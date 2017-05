Piden que se investigue fiesta en Puente Grande

Ismael del Toro señala que es preocupante y lamentable lo que sucede en el centro penitenciario

GUADALAJARA, JALISCO (09/MAY/2017).- Tras difundirse un video de una fiesta en Puente Grande, ligada a un integrante del cartel Nueva Generación, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Ismael del Toro Castro, declaró que las autoridades estatales deben investigar estos hechos y tomar medidas para acabar con el autogobierno que se presenta en este penal.

"Pedir que se ponga atención, que se regule verdaderamente lo que pasa, que se analicen responsabilidades, que se haga una investigación y que se actúe en consecuencia".

El legislador señaló que es preocupante y lamentable lo que sucede en este centro penitenciario, "el penal de Puente Grande ya ha tenido varios episodios históricos".

Recordó que la fuga de Joaquín 'El Chapo' Guzmán ocurrida en 2001, las fiestas denunciadas en años anteriores, y la actual relacionada a un grupo de la delincuencia organizada.

El diputado reiteró que lo primero que deberá hacer el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, es solicitar una investigación, "en sus facultades está tomar una determinación y una política que si se hace con esa determinación, yo creo que sí es suficiente para poner orden en el autogobierno que hay dentro del penal".

Del Toro Castro ha solicitado en varias ocasiones la renuncia del fiscal, Eduardo Almaguer Ramírez, y por ello insiste en que éste debe alejarse de los intereses políticos, "y pensar realmente qué pasa al interior del penal".

Por su parte, el diputado perredista Saúl Galindo, declaró que esta fiesta refleja que en Jalisco sí existe autogobierno en los penales, "alguien de la Fiscalía General no está haciendo su trabajo, y responsables del tema de reclusorios no está haciendo su trabajo (...). Lamentable que suceda esto en las cárceles del país en general, pero en donde se presumía que no existía, queda más que la evidencia que (este problema) sí existe".

