Diputados se solapan sus faltas

Sin control, justifican sus ausencias a las sesiones plenarias del Congreso estatal

GUADALAJARA, JALISCO (08/MAY/2017).- Mientras que un trabajador sin privilegios puede ser despedido por acumular más de tres faltas en 30 días sin causa justificada, como lo marca la Ley Federal del Trabajo, en el Congreso de Jalisco los diputados no tienen un límite de inasistencias porque la Ley orgánica del Poder Legislativo y su reglamento se los permiten. Tampoco establecen los supuestos por los que un diputado puede justificar sus ausencias a las sesiones plenarias, aunque la ley sí marca que deben asistir a todas las sesiones celebradas.

El único requisito para autorizar una falta es que presenten su “justificante” al presidente de la Mesa Directiva del Congreso, quien deberá someterlo a la aprobación de la asamblea, previo a la sesión plenaria; sin embargo, no hay registro de inasistencias que hayan sido negadas, pese a que la mayoría de los legisladores no detallan las razones por las que no asisten; incluso se detectaron justificantes firmados por asistentes o asesores del Congreso.

De los 39 legisladores, el más faltista es el emecista Ramón Demetrio Guerrero, quien ha presentado 17 justificantes, pero casi todos están firmados por su asistente: siete por compromisos previamente agendados, seis por asuntos de carácter personal, tres por compromisos inherentes al cargo y solamente en una ocasión justificó que se ausentaría para representar al Poder Legislativo en una reunión de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, en Puerto Vallarta.

Le sigue Irma de Anda, con 16 faltas por compromisos previamente agendados, aunque no detalla qué tipo de compromisos le impiden asistir a la sesión, excepto un caso en el que menciona que acudió como presidenta de la Comisión de desarrollo forestal a un evento de la Comisión Nacional Forestal.

Después aparece Augusto Valencia, quien ha presentado 15 justificantes: en 13 permisos no detalla los motivos por los que ha incumplido con asistir a sesión, y sólo en uno señala que tenía un compromiso previamente agendado. Sus pretextos no terminan ahí, pues también faltó a la sesión del 26 de abril del 2016, celebrada en El Grullo, por cuestiones de “inseguridad” en la zona. “No se cuenta con las garantías de seguridad necesarias que me permitan asistir al evento”.

Otro ejemplo es el de la legisladora Fela Pelayo, quien se excusó de asistir a la sesión del 14 de julio del 2016 para viajar a Suiza en representación del Congreso a un evento sobre derechos de los pueblos indígenas; sin embargo, en otras siete ocasiones no especificó los motivos para ausentarse.

La revisión de los 324 justificantes revela que los legisladores recurren a los mismos argumentos para incumplir con su obligación de acudir a sesión. En 120 casos mencionaron que tenían compromisos previamente agendados; en 112 refieren actividades inherentes al cargo, en 39 no dan razón alguna que justifique una falta, 20 refieren cuestiones de salud, en 11 registran haber acudido a otros eventos o representaciones, en 10 casos ponen como pretexto asuntos de carácter personal y causas de fuerza mayor, cada uno, entre otros.

No todos los justificantes son publicos. La Dirección de procesos legislativos refiere que hay legisladores que no envían copia de sus justificantes cuando se ausentan, pese a que se obliga a llevar un registro y vigilancia de sus asistencias y faltas. Así, mientras la dirección tiene en su poder 324 justificantes, en el portal del Congreso se lleva un registro de 351 ausencias justificadas y autorizadas desde que inició la legislatura hasta febrero pasado.

LOS LEGISLADORES MÁS FALTISTAS A SESIONES PLENARIAS

Se revisaron 324 justificantes presentados entre el 12 de noviembre de 2015 y el 25 de abril de este año. Estas son las faltas acumuladas:

Faltas Diputado Partido 17 Demetrio Guerrero MC 16 Irma de Anda PAN 15 Juana Ceballos Guzmán PRI 15 Augusto Valencia MC 14 Saúl Galindo PRD 14 Enrique Aubry PVEM 13 Susana Barajas PRI 13 Omar Hernández PVEM 13 Adriana Medina MC 12 Claudia Delgadillo PRI 11 María del Refugio Ruíz Moreno PRI 10 Consuelo Robles Sierra MC

POR PARTIDOS

Partidos Faltas “justificadas” PRI 109 MC 102 PAN 38 PVEM 33 PRD 22 Independientes 13 Nueva Alianza 7

LAS EXCUSAS

Pretextos Justificantes Compromisos previamente agendados 120 Compromisos inherentes al cargo (trabajo legislativo, en comisiones y agenda en distrito) 112 Sin razón 39 Cuestiones de salud 20 Otros eventos 11 Asuntos de carácter personal 10 Causas de fuerza mayor 10 Licencia por 10 días sin goce de sueldo 1 Por razones de inseguridad 1

También se ausentan de comisiones

Aunque los legisladores están obligados a asistir a las sesiones de las comisiones que integran y representan, también encuentran pretextos para ausentarse de las sesiones. Sólo deben dirigir por escrito la justificación al presidente de la comisión para que se ponga a consideración de los miembros de la misma.

Se trata de una práctica común, pues tan solo entre septiembre de 2016 y febrero de este año, los diputados acumulan 286 faltas “justificadas” y 19 faltas no autorizadas, con base en información publicada en el portal del Congreso por 27 comisiones.

