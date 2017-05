Tonalá entrega coche por pago de predial

La señora Sara Madrigal Hernández fue premiada por cumplir en tiempo y forma con el impuesto

GUADALAJARA, JALISCO (10/MAY/2017).- Este miércoles la señora Sara Madrigal Hernández, quien vive en la colonia Jalisco del municipio de Tonalá, fue premiada con un automóvil 2017 por cumplir en tiempo y forma con el pago de su impuesto predial.

Madrigal Hernández es madre de seis hijos y afanadora del Hospital Civil, reconoció haberse sentido sorprendida cuando le comunicaron que era la ganadora de coche, tras hacer el pago del impuesto por alrededor de 650 pesos.

“Nunca me lo esperaba, no dejen pagar su predial porque quizá vengan más sorpresas. (El alcalde) me felicitaba, y me decía gracias por haber pagado el impuesto, que por eso me gané el carro. No sé manejar, (pero) mi hijo me va a enseñar a manejar”.

Durante enero de 2017, el alcalde tonalteca Sergio Chávez Dávalos, anunció que el gobierno municipal rifaría el automóvil entre las personas que cubrieran el impuesto, con el objetivo de elevar los niveles de recaudación de este rubro.

“Lo que prometimos al inicio de este año y lo que vimos como un instrumento para incentivar a los ciudadanos tonaltecas para que pagaran su impuesto predial, ahí está el ejemplo de una mujer madre de seis hijos trabajadora, afanadora del hospital civil que pagó puntualmete en las cajas móviles que pusimos aquí en la delegación de la colonia Jalisco”.

La recaudación del impuesto predial en Tonalá alcanzó, hasta el mes de abril, los 100 millones de pesos (MDP) y superó los 93 MDP recaudados por este concepto en el mismo lapso de 2016, de acuerdo con el presidente municipal Sergio Chávez Dávalos.

El primer edil del municipio tonalteca, refirió que estos 100 millones representan el pago de 93 mil cuentas catastrales, las cuales representan el 53% del total del municipio. Mientras que la cartera vencida del ayuntamiento ronda entre el 28% y 30% de las cuentas, lo que representa alrededor de 180 MDP.

“cerramos el año pasado con 116 millones en todo 2016; nos pusimos una meta de 135 millones para 2017, el grueso del pago ya pasó, yo espero que de aquí al próximo semestre podamos rebasar los 125 millones de pesos para poder otorgar los servicios mínimos necesarios a la comunidad”.

Chávez Dávalos también informó que el gobierno municipal inició con trabajos de tocar puerta con puerta, para pedir a los deudores que realicen su pago.

“Desde dos semanas estamos iniciando con un proceso más fuerte de ir a tocar puertas para poder invitar, tal vez exigir, que vayan sobre todo esas personas morosas que tienen hasta cuatro o cinco años, o que muchos de ellos le apuestan desgraciadamente le apuestan al reglamento o ley de que cinco años ya no le puedo cobrar el predial y eso no se vale porque los ayuntamientos, gran parte de lo que vivimos es el impuesto”.

EL INFORMADOR / ARNOLDO HERNÁNDEZ