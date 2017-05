Atienden casi tres mil quejas por violencia en escuelas

Seis de cada 10 reportes, por casos de bullying; 515 fueron por incidentes afuera de los planteles

GUADALAJARA, JALISCO (08/MAY/2017).- Desde 2013, año en que la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) lanzó el Programa Suma por la Paz, que atiende violencia en las escuelas, ha recibido dos mil 836 quejas a través de su teléfono directo de denuncias. De éstas, mil 839 son por bullying, que la dependencia define como “acoso entre iguales”, seguidas por los reportes por acoso social, que es cuando la agresión sucede fuera de la escuela, que suman 515.

Estos casos, según Juan Carlos Bonilla, director de Tecnologías de SEJ, llegan a un sistema de gestión. Tras recibir el reporte, lo derivan con la autoridad correspondiente, ya que este programa se trabaja con diferentes órganos de Gobierno, como la Fiscalía General del Estado, el DIF Jalisco y la Secretaría de Desarrollo e Integración Social.

Para que las personas puedan acceder con mayor facilidad a este sistema, la secretaría lanzó la aplicación Suma por la Paz, que se encuentra disponible para sistemas Android e iOs: “Esta aplicación se acopla al sistema de gestión de casos, que desde 2013 opera y trabaja mediante un 01 800, la página de internet y la aplicación para dispositivos móviles”.

Dentro de la aplicación, los ciudadanos que la descarguen podrán conocer qué es el programa, sus objetivos y ejes centrales, así como comunicarse al call center de la SEJ para hacer cualquier tipo de reporte de casos de violencia en las escuelas.

“Nosotros vinculamos la aplicación móvil hacia un call center. En lo que va del año, hemos tenido 17 casos reportados por medio de esta app, de los 107 casos que hemos tenido. Además, se tiene un sistema de alertas, que no hemos utilizado porque no se ha dado el caso, hemos tenido contingencias de tema ambiental y no de acoso escolar”.

El funcionario invitó a la ciudadanía a descargar la aplicación Suma por la Paz, que sólo ha sido adquirida en 162 dispositivos móviles y a no dudar en reportar cualquier tipo de violencia escolar. Para saber más acerca del programa, se puede visitar la página http://estudiaen.jalisco.gob.mx/suma-por-la-paz/.

NUMERALIA

Las principales querellas recibidas

101 de abuso de autoridad

233 de violencia física

147 de violencia psicológica

Mil 839 de bullying

1 de ciberbullying

515 de acoso social