No se pudo consultar el registro de las asistencias y faltas de 12 comisiones porque hasta la fecha incumplen con actualizar la información en la plataforma. Se trata de las comisiones de Comunicaciones y Transportes, Derechos Humanos, Desarrollo Agrícola, Desarrollo Municipal, Fomento Artesanal, Gobernación. Igualdad de Género, Innovación, Ciencia y Tecnología, Planeación para el Desarrollo, Recursos Hidráulicos y Pesca, y Vigilancia.

Justificante a la carta

Cualquier argumento es válido para ausentarse de una sesión. Los diputados de Jalisco pretextan desde “asuntos personales” hasta cuestiones de inseguridad.

Los 10 diputados con más faltas “justificadas” en comisiones

Legislador Faltas justificadas Augusto Valencia 24 Omar Hernández Hernández 23 Ramón Demetrio Guerrero 21 Claudia Delgadillo González 19 Mónica Almeida López 16 Enrique Aubry 14 Erika Ramírez Pérez 13 José García Mora 11 Hugo Ruíz Esparza 11 María del Refugio Ruíz Moreno 10

Los 10 diputados con más faltas injustificadas a comisiones

Legislador Inasistencias Mónica Almeida López 3 Miguel Monraz Ibarra 2 Enrique Aubry 1 Édgar Oswaldo Bañales Orozco 1 Susana Barajas del Toro 1 María Elena de Anda Gutiérrez 1 Claudia Delgadillo González 1 Galindo Plazola Saúl 1 Ramón Demetrio Guerrero 1 Omar Hernández Hernández 1

SÓLO TRES PIDEN QUE LES DESCUENTEN EL DÍA

Si bien la Ley orgánica del Poder Legislativo contempla que si algún diputado falta a sesión sin causa justificada, se le deberá descontar la dieta correspondiente de ese día, solamente tres diputados han cumplido con la obligación que les marca la ley, según respondió la Dirección de administración y recursos humanos del Congreso.

En cambio, la bitácora de inasistencias publicada en el portal del Congreso (actualizada hasta febrero) revela que hay legisladores que evaden la ley pues faltaron a sesiones plenarias injustificadamente sin que les descontaran el día. Se trata de Salvador Arellano, Claudia Delgadillo, Antonio López, con una falta cada uno; y de Saúl Galindo, Anahí Olguín y Hugo Rodríguez, con dos ausencias no autorizadas, respectivamente.



Los diputados en mención incumplieron el Artículo 22 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que si algún diputado falta a sesión de la asamblea sin causa justificada, el presidente de Mesa Directiva girará instrucciones a la Secretaría General para que le sea descontada la dieta correspondiente de ese día.

El otro problema son los retiros anticipados en las sesiones: en más de 120 ocasiones los diputados han recurrido a esta figura para retirarse de las sesiones a unos minutos de haber comenzado, sin necesidad de informar el motivo de su ausencia, pese a que la Ley orgánica no contempla el retiro anticipado, “queda estrictamente prohibido a los diputados abandonar el recinto oficial sin el permiso previo de la presidencia de la Mesa Directiva, en caso de hacerlo se tendrá como inasistencia”.

Diputados que pidieron que les descontaran su dieta por faltas y retardos

Nombre Fecha de pago Importe descontado Faltas María Elena de Anda Gutiérrez 13 de noviembre de 2015 3,574.50 1 María Elena de Anda Gutiérrez 14 de marzo de 2016 7,149 2 Gabriela Medina Ortiz 8 de diciembre de 2015 7,149 2 Ismael del Toro Castro 14 de septiembre de 2016 3,635.60 1 Ismael del Toro Castro 8 de diciembre de 2016 3,635.60 1

Diputados que no justificaron su inasistencia a sesión y que no pidieron el descuento de su sueldo

Legislador Faltas injustificadas Anahí Olguín Rojas 2 Hugo Rodríguez Díaz 2 Saúl Galindo 2 Salvador Arellano Guzmán 1 Claudia Delgadillo 1 Antonio López Orozco 1

A eliminar pretextos

Para que los legisladores no sigan faltando a las sesiones, en marzo pasado se presentó un paquete de iniciativas, denominada “Desquita tu sueldo diputado”, que busca obligar a los diputados a comprobar sus faltas o descontarles el día en automático.

Dicha iniciativa se encuentra en estudio y se prevé que sea votada en junio, aunque según el diputado Alejandro Hermosillo, la bancada priista “quiere echarla atrás”.

La propuesta es que las faltas por cuestiones de salud sólo se justifiquen con comprobante médico expedido por una entidad pública.

“Por el fallecimiento de algún familiar, por maternidad, paternidad o por alguna representación o comisión oficial autorizada previamente por el pleno”, dice el legislador.

Si se descontaran las faltas acumuladas actualmente, el Congreso se habría ahorrado más de un millón de pesos. La intención es que, de aprobarse, sea la Secretaría General la que descuente las ausencias. Las actividades distritales tampoco serán pretexto de ausencia.

“Desquita tu sueldo diputado” también busca eliminar las figuras de abstención y la mayoría calificada.

¿Cuáles son las obligaciones de un diputado?

Asistir a todas las sesiones que celebre el Congreso del Estado, en caso de falta injustificada se le reduce de su dieta, en lo equivalente a un día de trabajo.

Asistir a todas las reuniones de comisión y comité, de los que sean integrantes y presentar los proyectos de dictamen de las iniciativas que les sean turnadas en los términos de la presente ley.

