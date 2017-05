Con algunas dudas, inicia la nueva ruta en Artesanos

Aunque se llevó a cabo una campaña informativa, hay usuarios que no se enteraron

GUADALAJARA, JALISCO (08/MAY/2017).- En la calle de Melquiades Campos, esquina con Artesanos, se encuentra la primera parada del nuevo Sistema Integral de Transporte (Sitran), el cual sustituirá a las rutas 80, 80 A y 80 B. En este punto, hay un parabús, en el que se detallan los puntos de ascenso y descenso. A pesar que habrá 15 paradas, sólo hay otros cuatro parabuses más listos.

En el trayecto de la Glorieta Juan Pablo II a Las Huertas, la mayoría de las paradas sólo están señaladas con balizamiento y un letrero, el cual identifica a cuáles rutas se puede transbordar desde ese punto.

En cuanto a los usuarios, se dicen confundidos e, incluso, hay quienes se sorprenden, ya que no estaban enterados de que las rutas iban a ser removidas: “Yo lo tomo desde aquí (Glorieta Juan Pablo II) hasta la Central. Ahora tengo qué ver en dónde me voy a bajar, cómo le voy a hacer y cuánto me va a costar”, comentó Daniel.

Algunos otros, como Javier Estrada, quien vive por la Avenida Niños Héroes, en Tlaquepaque, dicen que sólo tuvieron oportunidad de ver un folleto y tienen dudas: “Por ejemplo, a mí no me queda claro lo de las rutas alimentadoras, ni lo de las tarjetas. Yo creo que hasta que empiece y nos acostumbremos, pero a los folletos les hacía falta eso”.

Además, está el tema del pago con Transvales y Bienevales, “el folleto que me dieron, no decía si esos también los van a recibir. Entonces, ¿cómo le van a hacer los estudiantes y las personas de la tercera edad?”, preguntó un comerciante de Avenida Artesanos.

El modelo ruta-empresa, dará inicio con la troncal de Artesanos, la cual comenzará en La Glorieta Juan Pablo II y terminará en Las Huertas. Para esto, se tuvo una socialización con vecinos y usuarios, que se intensificó la semana pasada, con folletos, posters y orientación verbal. Aunque, ciertamente, algunos refirieron no conocer nada al respecto.

Los usuarios esperan que el servicio sea mejor que el que se presta en estos momentos y que haya quién despeje sus dudas durante los próximos días. En estos autobuses, no sólo se permitirá pagar con la cantidad exacta o con tarjetas de prepago, que se pueden adquirir en Niños Héroes e Independencia, Tlaquepaque, y Chamizal y Mariano Aldama, San Antonio.

La ruta en Artesanos es la primera de 18 rutas troncales que conformarán el Sitran. Según informó el Gobierno del Estado el pasado mes de abril, se espera que este año comiencen operaciones otras dos troncales: la primera de ellas en Avenida Américas y una más en la Avenida Mariano Otero.

El fin de muchos vicios: Semov

El titular de la Secretaría de Movilidad (Semov), Servando Sepúlveda, informó que el Sistema Integral de Transporte (Sitran), que arranca con el primer corredor Artesanos, da fin a la sobreposición de rutas, la falta de regulación y a las condiciones de explotación de los choferes.

Detalló que la organización será operativa y empresarial con personal capacitado, sistemas de vigilancia y seguridad, vehículos accesibles y confortables, con energía limpia (gas natural) y sistema de recaudo o prepago.

El funcionario precisó que el Sitran comprende 18 rutas troncales, 45 alimentadoras y 86 complementarias, que sustituirán a las 224 rutas tradicionales con las que operaba el obsoleto sistema hombre-camión.

Manifestó que instalar el proceso ruta-empresa requirió la instrumentación jurídica, técnica y administrativa, la reestructuración de las rutas y continuará con la consolidación del Sitran en la Zona Metropolitana de Guadalajara y en ciudades medias en los próximos meses.

CLAVES

Aspectos de la nueva ruta de transporte

Ruta. La nueva ruta estará conformada por 32 camiones; de ellos 24 utilizarán gas natural comprimido e irán desde Huentitán hasta la Colonia Alfredo Barba de Tlaquepaque. Además cuenta con dos rutas alimentadoras (T02/A01 y T02/A02) que recorrerán 37.6 kilómetros de calles para llevar pasajeros hacia la ruta troncal.

Prepago. El pago podrá ser híbrido, es decir, el pasajero podrá depositar en efectivo los siete pesos exactos del boleto, pues la máquina no da cambio o la otra opción será comprar la tarjeta electrónica Innova Card y depositarle saldo para poder abordar las unidades.

Tarjeta. La tarjeta de prepago se podrá adquirir en dos puntos de la ruta: Chamizal 253 e Independencia 346; además, ocho camiones contarán con máquinas de recarga. Los usuarios podrán recargar la tarjeta con desde 0.50 centavos hasta 200 pesos.

Trasbordo. En la troncal Artesanos los pasajeros obtendrán descuento de 50% en los transbordos del corredor a sus dos rutas alimentadoras y viceversa.

A DETALLE

Las paradas oficiales

• San Juan Pablo II

• San Onofre

• Circunvalación Oblatos

• San Isidro

• Mercado Felipe Ángeles

• Josefa Ortiz de Domínguez

• Javier Mina

• Federico Medrano

• Plaza Revolución

• Avenida Río Nilo

• Tlaquepaque Centro

• El Álamo

• Fraccionamiento Revolución

• Las Huertas

• Alfredo Barba