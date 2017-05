Abren Unidad de Rehabilitación en Puerto Vallarta

Darán atención de segundo nivel a través de tecnología robótica a personas con discapacidad o en riesgo de adquirirla

PUERTO VALLARTA, JALISCO (09/MAY/2017).- La Unidad Regional de Rehabilitación (URR) fue inaugurada este martes con una inversión de cinco millones dos mil 389 pesos del DIF nacional, estatal y municipal, para dar atención de segundo nivel mediante tecnología robótica a la población con discapacidad o en riesgo de adquirirla.

El ingeniero José Elías Quintero Gil, quien desde hace un año y a consecuencia de un tumor en la médula, perdió la movilidad en piernas, indicó que esta situación lo obligaba a trasladarse al vecino estado de Nayarit para recibir terapia.

"Estoy ya viniendo aquí a rehabilitaciones, no me quejo para nada, unos buenos equipos que en otras partes no me tocó verlo, en esta situación me tocó, incluso ya los estoy usando con el cual ya empieza a tener un poco de movilidad mi pierna derecha que no tenía nada", expresó Quintero Gil.

La presidenta del Sistema DIF Estatal, Lorena Jassibe Arriaga de Sandoval, destacó que el reto del Gobierno de Jalisco es generar bienestar a los jaliscienses en su lugar de origen, por lo que continúa acercando los servicios de rehabilitación a la población en todo el territorio.

"En lo que coincidimos todos los jaliscienses, desde la costa hasta el norte, es que el bienestar comienza con la salud, sí nosotros estamos bien podemos desarrollar todas nuestras actividades, creo que estas acciones de trabajo en equipo aplican directamente a las familias vallartenses y las familias de Jalisco", destacó Arriaga de Sandoval.

Informó que actualmente se cuenta con una Red de 93 Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) y 11 Unidades Regionales incluyendo Puerto Vallarta, lo que representa cobertura en 101 municipios de Jalisco, es decir, el 80.80 por ciento del Estado, a través del apoyo de DIF Nacional que ha otorgado 40.5 millones de pesos.

Por su parte, la directora del DIF Nacional, Laura Barrera Fortoul, destacó que este espacio engloba muchos pensamientos primero solidaridad, amor, acuerdos principalmente un llamado social.

Anunció que la institución apoyará para que cuenten con un espacio que reforzará el trabajo de la nueva URR. "Tan buena gestora es Lore y mejor gestora es Cande que con mucho gusto de parte del señor presidente y la señora Angélica, aquí vamos a construir nuestra cámara multisensorial".

Las nuevas instalaciones cuentan con médico en rehabilitación, mecanoterapia, electroterapia, hidroterapia, equipo robótico terapia de lenguaje y trabajo social.

Para la nueva URR el DIF Jalisco gestionó el equipamiento ante DIF Nacional con un valor de dos millones 457 mil 389 pesos, en tanto que el gobierno municipal de Puerto Vallarta y el sistema DIF consiguieron a través de patrocinadores el recurso de dos millones 545 mil pesos destinados para la infraestructura.

La Unidad Regional de Rehabilitación (URR) atenderá un promedio anual de 200 personas con discapacidad o en riesgo de adquirirla. Se encuentra ubicada en avenida Paseo de las Palmas, casi equina Emiliano Zapata y contará de manera permanente con vehículo adaptado para los traslados de los pacientes.