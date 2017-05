Citarán a Emilio y Nájera por fiesta en Puente Grande

También se solicitará la versión de la fiscal central, Marisela Gómez Cobos, que en 2013 era responsable de cárceles estatales

GUADALAJARA, JALISCO (11/MAY/2017).- Tanto el ex gobernador Emilio González Márquez como el anterior fiscal general, Luis Carlos Nájera, serán citados a declarar para nutrir la investigación abierta sobre la narcofiesta celebrada en el Reclusorio Preventivo de Puente Grande en junio de 2013, en el que un grupo de personas que se asumen como miembros del Cártel Nueva Generación introdujeron botellas de alcohol y contrataron tres bandas musicales para celebrar al supuesto líder de nombre José Luis Gutiérrez Valencia, alias el “Ojo de vidrio”.

El fiscal Eduardo Almaguer explica que, para las pesquisas, también se solicitará la versión de la actual fiscal central, Marisela Gómez Cobos, quien en 2013 era responsable de las cárceles estatales. Se suma quien dirigía la prisión Preventiva, Pedro Serratos Valle, y del jefe de custodios en turno, Enrique Huerta.

La carpeta 45696/2017, que va en contra de quien resulte responsable, será llevada por la Dirección de Visitaduría y Contraloría, una instancia que no depende de la Fiscalía Central sino del fiscal general. “Así no hay conflicto de interés con Marisela… no es juez y parte. Todos serán investigados: (funcionarios) actuales y pasados que tengan algo que ver con ese evento, su autorización y, sobre todo, lo delicado es lo que dice (Gutiérrez Valencia): que él manda (en la prisión)”.

Sostiene que la cifra de personas que sumen su voz a la carpeta de investigación crecerá, pues también los internos que aparecen en el video serán citados.