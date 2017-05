Posponen para junio obras en Periférico y Parres Arias

Construirán plazoletas para conectar los centros universitarios y la Biblioteca Pública del estado

GUADALAJARA, JALISCO (10/MAY/2017).- La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) aclaró que será hasta junio, si no hay complicaciones con la licitación, cuando inicie la construcción de la depresión vehicular en los carriles centrales de Periférico y Parres Arias. El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, había dicho que iniciarían a finales de abril o en mayo.

El arquitecto José María Goya Carmona, director general de Proyectos de SIOP, informó que están afinando los últimos detalles del proyecto, el cual quedaría listo en la tercera semana de mayo. “Quizá la última semana de este mes ya estemos arrancando procesos de licitación para iniciar las obras en junio. Se trata de una solución integral de movilidad que pretende resolver uno de los cruceros más complicados de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG)”.

Enfatizó que el paso deprimido que se realizará en los carriles centrales pasará por debajo de dos plazoletas de cruce peatonal. “Una va a conectar directamente el ingreso al CUCEA con la Biblioteca Pública, y la otra la nueva ubicación del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH)”.

El director de proyectos dijo que además de estas plazoletas habrá dos retornos que podrán facilitar los movimientos de vuelta a la izquierda, que normalmente en un crucero congestionan más el tráfico vehicular. “Los retornos estarían a nivel de superficie junto con las plazoletas y por debajo pasarían los carriles centrales del Periférico. Las laterales de Periférico van a seguir por superficie, y va a haber cruceros semaforizados para permitir el paso del peatón”.

Explicó que, por ejemplo, los que tomarán Parres Arias, desde el Auditorio Telmex, en vez de cruzar van a dar vuelta a la derecha y continuar al oriente, o tomar el retorno para ir al Poniente de manera que el automovilista se integre a los carriles centrales. “El transporte público irá por laterales, estamos previendo una ciclovía bidireccional de lado sur, que va al lado derecho de la vialidad lateral”.

El funcionario agregó que actualmente existe una carga superior a los cinco mil vehículos por sentido en carriles centrales de Periférico. “Y estos se tienen que detener para permitir los movimientos transversales, con esta obra ya no se va a parar el flujo central y todo lo que ocurre en superficie ya ocurre de una manera más controlada”.

Impactarán, al menos, a 10 colonias

Ana Santana dice que va a quedar “atrapada” entre obras viales. La automovilista, que vive en la colonia Altagracia de Zapopan y trabaja en el Centro de Guadalajara, tomaba diariamente Avenida Laureles para llegar a laborar. Pero hace meses cambió su ruta por los trabajos en la Línea 3 del Tren Ligero. “Hay carriles reducidos, mucho tráfico, por eso ya me vengo por Periférico, paso Parres Arias y Tabachines hasta Alcalde. No, no sabía que también aquí van a hacer un desnivel, ahora si me van a dejar atrapada, de por sí ya hay muchos carros en esta parte”.

José María Goya Carmona, director general de Proyectos de SIOP, detalló que las rutas alternas y los tiempos de ejecución se darán a conocer una vez que el proyecto quede definido. “Actualmente hay obras por todos lados, pero estaremos buscando la manera de no entorpecer más ese crucero, siempre conservando carriles de circulación. Trataremos de que sean las menos posibles para que las vialidades sigan operando de forma regular”.

El funcionario indicó que probablemente los propios carriles laterales sirvan como desfogue, así como Prolongación Laureles y Enrique Díaz de León. “Lo sabremos una vez que esté el proyecto definido, porque en esas mismas vialidades es probable que tengamos inducción de algunas infraestructuras, se va haciendo por etapas para permitir que haya rutas alternas y no congestionar más”.

Según el Instituto de Información Estadística y Geográfica, las colonias aledañas a la obra suman 34 mil 413 habitantes y son San José del Bajío, Rinconada de la Azalea, El Vigía, Industrial Zapopan Norte, Valle de San Isidro, Bosques del Centinela, Quintas del Bosque, Rinconada del Camichín, Jardines del Vergel y Colina de Los Belenes.

NUMERALIA

Inversiones anunciadas para la construcción.

120 millones de pesos estatales por parte de SIOP (buscarán otros 47 millones de pesos federales).

40 millones de Zapopan para la peatonalización.

20 millones que aportará la Universidad de Guadalajara para el equipamiento.

VOCES

Estudiantes, contentos con el proyecto

Sería más accesible para nosotros, mucho mejor, aunque quizá para los automovilistas no tanto, y el tráfico se va a poner peor, pero al menos para mí es muy buena noticia y será menos peligroso cruzar.

Mario Hernández, estudiante del CUCEA.

Creo que es una buena idea. Lo único, es que no sé si tuviera que caminar mucho para que me recogieran o dónde pasarían los camiones.

Mónica Martínez, alumna de Preparatoria 10 de la UdeG.