia de suelo rocoso puede facilitar el trabajo de La Tapatía.

El gobierno municipal, manifestó Ibarra Pedroza, no cuenta con información clara y suficiente de las autoridades responsables de la obra, de manera que "no puede otorgar su autorización ni otorgará permiso para el uso de explosivos en el municipio de Guadalajara, pues no se acreditó que las condiciones y medidas de seguridad sean las adecuadas para que no representen peligro para la comunidad y el entorno".

Autoridades tapatías esperan que las dependencias responsables de las obras: SCT y Siteur y, no particulares, sean las que informen al municipio las acciones planeadas para Línea 3 del Tren Ligero en los siguientes meses.

La tuneladora recientemente pasó por el Templo de San Francisco.

EL INFORMADOR / LETICIA FONSECA